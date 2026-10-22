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Emotivan ispraćaj u penziju nastavnice biologije Nene iz Osnovne škole "Pavle Savić" u Beogradu dirnuo je mnoge. Učenici i kolege priredili su joj iznenađenje za pamćenje, uz cveće, zagrljaje, poljupce i gromoglasan aplauz, a komentari bivših đaka pokazali su koliko je trag ostavila u njihovim životima.

Postoje nastavnici čije časove zaboravimo čim završimo školu, ali i oni kojih se sećamo celog života. Oni koji nas nisu učili samo predmetu iz udžbenika već su nas svojim rečima, strpljenjem i dobrotom učili da budemo bolji ljudi. Upravo takva, sudeći po reakcijama brojnih generacija učenika, jeste nastavnica biologije Nena iz beogradske osmoletke "Pavle Savić".

Emotivan snimak njenog odlaska u penziju, objavljen na Instagram stranici "serbialive_beograd“, pokazao je da se od nekih ljudi ne opraštamo tek tako. Za Nenu su učenici i kolege pripremili posebno iznenađenje, a trenutak ispunjen cvećem, zagrljajima, poljupcima i gromoglasnim aplauzom pretvorio se u dirljiv oproštaj od nastavnice koja je, po svemu sudeći, osvojila srca mnogih generacija.

Iza nje nisu ostali samo održani časovi i ispredavane lekcije iz biologije. Ostala su sećanja na školsku klupu, na zanimljiva predavanja, na pažnju i podršku, ali i na osećaj da je s druge strane katedre neko ko ume da sasluša, razume i podstakne dete da veruje u sebe.

"Nema ko je nije voleo"

Foto: Instagram Printscreen/Serbialive_Beograd

Koliko je Nena značila svojim učenicima, možda najbolje govore komentari onih koji su školu završili pre mnogo godina, ali svoju nastavnicu i dalje pamte sa osmehom i zahvalnošću.

- Nena, jedini nastavnik čijeg se predavanja rado setim iako sam davno završila školu. Sjajan predavač, sa lakoćom nam je pričala o biologiji i svaki čas je bio zanimljiv - napisala je jedna bivša učenica ispod objave.

Posebno dirljiva bila je poruka osobe koja je Nenu poznavala i kao majku svog školskog druga, ističući da je bila mnogo više od dobrog predavača.

- Nema ko je nije voleo, oduvek je bila najveća ljudina i nastavnik koji je uvek umeo da decu motiviše da uče i budu bolji ljudi! Neno, hvala Vam do neba, sve generacije koje ste dotakli pamtiće Vas do kraja života! - navodi se u komentaru.

Reči zahvalnosti nizale su se i od onih koji su odavno napustili školske hodnike, ali nisu zaboravili nastavnicu koja im je ostala u lepom sećanju.

- Jedna ljudska gromada "Pavle Savić" škole! Nek uživa u penziji, želim joj od sveg srca - napisao je jedan korisnik Instagrama.