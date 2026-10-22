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Osnovni sud u Prištini osudio je u prvostepenom postupku Milorada Đokovića iz Vitomirice kod Peći na deset godina zatvora za navodni ratni zločin protiv civilnog stanovništva tokom sukoba na KiM 1999. godine.Odbrana ima pravo žalbe Apelacionom sudu u roku od 30 dana.

Izricanje presude Đokoviću odloženo je 27. jula na zahtev odbrane zbog neusaglašenosti u iskazu jednog svedoka, nakon čega je glavni pretres ponovo otvoren.

Advokat Milorada Đokovića Vasilije Arsić izjavio je tada da postoje neslaganja u izjavama svedokinje tužilaštva Nurije Krasnići.

Naveo je da je odbrana tražila dopunu postupka kako bi bili obezbeđeni svi dokazi koje je svedokinja iznela tokom pretkrivičnog postupka.

Uhapšen je u junu 2022. godine i od tada se nalazi u pritvoru.

Đoković je bio jedini Srbin koji je živeo u Vitomirici, gde mu je kuća u martovskom pogromu 2004. godine spaljena, a vratio se u Vitomiricu 2008. godine.

Po povratku, albanska porodica Prekaj koja je koristila njegovo imanje optužila je Milorada da je on lično ubio njihovog oca. Iako se kasnije ispostavilo i da je nesrećni Sadrija Prekaj poginuo posle rata u saobraćajnoj nesreći, Miloradu zemlja, niti pravo da je obrađuje, nisu vraćeni.

Usledila je i peticija 400 meštana susednog sela Dubovo koji su Đokovića optužili da je kriv i za to što je vojska kralja Nikole na placu koji je vlasništvo Đokovića 1913. ubila 12 Albanaca!

Nekoliko godina pre hapšenja Đoković je započeo proces sa lokalnim vlastima u Peći oko placa koji je svojevremeno dobio od opštine i na kome je sagradio kuću. Iako je doneta pravosnažna sudska odluka, kuća nikada nije ponovo upisana na Đokovićevo ime.

U međuvremenu, Đoković je u zatvoru primio vest da mu je kuća porušena. Miloradovi prijatelji su u to vreme govorili da su uvereni da bi on uveliko bio na slobodi, da optužbi za ratni zločin ne bi ni bilo, samo da se odrekao placa, da se odrekao svoje kuće i da se odrekao prava da živi u svojoj Metohiji.