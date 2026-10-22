VUČIĆ ODGOVORIO NOVINARU NA OPASKU O KOSOVU: E, ja sada razumem zašto ste vi za blokadersku listu!
- Vučić je poručio da Srbija mora da čuva ono što je njeno i da se bori za svoju teritoriju, uz tvrdnju da je tokom mandata radio u interesu države
- Na opasku novinara o Kosovu i Metohiji odgovorio je da sada razume zašto je on za 'blokadersku listu'
Vučić je poručio da Srbija mora da čuva ono što je njeno i da nastavi da se bori za svoju teritoriju, ističući da je tokom svog mandata donosio odluke za koje smatra da su bile u interesu države.
- Sve što sam radio, radio sam za Srbiju, kaže on.
- Stavljao glavu tamo gde drugi neće nogu. Ja sam se borio u UN da ne dobijemo žig genocidnog naroda, i zato plaćam visoku cenu. Ja sam se borio da ne uvedemo sankcije Rusiji, da ne priznamo nezavisno Kosovo za koje su mislili da je gotovo 2008. godine - rekao je Vučić.
Na konstataciju novinara da je nama od Kosova ostao samo Milutin Popović Zahar, Vučić mu je odgovorio:
- E ja sada razumem zašto ste vi za blokadersku listu. Mi moramo da čuvamo ono što je naše, i moramo da se borimo za svoju teritoriju. Pri tome sam veoma realan i racionalan čovek.