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Trajno i mirno rešenje krize u Ukrajini moguće je samo ako Kijev prihvati status zemlje koja nije svrstana u vojne blokove i koja se odriče nuklearnog oružja, revidira svoju nacionalističku politiku i pravno prizna nove regione u sastavu Ruske Federacije, izjavio je danas zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

U intervjuu za iransku državnu radio-televizijsku kompaniju, Medvedev je podsetio da je osnovne parametre, koji su prethodno navedeni, formulisao predsednik Rusije Vladimir Putin.

Prvi od njih je povratak Ukrajine na principe neutralnosti i nenuklearnog statusa, u skladu sa deklaracijom o suverenitetu i pravnim aktima iz devedesetih godina prošlog veka.

Drugi zahtev Medvedeva odnosio se na to da ukrajinske vlasti odustanu od svog radikalnog političkog kursa i ukinu diskriminatornu zabranu ruskog jezika i kulture.

Treća stavka, kako je naveo zamenik predsednika Saveta bezbednosti, jeste utvrđivanje ruske jurisdikcije nad Donbasom i drugim novim teritorijalnim celinama koje su unete u Ustav Rusije, preneo je portal Vesti.ru.

On je objasnio da bi se realizacija ovih zadataka mogla formalizovati diplomatskim putem.

Medvedev je ranije izjavio da na "rusofobne gadosti treba odgovarati isključivo jezikom vojnog odvraćanja", podsetio je portal.