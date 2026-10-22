TAČNO U PONOĆ! Počinje izborna tišina pred vanredne parlamentarne izbore u nedelju
- Tokom izborne tišine zabranjeni su kampanja, objavljivanje procena rezultata i pozivanje birača, a za kršenje slede novčane kazne
- Na izborima pravo glasa ima 6.450.523 birača, a glasaće se na 8.392 biračka mesta, od kojih je 93 u inostranstvu
Izborna tišina pred vanredne parlamentarne izbore počeće u četvrtak u ponoć i trajaće do zatvaranja biračkih mesta u nedelju u 20 časova.
Tokom izborne tišine zabranjeno je bilo kakvo vršenje izborne kampanje i uticanje na volju birača.
Prema Zakonu o izboru narodnih poslanika, zabranjeno je 48 časova pre dana glasanja i na dan glasanja do zatvaranja biračkih mesta da se u medijima i na javnim skupovima objavljuju procene rezultata izbora, javno predstavljaju kandidati na izborima za narodne poslanike i njihovi izborni programi i pozivaju birači da glasaju, odnosno da ne glasaju za određene izborne liste.
Za kršenje ovih odredbi zakonom su predviđene novčane kazne za pravna lica, odgovorna lica u pravnim licima i fizička lica.
Zakonom je predviđeno da se novčanom kaznom od 100.000 do 600.000 dinara kazni pravno lice koje 48 časova pre dana glasanja i na dan glasanja do zatvaranja biračkih mesta u medijima i na javnim skupovima objavi procenu rezultata izbora, javno predstavlja kandidate na izborima i njihove izborne programe i poziva birače da glasaju, odnosno ne glasaju za određene izborne liste.
Za isti prekršaj izriče se novčana kazna od 50.000 do 150.000 dinara za odgovorno lice u mediju, dok je za isti prekršaj kazna za fizičko lice od 10.000 do 40.000 dinara.
Pravo glasa ima 6.450.523 birača upisanih u Jedinstveni birački spisak, a glasaće se na 8.392 biračkih mesta, od čega su 93 u inostranstvu.
Na izborima u nedelju učestvuje 18 lista, od kojih devet ima položaj izborne liste nacionalne manjine.
Na izborima učestvuju liste ''Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija'', "Ivica Dačić - Faktor stabilnosti", "Studentska lista - Studenti pobeđuju", "Rasim Ljajić - Ljudski SDP/CDP", "Savez vojvođanskih Mađara - dr Balint Pastor".
Učestvuju i liste "Usame Zukorlić Pokret za ujedinjenje", "Ruska stranka Srbija u BRIKS-u - Slobodan Nikolić", "Autentična desnica - dr Miloš Jovanović - Novi DSS - Monarhisti, Srpska koalicija - Nada, Nacionalno demokratska alternativa, Nova demokratska stranka Srbije, Pokret za Kraljevinu Srbiju, Odvažno srpski", zatim "Evropska Srbija: Marinika Tepić, Zdravko Ponoš, Stranka slobode i pravde, Srbija centar srce, Solidarnost, Samoodbrana, Oslobođenje".
Na izboirima se nadmeću i liste "SDA Sandžaka - Čuvari Sandžaka", "Bogoljub Karić - Pokret snaga Srbije - BK", "Biram pravdu-biram budućnost-koalicija Snaga- prof. dr Ferid Bulić-Vasilios Provelegios-Stranka budućnosti i razvoja-Građanska stranka Grka Srbije", zatim "Stranka rusko-srpskog jedinstva-Rusi i Srbi braća zauvek", "Ćale, ovo je za tebe-Petar Đurić-premijer Srbije", kao i liste "Vladimir Gajić-Alternativa za Srbiju-Narodna stranka, Bunt-Prava Srbija", "Albanska koalicija" i "Majka Srbija-Gruda".