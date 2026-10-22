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Blokaderski virus, koji skoro dve godine pokušava da slomi državu i njene institucije, naročito se aktivirao u danima pred izbore. Cilj blokadera je da za nasilje i haos, koji planiraju pa čak i otvoreno najavljuju za izborni dan, privuku što više saveznika, a upravo se desio najopasaniji pokušaj da se bezbednosni sistem izbuši iznutra!

Naime, 146 bivših pripadnika policije i Bezbednosno-informativne agencije (BIA) javno se oglasilo "apelujući" od policije da poštuje Ustav i zakon. Takvo oglašavanje ne bi bilo uopšte sporno da iza njega ne stoje ličnosti koje javnost dobro pamti po njihovom radu, odnosno neradu. Tako se među potpisnicima ovog političkog pamfleta, čiji je zadatak da pokuša da zatalasa bezbednosni sistem Srbije pred jedne od najvažnijih izbora u novijoj istoriji Srbije, nalazi bivši direktor policije Vladimir Rebić.

Nije slučajno Fikus

Taj isti Rebić ne bi zaradio nadimak Fikus da nije dozvolio da za vreme njegovog mandata najopasniji kriminalci rade gotovo nesmetano jezive stvari. U vreme Rebićevog vakta, Veljko Belivuk je bio organizator kriminalne grupe koja je u Ritopeku, nadomak Beograda, imala kuću strave, gde su žrtve brutalno ubijane, samlevene u mašini za mlevenje mesa, a zatim su njihovi ostaci bacani u Dunav!

Na listi potpisnika je i penzionisani general Bogoljub Živković koji je javnosti postao poznat pošto žalio da "policija maltretira njegovog sina Petra zato što učestvuje na blokadama i protestima". Interesantno je da je Živković bio uhvaćen u klasičnom trgovinskom lancu mita, a pod lupom kolega je bio zbog sumnje da je uzimao po 5.000 evra za zaposlenje u MUP-u!

- Postoje dokumenta, ali i svedočenja da se obrada pod šifrom "Maneken", koju je 2016. godine pokrenuo SBPOK, odnosila na sumnje da je Živković u više navrata organizovao zapošljavanje uz novčanu nadoknadu. U slučaju mladića iz Arilja general je direktno tražio novac u zamenu za mesto u policiji - otkriva sagovornik Kurira.

Prema izvorima iz tadašnje Uprave kriminalističke policije, u dokumentima doslovno stoji:

- Kada je krenuo za more, Bogoljub ga je pozvao i tražio da mu iznese "čašu vode" koju mu duguje kad bude prolazio ispred njegove kuće, što je u šiframa značilo novac. Međutim, iako je obrada zvanično otvorena 27. maja 2016, pod brojem SKA 923, i pored toga što je sve bilo dokumentovano unutar službe, predmet nikada nije dobio tužilacki epilog. Razlog tome je navodno tadašnji direktor policije Vladimir Rebić, koji je lično intervenisao kako bi se slučaj gurnuo pod tepih. Ključni podaci nikada nisu zavedeni u sistem, a svedoci su bili gurnuti u stranu - dodaje naš sagovornik.

Na pomenutom spisku je i nekadašnji šef BIA Saša Vukadinović koji je ceo svoj mandat uglavnom jurio Ratka Mladića, Gorana Hadžića i srpske generale, čiju predaju je tražio Haški tribunal, pa je često optuživan za "izdaju nacionalnih interesa" i rad po diktatu stranih obaveštajnih službi.

Interesantna imena: Na listi i Katarina Petrović, Dragan Kecman, Milan Obradović... Nisu samo imena Rebića, Vukadinovića i Vulevića bezbednosno interesantna na listi potpisnika ovog apela. Na toj listi je i Katarina Petrović, major policije u Valjevu, koja je uhapšena u julu 2023. zbog sumnje da je odala službenu tajnu, ali je u februaru 2024. godine pravosnažno oslobođena optužbi. Potpisnik apela je i Dragan Kecman, penzionisani pukovnik policije, koji je kao nekadašnji načelnik UKP-a vodio istragu o ubistvu Slavka Ćuruvije i javno govorio o opstrukcijama unutar bezbednosnog sistema. Na listi "moralista" je i Milan Obradović, bivši načelnik SUP Beograd, koji je bio uhapšen 2004. godine u sklopu istrage o navodnom iznuđivanju iskaza u slučaju Makine grupe koja se povezuje sa ubistvom policijskog generala Boška Buhe, ali je pravosnažno oslobođen optužbi.

Vukadinovićevo ime pomminje se i povodom sastanka na planini Jelovici u aprilu 2010. godine, kada je održan tajni sastanak predstavnika BIA, Tužilaštva za organizovani kriminal i policije sa Draganom Dudićem Fricom, jednim od ključnih saradnika Darka Šarića, koji je ubrzo posle toga ubijen u Kotoru.

- Godinama kasnije, tokom suđenja Šarićevoj grupi, odbrana optuženih je tvrdila da su na tom sastanku pravljeni sporni dogovori sa optuženima za šverc kokaina. Takođe, nakon promene vlasti 2012. godine, pojedini političari iz tadašnjeg novog vladajućeg bloka optuživali su rukovodstvo BIA iz Vukadinovićevog mandata da je neovlašćeno prisluškivalo opozicione lidere i novinare - podsetio je izvor Kurira.

Bez kredibiliteta

Još manje kredibiliteta da šalje apele bivšim kolegama ima nekadašnji pripadnik Specijalne abtiterorističke jedinice Spasoje Vulević. On se bez imalo blama potpisao na ovaj javni apel, iako je reč o čoveku koji je kroz svoju dugogodišnju karijeru ostao poznat po akciji i upadu u magacine MUP-a Srbije, odakle je odneo belu tehniku za svoju kuću. Vulevićevo ime je, takođe, u više navrata dovođeno u vezu i sa Zemunskim klanom, ali bez podizanja optužnice, o čemu je 2016. pričao i Vojislav Šešelj.