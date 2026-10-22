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Ministar zdravlja u tehničkom mandatu Zlatibor Lončar izjavio je danas da nisu tačni navodi o tome da se u GAK-u u Višegradskoj obrušio plafon na bebe, kao i da se srušio deo visećeg plafona u delu te ustanove koji se ne koristi zbog rekonstrukcije.

Lončar je istakao da pojedinci u Srbiji priželjkuju tragedije da bi "dobili neke poene", kao i da će takvim ljudima danas glavna tema biti to da su, kako je rekao, ugrožene bebe u GAK-u Višegradska.

- Ono što želim da vam kažem, a to je unapred da gospoda koja žive od tragedija i onoga što priželjkuju da se desi u Srbiji da bi oni dobili neke poene, da skrenem pažnju da će njihova glavna tema danas biti kako su ugrožene bebe u GAK-u Višegradska. Hoću da vam kažem da nema veze sa istinom. GAK Višegradska se radi. Ako ne znate o čemu se radi, oni već spremaju priču da izađu sa tim kako je tamo pao neki plafon na bebe i bebe su evakuisane i kad ih pitate kako šta, dajte jedan dokaz, nema nikakvog dokaza. Niti se to desilo, niti bilo šta.

02:20 Zlatibor Lončar o renoviranju u GAK-u i pokušaju blokadera da izvrnu činjenice Izvor: Dejan Petrović/TANJUG

Lončar je objasnio kako se izvode radovi.

- GAK se radi iz dve faze: pola GAK-a se sada rekonstruiše, a pola će kad to bude završeno. U jednom delu gde se izvode radovi, sobe se ne koriste, u tim sobama nema nikog, baš iz tog razloga, ako se nešto dešava zbog radova koji se dešavaju u susednim prostorijama gde se radi rekonstrukcija", objasnio je on tokom obraćanja medijima u Palati Srbija tokom dodele novih saniteta zdravstvenim centrima u Srbiji - rekao je Lončar.