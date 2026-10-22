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Izborna tišina pred vanredne parlamentarne izbore počeće u četvrtak u ponoć i trajaće do zatvaranja biračkih mesta u nedelju u 20 časova.

Tokom izborne tišine zabranjeno je bilo kakvo vršenje izborne kampanje i uticanje na volju birača.

Prema Zakonu o izboru narodnih poslanika, zabranjeno je 48 časova pre dana glasanja i na dan glasanja do zatvaranja biračkih mesta da se u medijima i na javnim skupovima objavljuju procene rezultata izbora, javno predstavljaju kandidati na izborima za narodne poslanike i njihovi izborni programi i pozivaju birači da glasaju, odnosno da ne glasaju za određene izborne liste.

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Za kršenje ovih odredbi zakonom su predviđene novčane kazne za pravna lica, odgovorna lica u pravnim licima i fizička lica.

Zakonom je predviđeno da se novčanom kaznom od 100.000 do 600.000 dinara kazni pravno lice koje 48 časova pre dana glasanja i na dan glasanja do zatvaranja biračkih mesta u medijima i na javnim skupovima objavi procenu rezultata izbora, javno predstavlja kandidate na izborima i njihove izborne programe i poziva birače da glasaju, odnosno ne glasaju za određene izborne liste.

Za isti prekršaj izriče se novčana kazna od 50.000 do 150.000 dinara za odgovorno lice u mediju, dok je za isti prekršaj kazna za fizičko lice od 10.000 do 40.000 dinara.

Pravo glasa ima 6.450.523 birača upisanih u Jedinstveni birački spisak, a glasaće se na 8.392 biračkih mesta, od čega su 93 u inostranstvu.

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Foto: Nemanja Nikolić

Na izborima u nedelju učestvuje 18 lista, od kojih devet ima položaj izborne liste nacionalne manjine.
Na izborima učestvuju liste ''Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija'', "Ivica Dačić - Faktor stabilnosti", "Studentska lista - Studenti pobeđuju", "Rasim Ljajić - Ljudski SDP/CDP", "Savez vojvođanskih Mađara - dr Balint Pastor".

Učestvuju i liste "Usame Zukorlić Pokret za ujedinjenje", "Ruska stranka Srbija u BRIKS-u - Slobodan Nikolić", "Autentična desnica - dr Miloš Jovanović - Novi DSS - Monarhisti, Srpska koalicija - Nada, Nacionalno demokratska alternativa, Nova demokratska stranka Srbije, Pokret za Kraljevinu Srbiju, Odvažno srpski", zatim "Evropska Srbija: Marinika Tepić, Zdravko Ponoš, Stranka slobode i pravde, Srbija centar srce, Solidarnost, Samoodbrana, Oslobođenje".

Na izboirima se nadmeću i liste "SDA Sandžaka - Čuvari Sandžaka", "Bogoljub Karić - Pokret snaga Srbije - BK", "Biram pravdu-biram budućnost-koalicija Snaga- prof. dr Ferid Bulić-Vasilios Provelegios-Stranka budućnosti i razvoja-Građanska stranka Grka Srbije", zatim "Stranka rusko-srpskog jedinstva-Rusi i Srbi braća zauvek", "Ćale, ovo je za tebe-Petar Đurić-premijer Srbije", kao i liste "Vladimir Gajić-Alternativa za Srbiju-Narodna stranka, Bunt-Prava Srbija", "Albanska koalicija" i "Majka Srbija-Gruda".

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