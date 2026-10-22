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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" rekao je danas da ima još mnogo energije i da je potrebno da se borimo da sačuvamo mir i stabilnost, da bi nam zemlja išla napred i bila uspešna.

- Da nastavimo da radimo i gradimo, da ne uništimo sve što smo radili prethodnih 14 godina- naglasio je Vučić tokom gostovanja u emisiji "Uranak" na televiziji K1

On je tom prilikom zamolio građane da tom pitanju pristupe na najodgovorniji način, jer kako je rekao "država nije igračka".

Na samom kraju emisije, u studiju je u jednom trenutku nestala struja dok je Aleksandar Vučić još govorio, a mrak je trajao dok nisu agregati.

- Eto, sad ste mi ugasili i svetlo. Znate, kako ono u filmu "Balkanski špijun" kažu, hoće centrala da pogreši jednom, ali dvaput ne može - rekao je Vučić kroz smeh.

On je nastavio u istom maniru, prepiričavajući još jednu repliku iz legendarnog filma: