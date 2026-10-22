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Ove grejne sezone u Čačku se, pored peleta, verovali ili ne, najviše troši ogrevno drvo.

Gasifikacija i prelazak na ekološki prihvatljive vidove grejanja, poslali su ugalj u zaborav, koga na stovarištima ima, ali ga niko ne kupuje. Tek nešto manje od trećine Čačana je priključeno na gradsku toplanu, koja koristi gas.

Blizina šumovitih predela Ivanjice i Dragačeva doprineli su da najveći procenat stanovništva za zagrevanje svojih domova koristi drvo.

Njegova cena na stovarištima je neznatno porasla i trenutno se kreće u rasponu od sedam do osam i po hiljada dinara po kubiku. Na to još treba dodati prevoz, struganje i cepanje oblica. Mnogi plaćaju da se drva ubace u podrume ili šupe, pa tako prostorni metar bukovine izađe na više od 100 evra.

Pojavila se prevara sa kupovinom peleta Foto: Shutterstock

- Cena peleta je u avgustu bila oko 43.000 dinara po toni, ali ga od tada na stovarištima nema. Mnogi trgovci pelet dobijaju "na kašičicu i stalnim kupcima ga prodaju na džak - priča Čačanin Budimir Ćeriman, koji kaže da će mu ove sezone za kuću od 120 kvadrata trebati više od četiri tone.

Što se tiče uglja, na čačanskim stovarištima ima ga dovoljno i u zavisnosti od vrste ne premašuje cenu od 18.000 dinara po toni. Međutim, zbog emisije štetnih gasova, većina Čačana se preorijentisala na druge energente, pa se ugalj veoma slabo traži.