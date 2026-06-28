Slušaj vest

Mlada influenserka iz Engleske mogla bi da se suoči sa smrtnom kaznom u Ujedinjenim Arapskim Emiratima nakon što je optužena za ubistvo svog dečka.

Bruk Džordž (23) je, kako se izveštava, preko interneta upoznala Britanca (26) koji je živeo i radio u Dubaiju.

Ova devojka iz Kenta prethodno je jednom putovala u Dubai, a to putovanje je prijateljima i porodici opisala kao "najlepši period u životu".

Organizacija za zaštitu prava sa sedištem u Londonu, "Pritvoreni u Dubaiju", koja pomaže strancima u pravnim nevoljama unutar UAE, poziva da se devojka pusti uz kauciju i da se sprovede pravedna istraga.

1/3 Vidi galeriju Bruk Džordž Foto: Društvene Mreže, Instagram

Ova organizacija navodi da je Džordžova bila "obuzeta radošću zbog celog iskustva" i da je zanemarila "zabrinutost" koju je osećala tokom svog prvog putovanja, koje je uključivalo i "profesionalno fotografisanje u bikiniju".

Tokom svog drugog putovanja, influenserka je navodno nasmrt izbola muškarca.

Iz organizacije "Pritvoreni u Dubaiju" tvrde da je ona posegnula za kuhinjskim nožem u samoodbrani tokom napada koji je pretrpela od svog dečka.

"Ugruvana i isprebijana Bruk uhapšena je u ranim jutarnjim časovima 22. juna 2026. godine i optužena je za ubistvo, uprkos tome što okolnosti nisu detaljno istražene", navodi se u saopštenju organizacije.

Ukoliko bude proglašena krivom za ubistvo, ova 23-godišnjakinja bi mogla da se suoči sa pogubljenjem pred streljačkim vodom.

"Pritvoreni u Dubaiju" tvrdi da je veza između ovog para postala "kontrolišuća i nasilna" pre samog napada.

1/7 Vidi galeriju Britanska influenserka Bruk Džordž Foto: Društvene Mreže

"Bruk tvrdi da je reagovala tek nakon što je bila izložena nasilnom napadu i u stvarnom strahu za svoju bezbednost", izjavila je izvršna direktorka organizacije "Pritvoreni u Dubaiju" Rada Stirling.

Ona dodaje da su njeni najbliži postajali "sve zabrinutiji da je možda namamljena u Dubai pod lažnim izgovorima u svrhu eksploatacije".