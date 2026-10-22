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Dode momenat kad će Srbija pogledati istini u oči. Glavni akteri su na bojnom polju rekli svoje, sad dolazi trenutak istine da vidimo koliko je narod u stanju da racionalno glasa. Na jednoj strani imate opciju koju predvodi lider koga je najdirektni- je podržao Vladimir Putin, koga su podržali Robert Fico, Si Đinping, kao i mnogi drugi iskreni prijatelji srpskog naroda i Srbije. Taj neko je Aleksandar Vučić i opcija,,Ujedinjena Srbija". Na drugoj strani je opcija koju su podržali Aljbin Kurti, Andrej Plenković, Tonino Picula, Milo Đukanović, Milojko Spajić, Ba- kir Izetbegović, Nataša Kandić, Sonja Biserko i sav ostali antisrpski politički establišment iz regiona i našeg NVO sektora. Dakle, izbor je lak, a na narodu je da se opredeli.

Posle dvadeset i kusur hiljada pređenih kilometara u ovoj kampanji i preko 200 medijskih nastupa, dajući sve od sebe da ukažem narodu zašto je važno da se izade na glasanje i da se glasom za listu,,Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija" bukvalno brani zemlja, jer u suprotnom oni koji su podržali lažnu studentsku listu, inače najstariju listu od svih na glasačkom listiću i listu na kojoj nema nijednog studenta, moraju da budu svesni da su glas dali Sonji Biserko i Nataši Kandić, ali i svoj ostaloj nabrojanoj antisrpskoj političkoj kliki iz regiona. Svako ko se opredeli za lažnu studentsku listu jednostavno nema više nikad pravo da ode i da se po- kloni nad moštima Svetog vladike Nikolaja Velimirovića u Leliću, jer je dao glas onima koji Svetog vladiku pljuju na najodvratniji način. Glasati za Jovu Bakića je istinski mazohizami ludilo samo po sebi, ali baš je zato važno da na birališta izađe što veći broj ljudi i da se pogledamo u oči, jer možda zaista ima više onih koji će se opredeliti za one koji nisu izneli ni slovo nekog programa, koji nemaju nikakvu viziju i kojima rukovode i po- dršku im daju oni koji najviše na svetu mrze Srbiju, našu tradiciju, Crkvu, istoriju.

Možda zaista ima vi- še onih koji smatraju da je pobuna privilegovanih i najbogatijih ispravna, jer po njima sirotinja ne sme da ima više od onog što je imala u vreme vlasti Šo- škića, Pajtića, Dušana Petrovića i njima sličnih, a to su mrvice sa stola. Valjda samo ovi što imaju najviše jedini imaju pravo da i dalje imaju, dok oni koji nisu tako privilegovani i maženi ceo život od sistema ne smeju da imaju pravo na bolji život, sopstveno mi- šljenje i da se za bilo šta pitaju. Oni moraju ponovo da budu poniženi i vraćeni na mesto raje koja mora da bude srećna ako dobije u dva meseca neku platu, i to kroz posao koji je dobila preko veze, baš kako je to bilo u vreme vlasti Demokratske stranke. Ono što privilegovani ne vole jeste činjenica da je Vučić sam otvorio preko 300 fabrika u kojima se zaposlio narod koji su oni obespravili, jer su prethodno zatvorili na hiljade fabrika. Vučić je ljudima dao nadu, a privi- legovani smatraju da običan narod moraju uvek da drže u beznadežnoj situaciji, jer će dolaziti da mole za makar malo da bi preživeli i nahranili svoje porodice.