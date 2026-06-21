POČINJU DIREKTNI PREGOVORI IRANA I AMERIKE! Vens stigao u Švajcarsku, doputovali i Iranci - Aragči i Galibaf, očekuje se dolazak Trampovog zeta i Vitkofa!
Dok se sukob u Libanu dodatno zaoštrava, a Iran ponovo preti zatvaranjem Ormuskog moreuza, u Švajcarskoj danas počinju direktni pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.
Potpredsednik SAD, Džej Di Vens, doputovao je na sastanke koji bi trebalo da odrede naredne korake u sprovođenju privremenog sporazuma o prekidu vatre, ali rastuće tenzije na terenu prete da ugroze čitav diplomatski proces.
Vens i njegova supruga Uša sleteli su jutros u 6 časova u vazduhoplovnu bazu Emen, u blizini Lucerna.
Fotografije iz Birgenštoka gde se danas sastaju američka i iranska delegacija
"Amerika ne sprovodi prvu tačku sporazuma s Iranom"
Američko-iranski pregovori, koji danas počinju u švajcarskom Birgenštoku i trajaće nekoliko dana, odvijaju se u senci optužbi Teherana da Vašington ne sprovodi prvu tačku privremenog sporazuma od 14 tačaka, rastućih tenzija oko Ormuskog moreuza i najava predsednika SAD o mogućem uvođenju naplate prolaza ukoliko pregovori ne uspeju.
Uoči razgovora u Švajcarskoj, čiji će fokus biti sprovođenje prekida vatre, iranski nuklearni program i bezbednost plovidbe kroz Ormuski moreuz, Teheran i Vašington razmenili su optužbe u vezi sa ovim ključnim pomorskim prolazom.
IRGC je upozorila da bi brodovi mogli da budu izloženi riziku ukoliko se približe Ormuskom moreuzu, koji predstavlja jednu od najvažnijih ruta za globalne isporuke nafte i gasa. Kao razlog navode izraelske napade u Libanu i, kako tvrde, neispunjavanje američkih obaveza u vezi sa prekidom vatre.
Mohamad Mokhber, savetnik iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Modžtabe Hamneija, optužio je SAD putem društvene mreže "Iks" da ne sprovode prvu tačku privremenog sporazuma sa Iranom, koja predviđa prekid vatre "na svim frontovima", uključujući i Liban.
- Amerikanci najbolje razumeju jezik ekonomije i analize troškova i koristi. Ako sporazum ostane samo mrtvo slovo na papiru, biće zaustavljen i protok energenata sa Bliskog istoka. Naši pregovarači neće biti zadovoljni ničim manjim od potpune primene preuzetih obaveza i ostvarivanja prava naše nacije. Iako ne opraštamo i ne zaboravljamo krv svakog mučenika, imama i dece iz Minaba - napisao je Mokhber na mreži "Iks".
Nuklearni program i budućnost pregovora
Ukoliko pregovarači uspeju da prevaziđu krizu u vezi sa Libanom i Ormuskim moreuzom, naredna faza razgovora biće usmerena na iranski nuklearni program. Američki potpredsednik Džej Di Vens izrazio je nadu da će tokom ovog vikenda biti ostvaren "napredak" po tom pitanju. Prema preliminarnom okvirnom sporazumu, Teheran se obavezao da "neće nabavljati niti razvijati nuklearno oružje".
Međutim, ključna odluka o tome šta učiniti sa iranskim zalihama obogaćenog nuklearnog materijala odložena je za završni sporazum, o kojem bi pregovori trebalo da budu okončani u roku od 60 dana.
To pitanje je i ranije predstavljalo jednu od glavnih tačaka neslaganja i ostaje značajna prepreka za postizanje trajnog rešenja.
Liban kao glavni kamen spoticanja
Zbog eskalacije nasilja, na dnevni red pregovora u Švajcarskoj uvrštena je i hitna sednica posvećena situaciji u Libanu, koja će biti prva tema razgovora, izjavio je u nedelju diplomata upoznat sa sastankom, prenosi CNN.
Iz Teherana su poručili da neće nastaviti pregovore dok Izrael ne obustavi napade u Libanu. Jedan iranski zvaničnik naveo je da je prekid sukoba u Libanu "najvažnija tačka dnevnog reda iranske delegacije".
Situaciju dodatno komplikuju žestoki sukobi između Izraela i Hezbolaha, grupe koju podržava Iran. Uprkos proglašenom primirju, u nizu izraelskih vazdušnih napada izvedenih u subotu u Libanu poginulo je najmanje 47 ljudi, saopštilo je tamošnje ministarstvo zdravlja.
Izraelske snage saopštile su da su gađale 80 ciljeva povezanih sa Hezbolahom i ubile "desetine" njegovih pripadnika, uz potvrdu da su u sukobima poginula i četvorica izraelskih vojnika.
Hezbolah je, s druge strane, optužio Izrael da napadima pokušava da "sabotira" širi američko-iranski dogovor. Uoči odlaska u Švajcarsku, američki potpredsednik Džej Di Vens izneo je optimističniji stav o razvoju događaja.
Upitan o sukobima, Vens je izjavio: "Situacija se tamo zapravo popravlja i postepeno smiruje." Dodao je da je cilj pregovora da se obezbedi da "i Izrael i Liban budu bezbedni i zaštićeni".
Spor oko Ormuskog moreuza
Kao odgovor na izraelske napade u Libanu, iranska vojska je u subotu saopštila da ponovo zatvara strateški važan Ormuski moreuz. Islamska revolucionarna garda (IRGC) navela je da izraelski napadi predstavljaju kršenje sporazuma o prekidu vatre i da moreuz, koji je prethodno ponovo otvoren nakon dogovora između SAD i Irana, zbog toga mora biti zatvoren.
Teheran optužuje Vašington za kršenje sporazuma, tvrdeći da nije ispunjena odredba o "trenutnom i trajnom prekidu vojnih operacija na svim frontovima, uključujući i Liban".
Međutim, američki CENTCOM demantovao je iranske tvrdnje. Portparol Tim Hokins izjavio je da se pomorski saobraćaj kroz moreuz i dalje odvija nesmetano i poručio da "Iran ne kontroliše Ormuski moreuz".
Prema podacima CENTCOM-a, kroz moreuz je u subotu prošlo 55 trgovačkih brodova koji su prevozili više od 17 miliona barela nafte.
Podaci o kretanju brodova, koje je analizirao BBC Verify, pokazuju da je najmanje pet tankera prošlo kroz moreuz u subotu, dok se činilo da je nekoliko plovila promenilo kurs u tom području, prenosi BBC.
Predsednik Donald Tramp zapretio je uvođenjem carina na pomorski saobraćaj ukoliko sa Teheranom na kraju ne bude postignut dogovor.
Džej Di Vens doputovao u Švajcarsku
Džej Di Vens i njegova supruga Uša Vens sleteli su jutros u 6 časova u vazduhoplovnu bazu Emen, u blizini Lucerna u Švajcarskoj. Očekuje se da će mu se u američkoj delegaciji pridružiti Džared Kušner i specijalni izaslanik za Bliski istok Stiv Vitkof.
Iranska delegacija, koju predvode predsednik parlamenta Mohamad Bager Galibaf i ministar spoljnih poslova Abas Aragči, doputovala je još u subotu uveče.
U pregovorima kao posrednici učestvuju i premijer Šehbaz Šarif, kao i komandant pakistanskih oružanih snaga, feldmaršal Asim Munir.