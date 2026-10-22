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Predizborni skupovi liste 'Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija' širom zemlje, krunisani velikim narodnim okupljanjem u Nišu, potvrdili su da uoči presudnih izbora 25. oktobra u narodu vlada ogromna motivisanost i želja da se odbrani državna stabilnost. Snažne poruke borbe za bolje sutra, najave novih investicija i otvaranja 20 velikih fabrika na jugu Srbije, kao i odlučan stav da Srbija ostaje nepokoriva tvrđava pred svim spoljnim i unutrašnjim pritiscima, obeležili su završnicu kampanje.

O atmosferi na terenu, političkom sazrevanju mladog kadra i razlozima zbog kojih je nova generacija odlučila da stane u odbranu nacionalnih interesa, u jutarnjem programu govorili su mladi kandidati sa izborne liste 'Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija' - Luka Lalošević, Teodora Pešić i Marija Stanković.

Ogromna energija u narodu i otpor dvogodišnjem teroru na ulicama

Komentarišući atmosferu sa skupova u beogradskoj Areni, Kragujevcu, Čačku, Novom Sadu i Nišu, kandidat za narodnog poslanika Luka Lalošević naglašava da reakcija građana jasno ukazuje na akumulirani bes prema nasilnim blokadama.

- Osetila se posebna energija i izuzetna motivisanost ljudi. Čini se da su građani priželjkivali ove izbore kako bi jasno izrazili svoj stav o svemu što se dešavalo u protekle dve godine. Skoro svako od nas doživeo je neku neprijatnost zbog protesta takozvane studentske liste i studenata u blokadi, koji su razbijali stranačke prostorije, blokirali ulice i odlazili ljudima na kućne adrese. Upravo zbog tog ogorčenja i besa, ljudi jedva čekaju 25. oktobar da izađu na birališta i daju glas onima koji nude mir i stabilnost - sve ono što opoziciona lista nema u svojoj ponudi. Otuda i dolazi ova ogromna energija koju smo videli i sinoć.

Govoreći o uslovima u kojima se država našla i reakciji naroda na stalne pokušaje destabilizacije, Teodora Pešić objašnjava šta je pokrenulo reku ljudi da masovno podrži državotvornu opciju.

03:45 KAKO DA VERUJEM ONIMA KOJI NAPADAJU ŽENE I BLOKIRAJU FAKULTETE?! Mladi na Kurir TV raskrinkali prljavu blokadersku politiku Izvor: Kurir televizija

- Velika pосеćenost i energija na skupovima liste 'Ujedinjena Srbija' rezultat su svesti građana da nam je otadžbina u opasnosti. Istorijski smo se kao narod često delili oko nebitnih stvari, ali smo uvek bili ujedinjeni kada je država ugrožena. Poslednje dve godine Srbiju ugrožavaju strane sile koje preko svojih regionalnih i unutrašnjih saradnika rade protiv interesa naše zemlje. Običan čovek je to prepoznao i u njemu se probudio inat da se tome suprotstavi. Građani u našem lideru vide jedinstvenog državnika koji je podigao zemlju iz pepela, zbog čega masovno dolaze da pruže podršku i na izborima konačno stave tačku na dvogodišnje pokušaje destabilizacije.

Osvrćući se na kolege sa studija koji su izabrali suprotnu političku stranu i učestvovali u blokadama, Marija Stanković ističe da među mladima na listi nema mržnje, već želje da se odbrane tradicija i domovina.

- Ne mogu da ih doživim kao protivnike jer su to kolege sa kojima studiram i delim klupu. Zaista mi je žao što su izmanipulisani i što su stali na stranu koja ruši zdrave temelje koje su nam ostavili naši preci - našu crkvu, veru, tradiciju i porodicu. Upravo iz tog razloga smo se svi ujedinili i podigli, kako bismo poslali jasnu i snažnu poruku da čuvamo našu Srbiju.

Od razvoja rodne Rume do borbe za ustavno pravo na obrazovanje

Objašnjavajući motive svog političkog angažmana i odluku da se nađe na listi, Luka Lalošević podseća na konkretne rezultate koji se vide u njegovoj lokalnoj sredini, ali i na borbu za osnovna prava studenata.

- Svoj politički stav izgradio sam još u srednjoj školi. Živim u Rumi i svedok sam kako se moj grad menja - otvaraju se fabrike, renoviraju stambene zgrade i škole, asfaltiraju ulice, a ljudi dobijaju posao i žive bolje. Kada vidite konkretne rezultate i dela, a ne pusta obećanja, prirodno je da to podržite. Zbog tog interesovanja upisao sam Fakultet političkih nauka. Nažalost, u protekle dve godine bili smo prinuđeni da u politiku uđemo borbom za ustavno pravo na obrazovanje, jer su pojedinci blokirali fakultete i branili studentima da polažu ispite i prisustvuju predavanjima. Protiv takvih samovoljnih plenuma borili smo se mirnim i demokratskim putem. Mesto na izbornoj listi ne doživljavam kao privilegiju, već kao veliku odgovornost - da u Narodnoj skupštini budemo najbolji predstavnici svih građana, da se kroz zakone i rad institucija borimo za njihova prava i budemo im na usluzi u svakom trenutku.

Raskrinkavanje profesorske indoktrinacije na humanističkim fakultetima

Kao uspešan student sa prosekom 9,80 na osnovnim i 10,00 na master studijama, Teodora Pešić oštro reaguje na skandalozne izjave opozicionih predstavnika o Kosovu i Metohiji i razotkriva pozadinu pritisaka na univerzitetu.

- Taj patriotski naboj i nacionalni ponos kod mladih probudili su se upravo zato što su napadnuti stubovi srpstva - naša država, tradicija, crkva i pravoslavlje. Napadaju ih levo-liberalni, neokomunistički i neomarksistički kadrovi, pre svega profesori sa humanističkih nauka koji vrše indoktrinaciju studenata. Kao neko ko je završio Fakultet političkih nauka sa prosekom 9,80, a master sa 10,00, otvoreno govorim da 90 odsto profesora na tom državnom fakultetu, umesto da uče mlade patriotizmu i kritičkom razmišljanju - sprovodi političku indoktrinaciju i regrutuje studente za svoje opozicione stranke i nevladine organizacije. Kada mladom čoveku tokom četiri ili pet godina studija to neprestano ponavljaju, on poklekne ukoliko nema izgrađene stavove iz porodice. Slušajući Srdanovića, Baucala i ostale, jasno je da u trenucima nepažnje iz njih izbija ono što zaista misle - oni i ljudi sa takozvane studentske liste zaista rade direktno protiv nacionalnih interesa ove zemlje.

Teodora Pešić, mlada kandidatkinja sa izborne liste 'Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija' Foto: Kurir Televizija

Državni programi za mlade protiv nasilja i napada na veru

Govoreći o kontrastu između porodičnog vaspitanja i spoljnih uticaja, Marija Stanković naglašava ključnu ulogu konkretnih državnih podsticaja za osnivanje porodice i ostanak u zemlji.

- Nadovezala bih se... Kada odrastate u kući u kojoj se poštuju temeljne vrednosti - crkva, pravoslavlje, porodica, naša tradicija, istorija i domovina Srbija, ne možete pokleknuti pred spoljnim uticajima, ma koliko pritisci sa druge strane bili jaki. Kada kažem da država ne ulaže samo u našu mladost, već i u budućnost narednih generacija, mislim upravo na konkretne sistemske mere. Programi poput zapošljavanja najboljih diplomaca medicine, dodela seoskih kuća i subvencionisanje kupovine prvog stana za mlade daju nam neophodnu sigurnost. Na taj način mladi puštaju korene u svojoj zemlji, ovde osnivaju porodice, stvaraju i prenose prave vrednosti i ljubav prema državi na svoju decu.

Na pitanje zašto nema poverenja u parolu opozicione liste koja pokušava da kopira državne programe stambenog zbrinjavanja i saradnje sa privredom, Stanković ukazuje na ponašanje njihovih protagonista na terenu.

- Kako da verujem ljudima koji napadaju žene i čija se celokupna politika svodi na fizičko, psihičko i sajber-nasilje na društvenim mrežama?Ne mogu da prihvatim tvrdnje da oni spajaju univerzitet sa privredom, kada su nam upravo oni blokirali fakultete i onemogućili redovno školovanje. Ne verujem ni u priče o njihovim stambenim programima jer je to samo loša imitacija naše politike. To su ljudi koji bi od crkava pravili diskoteke, koji ne poštuju našu veru ni vladiku Nikolaja i koji izbegavaju da se izjasne o tome ko je za njih bio Ratko Mladić. Takvoj politici je nemoguće pokloniti poverenje.

Marija Stanković, mlada kandidatkinja sa izborne liste 'Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija' Foto: Kurir Televizija

Birači traže rezultate, na izborima se očekuje istorijska izlaznost

Analizirajući očekivanja pred nedeljno glasanje, Luka Lalošević podseća na sve što je urađeno na planu zapošljavanja i osamostaljivanja mladih u protekloj deceniji.

- Birači su uvek zahtevni, i tako i treba da bude. Država je u proteklih desetak godina uradila mnogo za mlade, stvaraju se uslovi da ostajemo u Srbiji, da se zaustavi odliv mozgova, ali i da se ponude konkretne prilike onima koji žele da se vrate iz inostranstva. Diplomiranim studentima i mladim stručnjacima omogućavaju se poslovi u struci, adekvatna zarada, napredovanje i lakše osamostaljivanje kroz kupovinu prve nekretnine i osnivanje porodice. Mnogo toga je već postignuto, ali posao nije završen i mi ćemo tome dodatno doprineti kroz rad u Narodnoj skupštini. Na izborima 25. oktobra očekujem veliku izlaznost, baš kao što je najavio i Aleksandar Vučić - rekordan broj građana na biralištima, preko 65 odsto.

Osvrćući se na ponašanje neodlučnih birača i mlađe populacije koja ne prati politiku svakodnevno, Lalošević dodaje da će finiš kampanje doneti konačnu odluku.

- Oni koji su i dalje neodlučni verovatno će odluku doneti na samom biračkom mestu, iza paravana. Veliki broj ljudi uopšte ne prati politiku na dnevnom nivou, a to važi i za znatne slojeve omladine. Nama koji živimo za politiku i pratimo sva dešavanja to deluje neobično, ali činjenica je da je većina naših kolega i mlađih sugrađana prilično nezainteresovana za svakodnevna politička dešavanja, pa odluke donose u poslednjem trenutku.

Luka Lalošević, mladi kandidat sa izborne liste 'Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija' Foto: Kurir Televizija

Predviđajući ishod glasanja, Teodora Pešić zaključuje da su građani prepoznali razliku između rušenja i građenja države.

- Očekujem izuzetno veliku izlaznost na predstojećim izborima jer smatram da više nema neutralnih građana - ljudi su se davno opredelili. Dvomesečna kampanja pomogla je da se u potpunosti ogoli politička suština takozvane studentsko-blokaderske liste i pokaže na šta su sve spremni. Čak i oni građani koji su na početku bili izmanipulisani ili verovali u njihove namere, uvideli su šta se zapravo krije u pozadini.

Zaokružujući analizu dvomesečnih predizbornih aktivnosti, Pešić podvlači da očekuje ubedljiv trijumf političke opcije koja garantuje stabilnost.

- Sa druge strane, kampanja Srpske napredne stranke i liste ’Ujedinjena Srbija’ pokazala je dostojanstvo, rodoljublje i opredeljenost za politiku kontinuiteta, mira, stabilnosti i ekonomskog napretka. Uverena sam da će građani i mladi izabrati proverenu politiku uz koju žive neuporedivo bolje, umesto da glasaju za ’mačku u džaku’ i aktere koji direktno rade protiv nacionalnih interesa ove zemlje. Zbog svega toga očekujem masovan odziv na biralištima i ubedljivu pobedu opcije okupljene oko Srpske napredne stranke - rekla je Pešić.

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Kurir.rs

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