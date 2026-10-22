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Pravi pravcati rat koji se vodi među blokaderima na društvenim mrežama jasno govori da su blokaderi očigledno rešili da jedni druge satru!

Goruća borba se najžešće odvija na relaciji blokaderi - opoziciona „Evropska Srbija“! Blokaderi doslovce svako slovo „evropskih opozicionara“ po mrežama dočekuju „na krv i na nož“, upućujući im salve uvreda i pretnji!

Tako je na poslednji poziv Marinike Tepić da se glasa za njene „evropejce“ „grunula“ blokaderska „i kuka i motika“ po društvenim mrežama, nazivajući je raznoraznim pogrdnim imenima, uz neizbežne pretnje

„J*bem ti mater bednu! Sportski pozdrav. Studenti pobeđuju!“

„Jedva čekam da vas neki novi antifašisti izblajburguju zajedno sa ovim ustašama iz Torcide!“

Sa druge strane, pristalice „Evropske Srbije“ iznose tvrdnje da su jedino Đilasovci „ljudi s mozgom“, a da su blokaderi gluperde.

„Birači ES su ljudi s mozgom. Кoga mogu da zavedu Boban, Ana Mirković ili voditeljke N1, taj ne može baš da se pohvali pameću.“

Ipak, posebna vrsta blokaderskog rata se vodi na frontu blokaderi – „Кreni-promeni“, gde brojni blokaderi panično upozoravaju svoje ostale saborce da je Savo Manojlović infiltrirao svoje ljude u blokadersku listu kako bi u Skupštinu Srbije ušao „na mala vrata“

„Кrpelj na tuđim leđima, parazit na tuđem telu. To je Savo Manojlović koji glumi heroja kako pešači sa studentima. Istina je da je Savo ubacio nekoliko svojih ljudi iz pokreta Кreni-promeni na studentsku listu i tako će posle izbora da osnuje poslanički klub svog pokreta, pošto sam na izborima ne bi imao 1,5%. Tragedija studentske liste je što su se na nju nakačili paraziti koji će joj posle okrenuti leđa!“

„Tačno tako, samo da nam blokaderi ne kukaju posle kako nisu znali“! Ovo su samo neki od upozoravajućih komentara dežurnih blokadera „na lajni“.

Ovakvi i slični sukobi između blokadera pokazuju da je fantomski blokaderski pokret suštinski ništa drugo do „zlatna koka“ za sve intereždžije i ofucane političare koji bi „da dohvate šta stignu“.