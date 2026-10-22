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Država za ovu namenu obezbeđuje do 20.000 evra bespovratnih sredstava, odnosno do 20 odsto vrednosti nekretnine. Za izgradnju kuće u devastiranim područjima podrška može iznositi do 50 odsto vrednosti radova, uz isti maksimalni iznos.

Ko ima pravo na subvenciju

Pravo na subvenciju može da ostvari majka koja prvi put stiče u svojinu stan ili porodičnu kuću, ima dete mlađe od godinu dana i nema stan ili kuću u svom vlasništvu ili suvlasništvu. Uslov je i da prihodi supružnika ili vanbračnih partnera ne prelaze dve prosečne neto zarade na republičkom nivou. Suprug ili partner može imati nekretninu kao svoju posebnu imovinu, ukoliko majka nije njen vlasnik ili suvlasnik. U slučaju smrti majke, pravo pod propisanim uslovima može ostvariti otac deteta.

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Na primer, za kupovinu stana vrednog 100.000 evra državna subvencija može iznositi 20.000 evra, dok preostalih 80.000 evra porodica obezbeđuje iz sopstvenih sredstava ili putem stambenog kredita, pri čemu posebno povoljnu mogućnost finansiranja predstavlja državni program subvencionisanih stambenih kredita za mlade, ukoliko ispunjava uslove za njegovo korišćenje.

Ministarstvo posebno ukazuje da subvencija nije refundacija sredstava za već kupljenu nekretninu, niti se isplaćuje unapred. Zato je važno da porodice blagovremeno pronađu nekretninu, dogovore cenu i rokove plaćanja sa prodavcem i pripreme predugovor o kupoprodaji. Za izgradnju kuće neophodna je odgovarajuća tehnička dokumentacija, uključujući predmer i predračun radova.

Kako podneti zahtev

Zahtev sa propisanom dokumentacijom podnosi se nadležnom organu lokalne samouprave, koji predmet prosleđuje Komisiji za dodelu subvencija. Dokumentacija zavisi od namene sredstava, a deo podataka iz službenih evidencija nadležni organ pribavlja po službenoj dužnosti.