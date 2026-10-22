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Miloš Vučević u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji govorio je o ključnim porukama skupa u Nišu, političkim pritiscima na Srbiju, odnosima u regionu i spoljnopolitičkom kursu zemlje. Dotakao se i programa liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija", ekonomskim obećanjima, hapšenju grupe osumnjičene za pripremanje nasilja tokom izbora. Otkrio je i ko su stvarni protivnici Srbije i šta predstojeći izbori znače za njenu budućnost.

Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević ocenio je da je skup u Nišu, uprkos kiši i lošim vremenskim uslovima, protekao u izuzetno emotivnoj atmosferi, ističući da građani nisu napuštali Trg kralja Milana i okolne ulice tokom obraćanja.

Govoreći o skupu na kojem su, pored Aleksandra Vučića, govorili i Tomislav Nikolić i Milorad Dodik, Vučević je istakao da su njihove poruke, kako je naveo, pokazale jedinstvo onih koji se politički bore za Srbiju kao nezavisnu i suverenu državu.

- Bilo je zaista veličanstveno. Moj prvi utisak koji bih podelio sa vašim gledaocima jeste činjenica da, i pored ne baš dobrog vremena u smislu atmosferskih uslova, ljudi nisu napuštali centar Niša, ni Trg kralja Milana, ali i okolne ulice. Bilo je zaista južnjački, temperamentno, vatreno, emotivno. Super atmosfera, snažne poruke - rekao je Vučević.

On je naveo da je posle skupa u Novom Sadu i okupljanja u Nišu zaokružen niz velikih skupova, dodajući da očekuje dobru atmosferu i na završnom skupu na Novom Beogradu.

Miloš Vučević, predsednik SNS Foto: Kurir Televizija

"Ovo više nije pitanje ko je zanimljiviji, nego kako da sačuvamo zemlju"

Vučević je posebno izdvojio transparent koji je, kako je rekao, privukao pažnju Aleksandra Vučića, a na kojem je pisalo: "Ne treba nam ništa, samo da pobedimo".

Prema njegovim rečima, takva poruka pokazuje da građani razumeju ozbiljnost trenutka i da predstojeći izbori, zakazani za 25. oktobar, nisu samo pitanje političkog nadmetanja.

- To vam pokazuje ozbiljnost situacije i da narod to razume. Ovo više nije pitanje samo: "Hajde da vidimo ko je noviji, zanimljiviji, interesantniji", nego je ovo suštinsko pitanje, kako da sačuvamo Srbiju kao državu - poručio je Vučević.

Miloš Vučević, predsednik SNS Foto: Kurir Televizija

On je upozorio da izjave koje su se, prema njegovim rečima, mogle čuti tokom kampanje od blokadera i onih koji ih podržavaju predstavljaju razlog za zabrinutost. Zbog toga je pozvao građane da predstojećim izborima pristupe ozbiljno i da ne smatraju da je svejedno ko će pobediti.

- Ja mislim da je veoma važna odluka pred narodom Srbije, pred građanima Srbije, odluka koja će opredeliti ne samo narednih par godina, nego možda i duži vremenski period - istakao je Vučević.

03:35 "25. OKTOBRA BRANIMO SRBIJU" Miloš Vučević upravo na Kurir TV: "Ovo više nije pitanje ko je zanimljiviji, nego kako da sačuvamo zemlju" Izvor: Kurir televizija

"Izaberimo ujedinjenu, a ne podeljenu i posvađanu Srbiju"

Osvrćući se na tvrdnje da Aleksandar Vučić ne bi trebalo da dolazi u pojedine gradove, Vučević je podsetio na njegovu šetnju Novim Sadom, ali i na skup u Nišu, tokom kojeg je predsednik Srbije, kako je naveo, zajedno sa građanima prošao od pravca Niške tvrđave, preko mosta na Nišavi, do Trga kralja Milana.

- To je toliko glupo da kažete nekom: "Sad ti ne smeš da dođeš". Kako to mislite? Kao da postoje neke bande i kriminalne organizacije, pa ne smeš da prođeš kroz moj kvart i moju ulicu jer ćemo te mi istući i prebiti - rekao je Vučević.

On je naveo da je Aleksandar Vučić u Novom Sadu prepešačio gotovo pet kilometara, od železničke stanice u Petrovaradinu, kroz Petrovaradin i preko Varadinskog mosta do centra grada, uz pozdrave građana. Vučević je ocenio da su, uprkos pokušajima da se politički oslabi vlast, skupovi u Novom Sadu i Nišu pokazali da predsednik Srbije može da se kreće među građanima.

Prema njegovim rečima, u nedelju, 25. oktobra, građani će odlučivati između, kako je naveo, "ujedinjene Srbije" i podeljene zemlje. Vučević je aktuelna politička dešavanja opisao kao pokušaj "obojene revolucije" i izrazio očekivanje da bi izborni rezultat mogao da označi kraj tog procesa.

- Prelomni momenat je u nedelju, 25. oktobra. Ako građani kažu: "Ne damo Srbiju", i ako izaberemo ujedinjenu Srbiju, a ne podeljenu i posvađanu, mislim da će to voditi ka sigurnom izlasku iz tog pokušaja obojene revolucije i da ćemo videti kraj svemu tome - izjavio je Vučević.

Miloš Vučević, predsednik SNS-a Foto: Kurir Televizija

Govoreći o političkim programima, predsednik SNS-a rekao je da su on i njegovi politički saradnici tokom kampanje predstavljali konkretne planove, projekte i rezultate, dok je za listu koju podržavaju blokaderi ocenio da nije ponudila dovoljno detalja o budućim potezima.

- Jedino ste čuli naš plan i naš program. Jedino je Aleksandar Vučić i mi uz njega pričao i o konkretnim imenima, konkretnim planovima i programima. Pričali smo o rezultatima koji su ostvareni i kandidovali projekte, predloge i program za naredni period. Jedini smo pričali i o sadašnjem, ali i o budućem vremenu - rekao je Vučević.

On je program suprotstavljene liste uporedio sa političkim pamfletima iz devedesetih godina, ocenjujući da je na niskom nivou i da se kampanja njenih pristalica, prema njegovim rečima, uglavnom svodi na protivljenje vlasti, provokacije i sukobe.

O Jovi Bakiću

Vučević je, međutim, odbacio tvrdnje da se o političkim stavovima druge strane ništa ne zna. Naveo je da su se tokom kampanje mogle čuti izjave pojedinih predstavnika i simpatizera blokaderske liste, kao i poruke političkih aktera iz regiona. Pomenuo je, između ostalih, Jovu Bakića, Nenada Rašića, predstavnike političke scene Crne Gore i Bosne i Hercegovine, kao i pojedine hrvatske medije i javne ličnosti, tvrdeći da njihove izjave pokazuju kakvu politiku podržavaju.

Miloš Vučević, predsednik SNS-a Foto: Kurir Televizija

Posebno se osvrnuo na izjave Jove Bakića o vladici Nikolaju Velimiroviću, koje je Vučević oštro kritikovao. On je osporio poređenje Nikolaja Velimirovića sa Alojzijem Stepincem, ističući da je vladika Nikolaj bio zatočen u nacističkom logoru. Vučević je ocenio da je dodatni problem to što, prema njegovim rečima, nije usledila jasna osuda takvih izjava od strane drugih predstavnika blokaderske liste.

- Nije samo što je to Jovo Bakić izgovorio. Još gore je, ili jednako loše, to što nemate osudu ili niko nije izašao i rekao: "Izvinite, mi to ne mislimo, hajde malo da napravimo neku zadršku pa da o tome razgovaramo". Ne, imate potpunu tišinu - rekao je Vučević.

Vučević: "Blokaderi bi da pregovaraju o statusu Kosova, a ne znamo ni ko bi vodio državu!"

Miloš Vučević izjavio je da izjave pojedinih predstavnika i podržavalaca studentske liste o Kosovu i Metohiji, Republici Srpskoj i istorijskim ličnostima otvaraju ozbiljna pitanja o njihovoj politici i budućem odnosu prema ključnim nacionalnim interesima Srbije.

Govoreći o izjavama profesora Kuzmanovića i Dušana Baucala o Kosovu i Metohiji, Vučević je ocenio da se iz njihovih nastupa može zaključiti da pitanje statusa južne srpske pokrajine ostavljaju otvorenim za pregovore. Posebno je kritikovao izjavu da ga Kosovo ne zanima, već samo Srbija, navodeći da takav stav, prema njegovom tumačenju, zanemaruje položaj Srba na Kosovu i Metohiji.

- Ako od studentske liste čujemo da "za Kosovo nas nije briga" i da nikada ništa nećemo pitati narod, onda treba da podsetimo da je Ilija Srđanović, prvi na studentskoj listi, Srbe na Kosovu i Metohiji svrstao među Srbe van matice. Čuli smo da je Baucal rekao da je za njih pitanje statusa Kosova nešto o čemu će pregovarati. To znači da ostavljaju otvoreno pitanje da li je Kosovo i Metohija u Srbiji - rekao je Vučević.

04:29 VUČEVIĆ MATIRAO OPOZICIJU: Vučić ima konkretne planove i rezultate, a oni nude samo pamflete iz 90-ih i sukobe! Izvor: Kurir televizija

On je dodao da izjave pojedinih predstavnika te liste vidi kao nagoveštaj drugačijeg pristupa pitanju Kosova i Metohije, tvrdeći da bi takva politika mogla da vodi ka prihvatanju nezavisnosti pokrajine.

Predsednik SNS-a govorio je i o podršci koju pojedini politički akteri iz regiona pružaju studentskoj listi. Pomenuo je političare iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine, kao i hrvatske medije i javne ličnosti, tvrdeći da njihovi stavovi prema Srbiji i podrška toj listi predstavljaju razlog za zabrinutost. Vučević je poručio da građani treba da obrate pažnju na to ko podržava određene političke opcije i kakve interese, prema njegovom mišljenju, takva podrška može da odražava.

"Blokaderi hoće da oduzmu državljanstvo građanima Republike Srpske"

Posebno se zadržao na Republici Srpskoj, ističući da je sudbina Srbije povezana sa položajem srpskog naroda sa druge strane Drine. Kritikovao je, kako je naveo, pretnje oduzimanjem državljanstva Srbije građanima Republike Srpske koji bi došli da glasaju.

- Ja bih dao svim Srbima, gde god da žive, državljanstvo Srbije. Po Dejtonskom sporazumu i Ugovoru o specijalnim odnosima, građani Republike Srpske imaju pravo na državljanstvo Republike Srbije. Njima blokaderi danas prete da će im oduzeti državljanstvo. Pa zamislite tu uvredu za srpski narod - rekao je Vučević.

Miloš Vučević, predsednik SNS-a Foto: Kurir Televizija

On je postavio i pitanje ko bi predstavljao Srbiju u međunarodnim odnosima ukoliko bi studentska lista preuzela vlast. Kao primer naveo je moguće razgovore sa svetskim liderima, među kojima su Vladimir Putin, Emanuel Makron, Si Đinping i drugi državnici, pitajući ko bi odgovarao na njihove pozive i donosio odluke u ime države.

- Zašto ne pojednostavimo narodu? Samo kažeš: "A ko kod njih predstavlja državu?" Ne na nekim forumima i govornicama, nego kada vas neko pozove, a to je u geopolitici svakodnevica. Zove vas Putin, Makron, Meloni, Si Đinping, neko iz Vašingtona ili Brisela. Ko se javlja na telefon ako blokaderi vode državu? - upitao je Vučević.

04:00 VUČEVIĆ O IZJAVAMA O KOSOVU I METOHIJI: Pitanje statusa pokrajine ostavljaju otvorenim za pregovore, evo ko ih podržava iz regiona Izvor: Kurir televizija

O skandaloznom predlogu Šoškića da kurs dinara prema evru bude 200 dinara

Miloš Vučević, predsednik Srpske napredne stranke, oštro je kritikovao predlog bivšeg guvernera Narodne banke Srbije Dejana Šoškića da kurs dinara prema evru bude 200 dinara, ocenjujući da bi takva ekonomska politika direktno pogodila standard građana, njihove zarade, penzije i kreditne obaveze. Govoreći o ekonomskim posledicama takvog kursa, Vučević je upozorio da bi građani za isti novac mogli da kupuju znatno manje nego danas.

- Ovo je najveća prevara, totalna! Šoškić je u trenucima iskrenosti izašao sa stvarnim svojim planom i programom, ako možemo to da nazovemo planom i programom. On ima dve opcije što se tiče fiskalne, monetarne i ekonomske politike države: ili da smanjuje plate ili da smanjuje vrednost dinara - rekao je Vučević.

Prema njegovim rečima, smanjenje plata odrazilo bi se i na penzije, dok bi slabljenje dinara povećalo teret kreditnih rata u odnosu na prihode građana.

- Kada smanjuje plate, da prevedemo, znači da smanjuje i penzije, pošto se penzije isplaćuju iz doprinosa onih koji rade. Ne postoji neki trezor pun para iz kojih idu pare za penzije, nego se, stvarajući novo dobro i novu vrednost, ljudima isplaćuju penzije po osnovu njihovog prethodnog staža, radnog staža i životnog veka - naveo je Vučević.

Miloš Vučević, predsednik SNS-a Foto: Kurir Televizija

On je ukazao i na to kako bi promena kursa mogla da utiče na građane koji otplaćuju kredite, navodeći primer mesečne rate od 30.000 dinara.

- On kaže: ili da smanjim plate i penzije, ili da kurs ne bude 117 dinara za jedan evro, nego da bude do 200 dinara. To znači da bi danas, ko ima ratu od, recimo, 30.000 dinara za kredit, imao ratu od 50.000 dinara. Ili bi mu rata ostala 30.000, ali bi imao manja primanja, pa bi mu opet rata bila mnogo veća u odnosu na prihode - rekao je Vučević.

Govoreći o svakodnevnim troškovima, Vučević je poručio da bi posledice takve ekonomske politike osetili i mladi, ali i svi ostali građani.

- Za 1.000, 2.000 ili 3.000 dinara, kada izađete danas u grad, duplo manje ćete moći da pojedete i popijete kada bude Šoškićev kurs. Ili će vam trebati duplo veći džeparac za isto ono što danas plaćate. Ono što danas košta 3.000 dinara, vama će biti 6.000. Ili ćete za 3.000 moći duplo manje da dobijete - rekao je Vučević.

On je ocenio da građani ne bi smeli da zanemare posledice ekonomskih odluka i dodao da, bez obzira na političke podele, ne treba dozvoliti da država bude ugrožena.

Vučević o studentskoj listi i ulozi bivših članova DS

Vučević je zatim govorio o sastavu studentske liste, za koju je upotrebio izraz „blokaderska“, tvrdeći da iza nje stoje ljudi povezani sa Demokratskom strankom. Pozvao se na ranije iznete tvrdnje da je više od 120 ljudi sa te liste nekada bilo članovima ili podržavaocima DS-a.

- Ustvari, Demokratska stranka stoji iza svega. Bojan Pajtić, Dušan Petrović, oni stoje iza svega - rekao je Vučević.

On je govorio i o navodnoj prepisci Bojana Pajtića, tvrdeći da ona pokazuje kako se, prema njegovoj oceni, koordiniraju političke aktivnosti, blokade i pritisci na građane.

- Mnogo je opasnije kada vidite prepisku Bojana Pajtića, kako on daje koordinate šta oni da rade, kako sprovode nasilje, kako vrše pritiske, kako da blokiraju, kako da vrše opstrukciju, kako da pritiskaju ljude da svi moraju da se pridruže generalnom štrajku. Bogu hvala, neuspešnom generalnom štrajku 24. januara 2025. godine - naveo je Vučević.

Miloš Vučević, predsednik SNS-a Foto: Kurir Televizija

Prema njegovim rečima, predstava o studentskom plenumu kao telu koje samostalno donosi odluke ne odgovara onome što se, kako tvrdi, dešava iza kulisa.

- Vi zamišljate neki studentski plenum, mladost, ne znate ni Dušan ni šta je plenum, niko ne zna šta je plenum, ni ko ga čini ni kako ga čini, a onda kao neki studentski plenum odlučuje. Kakav studentski plenum? Ovaj im daje sve iza zavese, puškice, šta treba da prepišu. Profesor daje direktno odgovore, koja će pitanja biti na ispitu ovim plenumašima, a onda plenumaši dobiju potvrdu od zboraša, pa nam poruče: „U stvari, građani Srbije prvi, vi se ni ne pitate, mi se pitamo“ - rekao je Vučević.

„Nećemo nikoga da molimo, ponajmanje naš narod“

Komentarišući izjavu Kuzmanovića sa RTS-a, Vučević je ocenio da je njome pokazano kako deo političkih protivnika gleda na građane. Posebno se osvrnuo na reči: „Nećemo mi nikog da pitamo i da molimo za glas, ponajmanje naš narod.“

- On prezire narod. On prezire građane Srbije. Narod Srbije prezire. On je tu zbog njih, zar ne? A vidite da on više ne može da drži stvari pod kontrolom. Ne može više da se pretvara da je neki Dobrica, neki miran i staložen čovek, nego imate eksploziju njegovog prezira prema građanima. I to će narod da zna - rekao je Vučević.

On je kritikovao i stavove o Kosovu i Metohiji, tvrdeći da se pitanje južne srpske pokrajine ne može odvojiti od pitanja Srbije i njenog teritorijalnog integriteta.

- Narod jedini moraš da pitaš i da moliš, zato što je narod taj koji je stvarao državu i nosilac je suvereniteta. Narod odlučuje, što bi se reklo - poručio je Vučević.

Vučević kritikovao Natašu Kandić i finansiranje nevladinih organizacija

Vučević se osvrnuo i na izjavu Nataše Kandić da je Aleksandar Vučić "stvarno gotov", iznoseći oštre kritike na njen račun i na račun nevladinih organizacija za koje tvrdi da dobijaju značajna sredstva iz inostranstva.

- Šta ta žena više hoće od Aleksandra Vučića i ko je ona da prognozira? Šta Nataša Kandić više hoće od srpskog naroda i Srbije? Maltretira nas već 30 godina. Trideset godina nas optužuje da smo krivi za raspad Jugoslavije, za ratove, za agresije, za genocide. Trideset i više godina pravi da su Srbi najgori narod na svetu, a Srbija najgora država na svetu - rekao je Vučević.

On je postavio pitanje zbog čega strane države i vlade finansiraju nevladine organizacije u Srbiji i šta se, kako je naveo, postiže tim novcem.

- Ne mogu da verujem da ljudi to ne komentarišu i ne pričaju o tome. Pa dobile su nevladine organizacije para. Za šta je dobila više od 800.000 dolara? Za šta su dobile te pare? - upitao je Vučević.

Miloš Vučević, predsednik SNS-a Foto: Kurir Televizija

Prema njegovoj oceni, aktivnosti u obrazovanju, kulturi i pravosuđu tokom prethodnog perioda moraju biti predmet preispitivanja nakon izbora.

- Sve to mora da se vrati narodu i državi posle izbora. Aleksandar Vučić mora, a ja verujem da jedini ima snagu, političku odlučnost i svest o odgovornosti da vrati uzurpirane i otete institucije narodu i državi Srbiji - poručio je Vučević.

"Nema popravnog ispita 26. oktobra"

Govoreći o predstojećim izborima, Vučević je pozvao građane da 25. oktobra izađu na birališta i iskoriste svoje ustavno pravo. Njegova poruka usledila je nakon informacije o hapšenju grupe osumnjičene za pripremanje nereda.

- Da iskoriste svoje ustavno pravo, da glasaju, da izađu na izbore. Da ne nasedaju na sve te pritiske i da odluče o sebi, o svojim porodicama, o svojoj državi, o našoj Srbiji, svojoj Srbiji - rekao je Vučević.

On je naveo da očekuje da izborni dan protekne mirno i upozorio da će, kako je rekao, svako ko pokuša da deluje nedemokratski biti procesuiran u skladu sa zakonom.

- Ako neko nešto pokuša nedemokratski, biće u skladu sa zakonima ove države procesuiran, kao što su i ovi juče procesuirani - rekao je Vučević.

Predsednik SNS-a ponovio je podršku izbornoj listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", ocenjujući da je tokom kampanje pokazano da su za nju podjednako važni svi delovi zemlje, od najvećih gradova do najmanjih i najudaljenijih mesta.

- Nema popravnog ispita 26. oktobra. Kako glasamo 25. oktobra, tako će nam biti narednih godina, možda i duže. Ja verujem da je Srbija jedna, nedeljiva, jedinstvena i da nam je potrebna ujedinjena. Zato mislim da je najbolja opcija podrška listi Aleksandra Vučića- Ujedinjena Srbija - poručio je Vučević.

1/10 Vidi galeriju Skup liste "Ujedinjena Srbija" Foto: Nemanja Nikolić

- Za nas je svako parče zemlje, svaki kvadratni metar Srbije jednako bitan i važan. Moramo razumeti potrebe svih krajeva Srbije da bismo razumeli, osećali i voleli Srbiju. Ako ne obilazite, ako niste upoznali, ne možete ni da pomažete, ne možete da podržavate, a po meni ne možete ni da volite Srbiju ako je niste obišli i osetili njenu lepotu, njene čari, pre svega videli, upoznali i čuli svoj narod - rekao je Vučević.

Dodao je da očekuje da će većina Srba sa Kosova i Metohije koji budu iskoristili biračko pravo podržati listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

"Cela Srbija će mirisati na ruzmarin u nedelju" Govoreći o tome kako će provesti period izborne tišine i izborni dan, Vučević je naveo da će pratiti glasanje i čekati rezultate u sedištu stranke.

- Nemojte da imate sumnju, naša lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" će isto veče priznati izborne rezultate, kakvi god da budu. Mi to ne dovodimo u pitanje ni promil. Kako god da budu glasali ljudi, kako god da odluče, za nas je to sveto pismo. Mi ćemo isto veče priznati izborni rezultat, bez bilo kakvih otvorenih i zatvorenih zagrada - rekao je Vučević.

Dodao je da očekuje pobedu liste i da se nakon izbora priprema za period u kojem, kako je naveo, predstoji mnogo posla.

Na pitanje da li je pripremljeno dovoljno ruzmarina za nedelju, Vučević je odgovorio:

- Ja mislim da će cela Srbija da miriše na ruzmarin u nedelju - poručio je Vučević.

Miloš Vučević, predsednik SNS-a Foto: Kurir Televizija

Kurir.rs