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Vučić je poručio da Srbija mora da čuva ono što je njeno i da nastavi da se bori za svoju teritoriju, ističući da je tokom svog mandata donosio odluke za koje smatra da su bile u interesu države.

- Sve što sam radio, radio sam za Srbiju, kaže on.

- Stavljao glavu tamo gde drugi neće nogu. Ja sam se borio u UN da ne dobijemo žig genocidnog naroda, i zato plaćam visoku cenu. Ja sam se borio da ne uvedemo sankcije Rusiji, da ne priznamo nezavisno Kosovo za koje su mislili da je gotovo 2008. godine - rekao je Vučić.

Na konstataciju novinara da je nama od Kosova ostao samo Milutin Popović Zahar, Vučić mu je odgovorio: