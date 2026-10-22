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Još jedan tobožnji "stručnjak" koji je svoju specijalnost, koju mu je omogućila upravo država Srbija, rešio da primeni u rušenju te iste države je arhitekta Miljan Salata iz Beograda\!

Iako ga je država školovala da bi je izgradio i unapredio, ovaj blokaderski arhitekta je rešio da je uruši i da projektantsku kancelariju zameni ulicom\!

S druge strane, dok je svoju zemlju odabrao da ruši, nije mu bio problem da tuđu izgrađuje, pa je tako svoj najveći doprinos kroz lični angažman dao hrvatskom arhitektonskom studiju "ZDL", sa sedištem u Rijeci, poznatom po tome što najveći broj realizovanih projekata ima upravo u Hrvatskoj\!

Inače, kako bi se "mirne glave" posvetio svojoj primarnoj pasiji – politikanstvu, Salata je rešio da je zamaskira formalnom profesijom arhitekte, te se tako u javnosti obreo i kao nekakav "istraživač odnosa arhitekture i društvenih promena“.

Sarađivao sa Kreni - promeni i "Zeleno - levim frontom"

U ovom poslu, više ga je zaintrigirao deo oko "društvenih promena", a nešto manje oko "arhitekture", te je blisko sarađivao sa političkom strankom "Zeleno-levi front" i Rokfelerovim pokretom "Kreni-promeni".

Samo jedan letimičan pogled na Salatine društvene mreže je dovoljan da se shvati da je i on, poput ostalih iz arhitektonske ekipe sa blokaderske liste, običan karijerista i kvazi-stručnjak koji je očigledno u Hrvatskoj „pokupio“ sve veštine vezano za to kako se "najbolje gradi Srbija".

Podatak da je i ovaj blokaderski kandidat u poslu sa Hrvatima još više baca svetlo na činjenicu da iza brojnih blokadera nekako i negde uvek "čuči" neka Hrvatska\!

Izgleda da je blokaderima bio gotovo pa nemoguć posao da pronađu kandidata koji nije vezan sa nekom stranom, anti-srpski nastrojenom zemljom.

Nisu mogli ili nisu hteli?