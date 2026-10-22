Slušaj vest

Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" rekao je danas da ima još mnogo energije i da je potrebno da se borimo da sačuvamo mir i stabilnost, da bi nam zemlja išla napred i bila uspešna.

- Da nastavimo da radimo i gradimo, da ne uništimo sve što smo radili prethodnih 14 godina- naglasio je Vučić tokom gostovanja u emisiji "Uranak" na televiziji K1

On je tom prilikom zamolio građane da tom pitanju  pristupe na najodgovorniji način, jer kako je rekao "država nije igračka".

Na samom kraju emisije, u studiju je u jednom trenutku nestala struja dok je Aleksandar Vučić još govorio, a mrak je trajao dok nisu agregati. 

- Eto, sad ste mi ugasili i svetlo. Znate, kako ono u filmu "Balkanski špijun" kažu, hoće centrala da pogreši jednom, ali dvaput ne može - rekao je Vučić kroz smeh.

On je nastavio u istom maniru, prepiričavajući još jednu repliku iz legendarnog filma:

- Ne znam kog ste tražili tražili druže, al dobili ste kog ste hteli!

Ne propustitePolitika"AKO POBEDIMO, NEĆE TU POBEDU OTETI NIJEDNA STRANA AMBASADA!" Vučić o ishodu izbora - "Jedino što me zanima je kako su ljudi glasali"
Aleksandar Vučić
PolitikaMILIJARDE EVRA JE ULOŽENO U RUŠENJE VLASTI U SRBIJI! Vučić: Program nije njihov, nego im je nametnut
Screenshot 2026-10-21 221547.png
PolitikaUSPELI SMO DA SAČUVAMO SRBIJU! Vučić: Taj protivnik nisu nikakva deca, nikakvi studenti, već moćne, velike sile koje su želele da sruše Srbiju
Aleksandar Vučić (4).png
PolitikaVUČIĆ OBJAVIO MOĆNE SNIMKE SA SKUPA U NIŠU: Vaš glas je glas i za vašu decu, i za vaše unuke, i za budućnost koja dolazi posle svakog od nas!
Aleksandar Vučić 3333.jpg