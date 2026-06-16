Nakon jučerašnjeg dočeka gostiju na skup čiji je domaćin francuski predsednik Emanuel Makron, danas je samit nastavljen, a glavne teme su rat u Ukrajini, s ukrajinskim predsednikjom Volodimirom Zelenskim kao gostom na jednom od radnih sastanaka, kao i okvirni sporazum SAD i Irana koji saveznicima treba da detaljnije obrazloži američki predsednik Donald Tramp.