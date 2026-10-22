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Snažan talas narodne podrške, stotine hiljada okupljenih građana i jasna poruka da Srbiju niko neće moći da pokori niti sruši, obeležili su veličanstvenu završnicu kampanje liste 'Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija' u Nišu.

Dok se predizborna trka privodi krajuuoči ključnog glasanja 25. oktobra, na Kurir televiziji gostovali su Milenko Jovanov, član Predsedništva SNS-a, i Saša Milovanović, generalni direktor "Kurira", koji su ogolili političke pritiske, lažne procente na društvenim mrežama i opasne namere inostranih centara moći okupljenih oko takozvane studentske liste.

Nišlije pokazale nepokolebljivi patriotizam i odgovorile na prazne priče

Osvrćući se na veličanstvenu atmosferu sa predizbornog skupa na jugu zemlje i pokušaje opozicije da umanji značaj narodnog okupljanja, Saša Milovanović podseća na istorijsku odgovornost i patriotizam naroda niškog kraja.

- U Nišu je bila čista pobeda, ’kec kao kuća’, iako su neki tvrdili da ne možemo da napunimo salu i da tamo postoje samo blokaderi. Narod Niša i Toplice uvek je bio patriotski nastrojen i odlično zna kada je država u opasnosti - još od čuvenog Gvozdenog puka uvek su prvi odazivali i popunjavali redove preko 100 odsto. Ironija je u tome što je u vreme Aleksandra Vučića za Niš i jug Srbije urađeno više nego ikada u istoriji, a sa druge strane imate grupaciju bez plana, programa i ideologije, vođenu samo mržnjom.

Kao konkretan primer opozicione nesposobnosti i lažnih obećanja, Milovanović se osvrnuo na situaciju u samom gradu Nišu i delovanje opozicije na lokalnom nivou.

- Nišlije su sve shvatile kada je opozicija preuzela opštinu Medijana: obećavali su čuda, a nisu stigli ni klupe u parku da ofarbaju! Sve im se svodi na praznu demagogiju i pametovanje po društvenim mrežama. Na tom primeru građani su jasno videli kako izgleda kada vlast dobije ta takozvana studentska lista bez studenata, rezultati su čista nula.

06:18 IRONIJA KOJA JE OGOLILA BLOKADERE! Dok je jug Srbije doživeo istorijski procvat, opozicija nudi samo slepu mržnju i nula rezultata Izvor: Kurir televizija

Laži o poseti na skupovima i razobličavanje botovskih manipulacija

Komentarišući izjave predstavnika opozicije poput Dragana Milića koji su tvrdili da je u Nišu bilo svega nekoliko hiljada ljudi, Milenko Jovanov poručuje da narod veruje isključivo sopstvenim očima.

- Što se tiče Milića i njegovih tvrdnji da je na skupu bilo 3.000 ljudi i da smo doživeli debakl - ako je on to tako video, nemamo nikakav razlog da ulazimo u polemiku sa njim. Ljudi imaju svoje oči i sve su jasno videli.

Jovanov se potom dotakao potpunog apsurda u opozicionim narativima koji u isto vreme tvrde dve međusobno kontradiktorne stvari.

- Međutim, fascinantno je koliko otvoreno lažu o stvarima koje svi mogu sami da provere. Istovremeno plasiraju dve kontradiktorne tvrdnje: jedni kažu da je skup bio debakl i da nije bilo ljudi, a drugi tvrde da su gužve nastale jer smo koristili veštačku inteligenciju. Pa, je li bilo malo ljudi ili smo veštačkom inteligencijom pravili prazne sale? Nema nikakve logike u tome što govore.

Osvrćući se na oslobađanje gradova od uličnog terora i blokada, Jovanov naglašava da nikakvi botovski komentari ne mogu zameniti stvarnu podršku birača.

- Skup u Nišu bio je veličanstven, baš kao i onaj u Novom Sadu, i to je izuzetno važno jer su oba grada duboko ranjena blokaderskim nasiljem. U Nišu i Novom Sadu gledali smo divljanje opozicionih hordi koje su palile prostorije, maltretirale prolaznike i gađale ljude jajima. Sinoć je Niš konačno prodisao! Ljudi su se oslobodili i videli da nisu sami. Opoziciji je sve u stvaranju lažnog utiska na društvenim mrežama, gde botovskim komentarima prave iluziju masovnosti. Ali ako skupite 100.000 negativnih komentara na mrežama - to vam i dalje nije ni cenzus na pravim izborima.

Milenko Jovanov, član Predsedništva SNS-a Foto: Kurir Televizija

Omogućeni algoritmi i inostrani centar moći iza blokaderske liste

Govoreći o ulozi društvenih mreža i stranom mešanju u izborni proces u Srbiji, Saša Milovanović razotkriva pozadinu masovne kampanje na platformama poput Metine mreže.

- Na društvenim mrežama stvara se lažna slika, naročito za mlade koji se informišu isključivo preko interneta. Svi vidimo kako 'Meta' šalje generičke poruke korisnicima u Srbiji, Republici Srpskoj i Crnoj Gori sa pozivima na glasanje. Zašto bi Cukerberga ili kompanije poput Instagrama i Fejsbuka uopšte zanimalo kolika će biti izlaznost u Srbiji? Njihovi algoritmi su širom otvoreni za opoziciju - profilima sa svega pedesetak pratilaca veštački se podiže vidljivost samo zato što plasiraju sadržaj protiv vlasti i u korist takozvane studentske liste. Svako ko kreira takav materijal biva favorizovan i tako se stvara lažni utisak masovnosti.

Nastavljajući analizu regionalnih interesa, Milovanović ukazuje na imena koja otvoreno navijaju za slabljenje i komadanje Srbije.

- Mladi ljudi zbog svoje energije mogu da se zalete, ali čim neko počne zrelo da promišlja, stvari postaju jasne. Kada vidite da tu opciju zdušno podržavaju Sonja Biserko, Ginter Felinger i Nataša Kandić - dokazani mrzitelji svega srpskog koji bi otcepili Kosovo, uništili Republiku Srpsku i odvojili Vojvodinu, svaki razuman čovek mora da se zapita šta se iza toga krije. Zašto bi zvaničnici iz Hrvatske ili regiona želeli išta dobro srpskom narodu? Njihov strateški interes je slaba Srbija. Čak ni pesmu za kampanju nisu umeli sami da smisle, nego su je preuzeli. Ovo je najveća politička prevara veka: narodu se podmeću deca i studenti, a iza njih se zapravo kriju iskrivljeno Pajtićevo lice, Picula, Kurti, Plenković, Kandićka i Felinger. To su dve slike koje građani moraju da imaju u glavi kada krenu na glasanje.

Saša Milovanović, generalni direktor "Kurira" Foto: Kurir Televizija

Sveobuhvatna borba za stabilnost i raskrinkavanje 250 opozicionih politika

Objašnjavajući uzroke rasta podrške vladajućoj opciji i pad opozicionog rejtinga pred sam kraj kampanje, Milenko Jovanov naglašava nezaustavljivu energiju i posvećenost u borbi za državne interese.

- Ozbiljna kampanja koju je na svojim leđima izneo Aleksandar Vučić, uz činjenicu da su se svi mrzitelji ove zemlje ujedinili na suprotnoj strani, ključni je razlog promena u narodu. Ljudi to vide i nemoguće je sakriti. Zapitajte se zašto bi svi oni podržali opciju od koje nemaju nikakva očekivanja? Naravno da podržavaju one koji će voditi politiku suprotnu našim nacionalnim interesima.

Jovanov upozorava na potpunu ideološku nesaglasnost u opozicionim redovima i opasnosti koje iz toga proističu po stabilnost države.

- Sa druge strane stoji potpuno šizofrena lista čijih 250 kandidata zastupa 250 različitih politika - oni nemaju ni zajedničku poruku, ni program, osim mržnje prema Vučiću. Zamislite taj haos i rasulo kada bi takva grupacija preuzela vlast i morala o bilo čemu da odlučuje. Procenti im padaju jer su građani shvatili da nemaju nikakva načela, a njihova stvarna politika ispliva samo kada se neko od njih izlane - od Šoškića koji najavljuje evro od 200 dinara, preko tvrdnji da su Srbija i Kosovo dve odvojene države i da je narod na Kosmetu dijaspora, pa sve do izjednačavanja vladike Nikolaja sa Alojzijem Stepincem.

Upućujući direktan poziv svim građanima kojima je stalo do domovine, Jovanov naglašava da po preuzimanju vlasti opozicija ne bi ponovo raspisivala izbore.

- Zato pozivam svakog rodoljuba da odgovori sebi na pitanje: da li ti prija što si na istoj strani sa Natašom Kandić, Sonjom Biserko, Aljbinom Kurtijem, Milom Đukanovićem, Nenadom Čankom, Bojanom Pajtićem, Bakirom Izetbegovićem, Plenkovićem i Piculom?Niko od njih ne želi dobro Srbiji. Priče da će doći na vlast samo da bi promenili izborne uslove su obična podvala - već sada najavljuju da planiraju da vladaju pune četiri godine. Kada takva antisrpska bulumenta zasedne na vlast, popravnog nema, zato dobro razmislite jer posle glasanja nema kajanja.

Ekonomske posledice dolaska opozicije na vlast i opasnost od sloma

Govoreći o rizicima kojima su izloženi mladi ljudi i svi građani koji otplaćuju stambene i potrošačke kredite, Saša Milovanović podseća na krizne periode kroz koje je Srbija već prošla.

- Mlade ljude je lako prevariti jer ih nosi mladalačka energija, a pritom se i ne sećaju 2000. godine jer tada nisu ni bili rođeni. Oni odrastaju u zlatnom dobu Srbije - ekonomskom i u svakom drugom pogledu, pa veruju da stvari prirodno mogu ići samo nabolje. Međutim, politika opozicione liste je garancija da sve može da se uruši preko noći. Preko noći mogu potonuti i odnosi Srbije sa svetom, i stabilnost kursa dinara, i životni standard.

Milovanović je izneo i konkretne finansijske cifre koje jasno pokazuju razliku između sadašnjeg stanja i vremena prethodne vlasti.

- Svima koji otplaćuju kredite za stan ili auto rata bi za mesec dana skočila za 30 do 40 odsto, a ugrožene bi bile i redovne isplate plata i penzija. Neko vreme bi sistem funkcionisao zahvaljujući punoj državnoj kasi koju ostavlja Aleksandar Vučić, za razliku od 2012. godine kada je zatečeno svega 70 miliona evra, dok je samo za penzije trebalo 360 miliona - zemlja je praktično bila u bankrotu. Srećom, građani su prozreli ovu opasnu prevaru pred sam finiš kampanje, što jasno pokazuju svi podaci i analize sa terena.

Saša Milovanović, generalni direktor "Kurira" Foto: Kurir Televizija

Komentarišući stvarne brojke sa opozicionih okupljanja u glavnom gradu, Milovanović ukazuje na debakl i nedostatak podrške među Beograđanima.

- Na jučerašnjem dočeku studenata iz tri pravca - zapadnog, istočnog i severnog, dok ih južna Srbija očigledno nije zanimala... U samom piku okupilo se svega 13.000 ljudi. Od tog broja, između šest i sedam hiljada došlo je sa strane, što znači da je centralni skup u Beogradu dočekalo jedva oko šest hiljada Beograđana. Među njima je bilo više od 500 maloletnika i omladine koja je došla radi slikanja, selfija i zabave. To su deca koja još ne zarađuju i ne razumeju ekonomske i državne realnosti, pa ih je lako obmanuti pričom da je sve igra.

Milovanović podseća na razorne posledice opozicione politike iz prošlosti koje prete da ponovo zadese zemlju u slučaju promene vlasti.

- Sa druge strane, imamo izuzetne i odgovorne mlade ljudi koji su zrelo promislili i shvatili da je reč o najvećoj političkoj prevari u modernoj istoriji, usmerenoj na razgradnju srpske države, ekonomije i vojske. Dužnost nam je da mladima objasnimo šta smo već preživeli, jer bi nas glasanje za tu opciju u nedelju vratilo u mračnu 2000. godinu - najgoru dekadu u kojoj se raspadala država, gubilo Kosovo, odvajala Crna Gora, topili tenkovi, dok je 550.000 ljudi ostalo bez posla, a ključni srpski brendovi prodavani Hrvatima. Zaokruživanjem broja tri vraćamo se četvrt veka unazad, nakon čega bi usledio novi egzodus i dalje komadanje Srbije, od Vojvodine do Raške oblasti.

Korenite promene u državnom aparatu i lečenje društva od mržnje

Ukazujući na dugogodišnji medijski pritisak kojem je izložena državotvorna opcija, Jovanov ističe potrebu za neposrednim kontaktom ministara sa građanima.

- Nigde to nije palo s neba, čitavih 14 godina dve televizije i štampano smeće vode najprljaviju moguću kampanju protiv Aleksandra Vučića. Nemoguće je da posle toliko vremena to ne ostavi nikakve posledice. Na sve to, u poslednje dve godine izloženi smo neviđenom medijskom pritisku i teroru na društvenim mrežama, gde se svakodnevno lansiraju najgore uvrede, laži i dezinformacije koje narod usvaja jer se plasiraju bez ikakve kontrole. Naravno da ima grešaka i u našim redovima, i zato je rečeno da će se stvari menjati.

Najavljujući buduće korake, Jovanov naglašava da će nova vlada insistirati na potpunoj posvećenosti i radu na terenu.

- Aleksandar Vučić je najavio vladu od 12 ministarstava, koja će biti stalno na terenu i razgovarati sa narodom. To će se striktno zahtevati od svih, kako na republičkom tako i na lokalnom nivou - ko neće da radi sa ljudima na terenu, ne može se baviti politikom u naše ime. Nastavićemo sprovođenje odgovorne ekonomske politike, očuvanje stabilnog kursa dinara, stvaranje predvidivih uslova za privredu i dalji razvoj Srbije. Svi moraju da shvate jednu stvar: izbornu volju diktira narod, a neko ko osvoji manje glasova ne može i neće pobediti. Birači će dati konačnu reč, a mi ćemo morati ozbiljno i temeljno da lečimo naše društvo.

Milenko Jovanov, član Predsedništva SNS-a Foto: Kurir Televizija

Odbrana slobode na biralištima i sprečavanje stranog tutorstva

Upozoravajući na opasnosti generisane mržnje prema političkim protivnicima, Milovanović naglašava neophodnost međusobnog poštovanja i razgovora.

- Sve se u suštini svodi na ono čuveno pitanje Nikole Pejakovića: ’Otkud ti, brate Srbine, na toj strani i zašto me mrziš?’ Ja sedim i debatujem sa ljudima koji misle drugačije, ali ih ne mrzim, niti oni mrze mene. Međutim, mržnja koja je godinama generisana prema Aleksandru Vučiću prelaže se na sve koji imaju drugačije mišljenje. To je izuzetno opasno, u toj opozicionoj logici nema tolerancije, već važi pravilo da iza njih mora ostati samo pepeo i prah ako ne dođu na vlast.

Zaključujući svoje izlaganje, Milovanović šalje jasnu poruku da će građani Srbije na izborima 25. oktobra sačuvati suverenitet zemlje i otpornost na inostrane uticaje.

- Ne verujem da će išta uspešno srušiti, niti da će biti drame i nasilja, jer će građani sve rešiti zaokruživanjem opcije za odbranu Srbije. Kako je i Vučić jasno poručio, pobedu i izbornu volju neće moći da ukrade nijedna ambasada. Jer na onih Milenkovih 250 različitih opozicionih politika dolazi upravo to: ako bi, ne daj Bože, te rasparčane opcije pobedile, upravljanje preuzimaju strane ambasade. Tada njihovi unutrašnji programi prestaju da budu važni, a na scenu stupa dobro poznata politika stranih centara moći.

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Kurir.rs

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