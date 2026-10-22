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Prodajni salon poznatog srpskog brenda za proizvodnju opreme za spavanje "Šlarafija", koji je smešten na ekskluzivnoj lokaciji u Begradu na vodi, uveliko je u kampanji za podršku Studentskoj listi, a njihova marketinška igra rečima to je i pokazala.

Naime, taj srpski brend za proizvodnju opreme za spavanje izbacio je sliku jorgana i dva jastuka sa natpisom: "Tri zaokružuje priču", čime su direktno aludirali na broj 3 pod kojim nastupa Studentska lista.

Foto: Printscreen

I sve bi to možda bilo u redu da redu da nije upravo Aleksandar Vučić bio taj koji je imao viziju i ostvario ideju da se velelepni kompleks poput Beograda na vodi izgradi u našem glavnom gradu!