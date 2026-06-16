IRAN POKRENUO BRODOVE, KORISTE TRAMPOV ŠOU NA SAMITU G7! Pokušaće da probiju blokadu luka, misle da ih američka vojska tamo više ne čeka (FOTO, VIDEO)
U francuskom banjskom odmaralištu Evijan održava se trodnevni samit lidera G7, sedam visokorazvijenih zemalja sveta.
Nakon jučerašnjeg dočeka gostiju na skup čiji je domaćin francuski predsednik Emanuel Makron, danas je samit nastavljen, a glavne teme su rat u Ukrajini, s ukrajinskim predsednikjom Volodimirom Zelenskim kao gostom na jednom od radnih sastanaka, kao i okvirni sporazum SAD i Irana koji saveznicima treba da detaljnije obrazloži američki predsednik Donald Tramp.
Tramp: Ormuski moreuz će biti potpuno otvoren do petka, pročitaću pred novinarima tekst sporazuma
Tramp je tokom sastanka sa Muhamedom bin Zajedom al Nahjanom, predsednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), ponovo govorio o okvirnom sporazumu sa Iranom i insistira da će Ormuski moreuz biti "potpuno otvoren (za saobraćaj) do petka" i da će se to dogoditi "besplatno", odnosno sa neće biti bilo kakve naplate prolaska tom važnom pomorskom rutom.
- Dobre stvari se dešavaju. Brodovi sada počinju da se kreću. Do petka ćemo imati Ormuski moreuz potpuno otvoren - kazao je Tramp.
Američki predsednik je zadirkivao Al Nahjana zbog toga što tiho govori.
Odgovarajući na pitanja novinara, Tramp je insistirao da su "odnosi" s Iranom "sada normalizovani".
- (Ormuski) moreuz će biti otvoren bez naplate prolaza i biće bez naplate prolaza i nakon 60 dana... Kada bude trajno otvoren, biće bez naplate prolaza - poručio je Tramp.
On je potom rekao da će održati konferenciju za novinare kako bi pročitao tačnu formulaciju sporazuma o prekidu vatre s Iranom "jer je to veoma važan dokument".
- Ne samo da ću ga objaviti, verovatno ću održati konferenciju za novinare i pročitaću vam ga reč po reč - kazao je Tramp.
Iranska TV: Brodovi krenuli da testiraju američku blokadu
Iranska državna televizija je izvestila da nekoliko brodova te zemlje plovi ka lukama na jugu Irana.
Skaj njuz prenosi da su među plovilima tri iranska tankera i dva broda koja prevoze namirnice.
Brodovi će pokušati da pređu iz Indijskog okeana u Persijski zaliv i uđu u luke na jugu zemlje, što bi bio test da li i dalje važi američka blokada brodova koji izlaze i ulaze u iranske luke.
Prema prethodnim izjavama Donalda Trampa i saopštenju američke vojske, blokada ostaje na snazi do petka, dana kada treba da bude potpisan okvirni sporazum za okončanje rata.
Na društvenim mrežama pojavio i navodni snimak iranske državne televizije u kojem se tvrdi da je američka blokada ukinuta, ali da brodovi koji prolaze kroz Ormuski moreuz i dalje moraju da pitaju Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) za dozvolu prolaska tim plovnim putem.
Merc poklonio Trampu dres nemačke fudbalske reprezentacije
Tramp se sastao sa Muhamedom bin Zajedom al Nahjanom, predsednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE)
Zelenski se nada dozvoli za proizvodnju Patriot raketa u Ukrajini: Samo Tramp može da pritisne Rusiju
Zelenski je izjavio da je Tramp tokom njihovog sastanka na marginama samita G7 bio "veoma pozitivan po pitanju pomoći oko raketa", a poznato je da ukrajinski predsednik traži da Kijev dobije dozvolu da raketa za američke PVO sisteme Patriot proizvodi u samoj Ukrajini.
On je kazao da se "nada da će dobiti odobrenje" i da želi da predsednik SAD izvrši veći pritisak na Rusiju, jer "Tramp to može da uradi, a možda jedino on i može".
Zelenski se zahvalio liderima G7 na sastanku: Prioriteti su više PVO raketa, zimski paket podrške i povećanje pritiska na Rusiju, SAD spremne na sve to
Zelenski je na društvenim mrežama pozdravio dobru razgovora lidera G7 i Ukrajine na samitu u Francuskoj, zahvalivši kolegama liderima na izdvijenom vremenu za jutrošnji sastanak i "na snažnim idejama o tome kako prisiliti Rusiju na mir".
- Prioriteti su jasni: više raketa protivvazdušne odbrane (PVO), zajedno sa dozvolama za njihovu proizvodnju, zimski paket podrške i povećanje pritiska na Rusiju. Važno je napomenuti da su SAD spremne da pruže podršku u svim ovim naporima. Ključno je da se sve o čemu se razgovaralo sprovede u delo. Rusija mora da shvati da rat koji vodi nikada neće biti normalizovan. Zahvaljujem svima koji pomažu - poručio je Zelenski.
"Netanjahu da bude odgovorniji prema Libanu"
Tramp je rekao novinarima da izraelski premijer Benjamin Netanjahu mora da bude "odgovorniji prema Libanu", gde se vode borbe protiv Hezbolaha.
- Bez mene ne bi bilo Izraela jer nijedan drugi predsednik nije bio spreman da uradi ono što sam ja uradio. Imao sam odličan odnos sa Bibijem, ali sada Bibi mora biti odgovorniji prema Libanu - kazao je Tramp, nazivajući nadimkom premijera Izraela.
Tramp predložio Izraelu da se Sirija "pobrine" za Hezbolah: Oni to bolje rade, ne morate svaki put da rušite zgradu
Tramp je ocenio da bi Sirija mogla "bolje da se nosi" od Izraela sa proiranskim ekstremističkim pokretom Hezbolah iz Libana.
On je rekao da "čovek koji sada vodi Siriju", misleći na bivšeg vođu islamista i aktuelnog predsednika Ahmeda al Šaru, ima "veoma dobar sa Hezbolahom".
Tramp je rekao da je "predložio Izraelu" da Al Šara, koga je nazvao osobom koju je on tamo lično "postavio" na vlast, treba da se "pobrine za Hezbolah".
- On nije neki mladi izviđač, ali je uradio neverovatan posao da sve sredi i veoma je dobar kada je u pitanju Hezbolah. Ne voli ih. Predložio sam Izraelu da dozvoli Siriji da se pobrine za Hezbolah, jer, da budem iskren, mislim da oni to bolje rade - rekao je Tramp.
Američki predsednik je rekao da se Izrael "predugo" bori protiv Hezbolaha, dodajući da "previše ljudi gine".
- Ne morate svaki put da rušite stambenu zgradu kada tražite nekoga, jer u tim stambenim zgradama ima mnogo ljudi, i nisu svi iz Hezbolaha - rekao je Tramp.
Tramp: Obamin sporazum s Iranom najgluplji koji sam ikada video, imali bi nuklearno oružje još pre pet godina
Tramp je kazao da bi Iran razvio nuklearno oružje "pre pet godina" da on nije odlučio da tokom prvog predsedničkog mandata povuče SAD iz sporazuma koji je sa Teheranom i međunarodnom zajednicom postigla administracija nekadašnjeg demokratskog predsednika Baraka Obame.
Sporazum poznat kao JCPOA potpisali su Iran, SAD i nekoliko drugih zemalja 2015. i njime je iranski nuklearni program ograničen u zamenu za ublažavanje sankcija Teheranu.
- (Iranci bi) naneli ogromnu štetu da nismo otkazali Obamin nuklearni sporazum. To je bio put do nuklearnog oružja. Bio je to najgluplji sporazum koji sam ikada video, ne računajući NAFTA (sporazum o slobodnoj trgovini između SAD, Kanade i Meksika) - poručio je Tramp.
Tramp nazvao "smešnim" tvrdnje Irana da Amerika mora da uloži 300 milijardi dolara
Tramp je na sastanku sa katarskim emirom Al Tanijem kazao da je okvirni sporazum koji su SAD postigle s Iranom "pošten, dobar dogovor".
On je nazvao "smešnim" navode iranskih medija da će Amerika u okviru tog dogovora morati da uloži 300 milijardi dolara u obnovu Irana.
- Mi nećemo da ulažemo bilo kakav novac, nema obavezu da ulažemo bilo kakav novac. Imamo pravo na to ako želimo, ali nećemo da ulažemo bilo kakav novac - poručio je Tramp.
Kremlj: Putina niko nije zvao na samit G7
Putinov portparol Dmitrij Peskov odgovorio je na izjavu Zelenskog da je ponudio sastanak sa predsednikom Rusije koji je trebalo da bude održan na marginama samita G7 u Francuskoj.
Iz Kremlja je poručeno da trenutno nema otvorenih kanala između Kijeva i Moskve i naglasio da nije upućen zvanični poziv Putinu da prisustvuje samitu.
Tramp: Veoma dobar sastanak sa Zelenskim, Rusija da postigne dogovor, gube mnogo ljudi
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je na marginama samita G7 imao "veoma dobar sastanak" s ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, sa kojim će se ponovo sastati kasnije danas i poručio da bi "Rusija trebalo da postigne dogovor" sa Kijevom.
Šef Bele kuće je to kazao tokom razgovara sa novinarima, dok je sedeo pored katarskog emira Tamima bin Hamad bin Kalife al Tanija, jednim od gostiju samita.
- Gledajte, Rusija bi trebalo da postigne dogovor. Rusija je izgubila ogroman broj ljudi, kao i Ukrajina. Prošlog meseca su izgubili 35.000 vojnika jedni i drugi zajedno; to je na mesečnom nivou. U proseku su gubili 25.000 ljudi, uglavnom vojnika, mladih, lepih ljudi i ludo je šta se tamo dešava. Ali smo imali sastanak, i videćemo... Razgovarao sam sa (ruskim) predsednikom (Vladimirom) Putinom u nedelju - rekao je Tramp i dodao da između Putina i Zelenskog postoji "mnogo netrpeljivosti".