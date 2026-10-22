Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je o upozorenju koje je, kako se ranije navodilo, dobio od ruskog predsednika Vladimira Putina o izdajniku u redovima, ističući da taj čovek više nije na funkciji, ali da se takve stvari teško mogu dokazati.

Novinar je podsetio da je Vučić rekao u oktobru ove godine da ga je Putin upozorio na izdajnika u redovima , a na pitanje gde je taj čovek sada, Vučić je kratko odgovorio:

- Nije na funkciji. Nikada to ne biste mogli da dokažete... Ali ja sam veoma pošten, pa vam kažem, čak i oni koji su Rusima davali, oni su radili protiv Srbije, isto kao i kada daju Amerikancima. Nikada ne bismo dokazali ništa. Ja znam, i ljudi iz službe znaju. Tako se radi sa tajnim službama. Ti ljudi postoje, i imaju velike zasluge. Postoje ljudi u ovoj zemlji koji misle ako nešto daju Rusima da su izvršili najveći patriotski zadatak.