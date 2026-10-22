KAKO DA VERUJEM ONIMA KOJI NAPADAJU ŽENE I BLOKIRAJU FAKULTETE?! Mladi raskrinkali prljavu blokadersku politiku: To su ljudi koji bi od crkvi pravili diskoteke
- Mladi kandidati liste 'Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija' poručuju da su skupovi širom zemlje pokazali veliku energiju i podršku politici stabilnosti pred izbore 25. oktobra.
- Ističu da država kroz fabrike, zapošljavanje i stambene programe zadržava mlade u Srbiji i podstiče osnivanje porodica.
- Očekuju visoku izlaznost i ubedljivu pobedu opcije okupljene oko SNS-a.
Predizborni skupovi liste 'Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija' širom zemlje, krunisani velikim narodnim okupljanjem u Nišu, potvrdili su da uoči presudnih izbora 25. oktobra u narodu vlada ogromna motivisanost i želja da se odbrani državna stabilnost. Snažne poruke borbe za bolje sutra, najave novih investicija i otvaranja 20 velikih fabrika na jugu Srbije, kao i odlučan stav da Srbija ostaje nepokoriva tvrđava pred svim spoljnim i unutrašnjim pritiscima, obeležili su završnicu kampanje.
O atmosferi na terenu, političkom sazrevanju mladog kadra i razlozima zbog kojih je nova generacija odlučila da stane u odbranu nacionalnih interesa, u jutarnjem programu govorili su mladi kandidati sa izborne liste 'Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija' - Luka Lalošević, Teodora Pešić i Marija Stanković.
Ogromna energija u narodu i otpor dvogodišnjem teroru na ulicama
Komentarišući atmosferu sa skupova u beogradskoj Areni, Kragujevcu, Čačku, Novom Sadu i Nišu, kandidat za narodnog poslanika Luka Lalošević naglašava da reakcija građana jasno ukazuje na akumulirani bes prema nasilnim blokadama.
- Osetila se posebna energija i izuzetna motivisanost ljudi. Čini se da su građani priželjkivali ove izbore kako bi jasno izrazili svoj stav o svemu što se dešavalo u protekle dve godine. Skoro svako od nas doživeo je neku neprijatnost zbog protesta takozvane studentske liste i studenata u blokadi, koji su razbijali stranačke prostorije, blokirali ulice i odlazili ljudima na kućne adrese. Upravo zbog tog ogorčenja i besa, ljudi jedva čekaju 25. oktobar da izađu na birališta i daju glas onima koji nude mir i stabilnost - sve ono što opoziciona lista nema u svojoj ponudi. Otuda i dolazi ova ogromna energija koju smo videli i sinoć.
Govoreći o uslovima u kojima se država našla i reakciji naroda na stalne pokušaje destabilizacije, Teodora Pešić objašnjava šta je pokrenulo reku ljudi da masovno podrži državotvornu opciju.
- Velika pосеćenost i energija na skupovima liste 'Ujedinjena Srbija' rezultat su svesti građana da nam je otadžbina u opasnosti. Istorijski smo se kao narod često delili oko nebitnih stvari, ali smo uvek bili ujedinjeni kada je država ugrožena. Poslednje dve godine Srbiju ugrožavaju strane sile koje preko svojih regionalnih i unutrašnjih saradnika rade protiv interesa naše zemlje. Običan čovek je to prepoznao i u njemu se probudio inat da se tome suprotstavi. Građani u našem lideru vide jedinstvenog državnika koji je podigao zemlju iz pepela, zbog čega masovno dolaze da pruže podršku i na izborima konačno stave tačku na dvogodišnje pokušaje destabilizacije.
Osvrćući se na kolege sa studija koji su izabrali suprotnu političku stranu i učestvovali u blokadama, Marija Stanković ističe da među mladima na listi nema mržnje, već želje da se odbrane tradicija i domovina.
- Ne mogu da ih doživim kao protivnike jer su to kolege sa kojima studiram i delim klupu. Zaista mi je žao što su izmanipulisani i što su stali na stranu koja ruši zdrave temelje koje su nam ostavili naši preci - našu crkvu, veru, tradiciju i porodicu. Upravo iz tog razloga smo se svi ujedinili i podigli, kako bismo poslali jasnu i snažnu poruku da čuvamo našu Srbiju.
Od razvoja rodne Rume do borbe za ustavno pravo na obrazovanje
Objašnjavajući motive svog političkog angažmana i odluku da se nađe na listi, Luka Lalošević podseća na konkretne rezultate koji se vide u njegovoj lokalnoj sredini, ali i na borbu za osnovna prava studenata.
- Svoj politički stav izgradio sam još u srednjoj školi. Živim u Rumi i svedok sam kako se moj grad menja - otvaraju se fabrike, renoviraju stambene zgrade i škole, asfaltiraju ulice, a ljudi dobijaju posao i žive bolje. Kada vidite konkretne rezultate i dela, a ne pusta obećanja, prirodno je da to podržite. Zbog tog interesovanja upisao sam Fakultet političkih nauka. Nažalost, u protekle dve godine bili smo prinuđeni da u politiku uđemo borbom za ustavno pravo na obrazovanje, jer su pojedinci blokirali fakultete i branili studentima da polažu ispite i prisustvuju predavanjima. Protiv takvih samovoljnih plenuma borili smo se mirnim i demokratskim putem. Mesto na izbornoj listi ne doživljavam kao privilegiju, već kao veliku odgovornost - da u Narodnoj skupštini budemo najbolji predstavnici svih građana, da se kroz zakone i rad institucija borimo za njihova prava i budemo im na usluzi u svakom trenutku.
Raskrinkavanje profesorske indoktrinacije na humanističkim fakultetima
Kao uspešan student sa prosekom 9,80 na osnovnim i 10,00 na master studijama, Teodora Pešić oštro reaguje na skandalozne izjave opozicionih predstavnika o Kosovu i Metohiji i razotkriva pozadinu pritisaka na univerzitetu.
- Taj patriotski naboj i nacionalni ponos kod mladih probudili su se upravo zato što su napadnuti stubovi srpstva - naša država, tradicija, crkva i pravoslavlje. Napadaju ih levo-liberalni, neokomunistički i neomarksistički kadrovi, pre svega profesori sa humanističkih nauka koji vrše indoktrinaciju studenata. Kao neko ko je završio Fakultet političkih nauka sa prosekom 9,80, a master sa 10,00, otvoreno govorim da 90 odsto profesora na tom državnom fakultetu, umesto da uče mlade patriotizmu i kritičkom razmišljanju - sprovodi političku indoktrinaciju i regrutuje studente za svoje opozicione stranke i nevladine organizacije. Kada mladom čoveku tokom četiri ili pet godina studija to neprestano ponavljaju, on poklekne ukoliko nema izgrađene stavove iz porodice. Slušajući Srdanovića, Baucala i ostale, jasno je da u trenucima nepažnje iz njih izbija ono što zaista misle - oni i ljudi sa takozvane studentske liste zaista rade direktno protiv nacionalnih interesa ove zemlje.
Državni programi za mlade protiv nasilja i napada na veru
Govoreći o kontrastu između porodičnog vaspitanja i spoljnih uticaja, Marija Stanković naglašava ključnu ulogu konkretnih državnih podsticaja za osnivanje porodice i ostanak u zemlji.
- Nadovezala bih se... Kada odrastate u kući u kojoj se poštuju temeljne vrednosti - crkva, pravoslavlje, porodica, naša tradicija, istorija i domovina Srbija, ne možete pokleknuti pred spoljnim uticajima, ma koliko pritisci sa druge strane bili jaki. Kada kažem da država ne ulaže samo u našu mladost, već i u budućnost narednih generacija, mislim upravo na konkretne sistemske mere. Programi poput zapošljavanja najboljih diplomaca medicine, dodela seoskih kuća i subvencionisanje kupovine prvog stana za mlade daju nam neophodnu sigurnost. Na taj način mladi puštaju korene u svojoj zemlji, ovde osnivaju porodice, stvaraju i prenose prave vrednosti i ljubav prema državi na svoju decu.
Na pitanje zašto nema poverenja u parolu opozicione liste koja pokušava da kopira državne programe stambenog zbrinjavanja i saradnje sa privredom, Stanković ukazuje na ponašanje njihovih protagonista na terenu.
- Kako da verujem ljudima koji napadaju žene i čija se celokupna politika svodi na fizičko, psihičko i sajber-nasilje na društvenim mrežama?Ne mogu da prihvatim tvrdnje da oni spajaju univerzitet sa privredom, kada su nam upravo oni blokirali fakultete i onemogućili redovno školovanje. Ne verujem ni u priče o njihovim stambenim programima jer je to samo loša imitacija naše politike. To su ljudi koji bi od crkava pravili diskoteke, koji ne poštuju našu veru ni vladiku Nikolaja i koji izbegavaju da se izjasne o tome ko je za njih bio Ratko Mladić. Takvoj politici je nemoguće pokloniti poverenje.
Birači traže rezultate, na izborima se očekuje istorijska izlaznost
Analizirajući očekivanja pred nedeljno glasanje, Luka Lalošević podseća na sve što je urađeno na planu zapošljavanja i osamostaljivanja mladih u protekloj deceniji.
- Birači su uvek zahtevni, i tako i treba da bude. Država je u proteklih desetak godina uradila mnogo za mlade, stvaraju se uslovi da ostajemo u Srbiji, da se zaustavi odliv mozgova, ali i da se ponude konkretne prilike onima koji žele da se vrate iz inostranstva. Diplomiranim studentima i mladim stručnjacima omogućavaju se poslovi u struci, adekvatna zarada, napredovanje i lakše osamostaljivanje kroz kupovinu prve nekretnine i osnivanje porodice. Mnogo toga je već postignuto, ali posao nije završen i mi ćemo tome dodatno doprineti kroz rad u Narodnoj skupštini. Na izborima 25. oktobra očekujem veliku izlaznost, baš kao što je najavio i Aleksandar Vučić - rekordan broj građana na biralištima, preko 65 odsto.
Osvrćući se na ponašanje neodlučnih birača i mlađe populacije koja ne prati politiku svakodnevno, Lalošević dodaje da će finiš kampanje doneti konačnu odluku.
- Oni koji su i dalje neodlučni verovatno će odluku doneti na samom biračkom mestu, iza paravana. Veliki broj ljudi uopšte ne prati politiku na dnevnom nivou, a to važi i za znatne slojeve omladine. Nama koji živimo za politiku i pratimo sva dešavanja to deluje neobično, ali činjenica je da je većina naših kolega i mlađih sugrađana prilično nezainteresovana za svakodnevna politička dešavanja, pa odluke donose u poslednjem trenutku.
Predviđajući ishod glasanja, Teodora Pešić zaključuje da su građani prepoznali razliku između rušenja i građenja države.
- Očekujem izuzetno veliku izlaznost na predstojećim izborima jer smatram da više nema neutralnih građana - ljudi su se davno opredelili. Dvomesečna kampanja pomogla je da se u potpunosti ogoli politička suština takozvane studentsko-blokaderske liste i pokaže na šta su sve spremni. Čak i oni građani koji su na početku bili izmanipulisani ili verovali u njihove namere, uvideli su šta se zapravo krije u pozadini.
Zaokružujući analizu dvomesečnih predizbornih aktivnosti, Pešić podvlači da očekuje ubedljiv trijumf političke opcije koja garantuje stabilnost.
- Sa druge strane, kampanja Srpske napredne stranke i liste ’Ujedinjena Srbija’ pokazala je dostojanstvo, rodoljublje i opredeljenost za politiku kontinuiteta, mira, stabilnosti i ekonomskog napretka. Uverena sam da će građani i mladi izabrati proverenu politiku uz koju žive neuporedivo bolje, umesto da glasaju za ’mačku u džaku’ i aktere koji direktno rade protiv nacionalnih interesa ove zemlje. Zbog svega toga očekujem masovan odziv na biralištima i ubedljivu pobedu opcije okupljene oko Srpske napredne stranke - rekla je Pešić.
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