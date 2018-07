OD IZBEGLICA SAM NAPRAVIO MILIONERE, A ONI... Mamić ljut! Evo šta je najmoćnijeg čoveka hrvatskog fudbala izbacilo iz takta! GRMEO NA SAV GLAS POSLE SREBRA NA MUNDIJALU

Hrvatski fudbaleri su postali junaci nacije i u centru su pažnje celog sveta, ali nijedan od njih nije ni pomenuo ovih dana Mamića, iako im je velikoj većini "fudbalski otac".

- U Dinamu sam 48 godina. Nazivali su me najmoćnijim čovekom u hrvatskom fudbalu. Valjda i ja imam neke zasluge u uspehu reprezentacije. Iako vidim da me ne spominju. Međutim, neosporno je da je ovo kulminacija našeg uspeha kroz baze koje smo napravili. Pa, ja sam decu poput Modrića, Lovrena, Kovačića i Ćorluke doveo kao izbeglice iz Bosne i Hercegovine. To su neosporne činjenice. Vidite, ja sam te momke načinio milionerima. Bio sam im poput očeva. Međutim, niko ništa. Svi nekome zahvaljuju. Mene niko ne spominje. Niko ne spominje ni Šukera ni Mamića. Moram da budem iskren i da kažem – prisutan je strah. Ne smeju da nas hvale jer bi pojedinci onda bili podložni za napade - rekao je Mamić u intervjuu za Dnevni Avaz.

On je istakao da je netačna informacija da je želeo da smeni selektora reprezentacije Zlatka Dalića.

- Sve što je napisano o mojem odnosu s Dalićem je laž. I nije tačno da sam ga ja postavio. Njega je doveo Šuker i to je istina. Meni je drago zbog njega. Drago mi je zbog reprezentacije. Nisam ga doveo, ali se ispostavilo da se nisam tome protivio, što je tačno. Nije ni istina da sam tražio njegovu smenu posle turneje u Americi - poručio je Zdravko Mamić.

kurir.rs / Avaz

Kurir

Autor: Kurir