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Nataša Kandić, poznata u javnosti po antisrpskoj politici i neumornom radu na promovisanju državnosti takozvanog Kosova, otvoreno pruža podršku Studentskoj listi, a njene najnovije objave na društvenim mrežama ponovo su otvorile polemiku o njenim političkim stavovima i tome koliko daleko može u svom neprijateljstvu srpskim nacionalnim interesima.

Nakon što je javno pre tri dana pohvalila predizborni spot Studentske liste, nazvavši ga "bajkom koja nas je očarala mirom, pristojnošću i nadom", na društvenoj mreži Iks krenula u otvorenu hajku i prognoziranje "kraja" Aleksandra Vučića.

Naime, tagovala je njegov nalog na pomenutoj mreži i napisala:

- Aleksandar Vučić je stvarno gotov.

Podsetimo, Nataša Kandić osnivačica Fonda za humanitarno pravo, u javnosti je poznata po stavovima mržnje prema srpskom narodu, kao osoba koja je podržavala NATO agresiju na Srbiju u proleće 1999. godine, kao i po intenzivnoj j kampanji povodom 30 godina od događaja u Srebrenici.

Ona je početkom godine u jednoj televizijskoj emisiji izjavila  da "hrvatski generali ne mogu da budu optuženi za ratne zločine".

- Ne može hrvatska vojska da bude optužena ili njeni generali za ratne zločine! Oni su se branili, doveli su do toga da država bude nezavisna - istakla je Kandićeva govoreći o zločinačkoj akciji "Oluja" hrvatske vojske kada je više stotina hiljada ljudi  u leto 1995. godine isterano iz svojih domova u Hrvatskoj samo zato što su bili Srbi.

Ona se nijednom rečju nije osvrnula na sramne i skandalozne poruke koje su se iz Hrvatske čule na koncertima ustaškog pevača Marka Perkovića Tompsona.

Kandić je u početkom meseca izjavila i da presuda četvorici zločinaca tzv.OVK, Hašimu Tačiju i drugima, ne može ugroziti nezavisnost tzv Kosova i da Srbija, Rusija i Kina mogu politički koristiti presudu, ali da time ne mogu promeniti njegov međunarodni položaj. 

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