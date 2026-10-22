BOGATO PROFITIRAJU U BEOGRADU NA VODI, A VUČIĆ IM NE VALJA! "Šlarafija" drži najveći lokal u elitnom naselju, a preko jastuka šalje podršku Studentskoj listi!
Prodajni salon poznatog srpskog brenda za proizvodnju opreme za spavanje "Šlarafija", koji je smešten na ekskluzivnoj lokaciji u Begradu na vodi, uveliko je u kampanji za podršku Studentskoj listi, a njihova marketinška igra rečima to je i pokazala.
Naime, taj srpski brend za proizvodnju opreme za spavanje izbacio je sliku jorgana i dva jastuka sa natpisom: "Tri zaokružuje priču", čime su direktno aludirali na broj 3 pod kojim nastupa Studentska lista.
I sve bi to možda bilo u redu da redu da nije upravo Aleksandar Vučić bio taj koji je imao viziju i ostvario ideju da se velelepni kompleks poput Beograda na vodi izgradi u našem glavnom gradu!
Nesumnjivo je da ovaj lokal upravo na toj prestižnoj lokaciji ostvaruje izuzetno visoke prihode i odlično posluje, ali im to ne smeta da otvoreno pruže podršku Studentskoj listi!