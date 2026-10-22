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Sa početkom grejne sezone, jedno od najčešćih pitanja jeste na koliko stepeni treba podesiti termostat.

Pretople prostorije ne samo da povećavaju račune za struju ili grejanje, već mogu izazvati glavobolju, suvoću sluzokože i loš san. Sa druge strane, premalo toplote narušava udobnost i stvara uslove za pojavu vlage.

Stručnjaci za stanovanje i zdravlje ističu da svaka prostorija u domu ima svoju optimalnu temperaturu, prilagođenu onome za šta se koristi.

Dnevni boravak: od 20°C do 22°C

U dnevnoj sobi provodimo najviše vremena dok mirujemo - gledamo TV, čitamo ili razgovaramo. Zbog toga je ovde potrebna umerena i prijatna toplota. Temperatura od 20 do 22 stepena pruža savršen osećaj komfora, a da pritom ne stvara težak i suv vazduh.

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Spavaća soba: od 16°C do 18°C

Možda deluje prohladno, ali za zdrav i dubok san niske temperature su ključne. Ljudsko telo prirodno obara temperaturu tokom noći, pa pretopla spavaća soba često uzrokuje nesanicu i jutarnji umor. Za kvalitetan odmor sasvim je dovoljno 17 ili 18 stepeni, uz odgovarajući jorgan.

Kuhinja: od 18°C do 20°C

Kuhinja je prostorija koja se prirodno dodatno greje tokom pripreme hrane. Rerna, šporet i drugi kućni aparati emituju značajnu količinu toplote, pa nema potrebe da radijatori u njoj rade punim kapacitetom. Okruglo 18 do 19 stepeni je sasvim dovoljna polazna tačka.

Kupatilo: od 22°C do 24°C

Ovo je najtoplija prostorija u svakom domu i tu ne treba štedeti na komforu. Pošto u kupatilu boravimo bez odeće i hladnije nam je zbog vlage, temperatura bi trebalo da bude između 22 i 24 stepena, kako bi kupanje i izlazak ispod tuša bili prijatni.

Hodnici i ostave: od 15°C do 17°C

Prolazne zone ne zahtevaju visoke temperature. Dovoljno je održavati minimum toplote kako se zidovi ne bi previše ohladili i kako bi se sprečila kondenzacija.

Mali savet za uštedu: Snižavanje temperature za samo 1°C u celom stanu može smanjiti potrošnju energije i račune za grejanje za oko 10%.