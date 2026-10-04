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Kada je Sofa (28) dobila snimak medvedau dvorištu svoje nekadašnje kuće u centralnom Sibiru, nije mogla da veruje šta vidi. Pretnja koju predstavljaju medvedi do tada joj je delovala veoma daleko.

- Nikada se nismo plašili da izađemo napolje, čak ni noću - rekla je za CNN. To da bi medved mogao da uđe u dvorište bilo je nešto što "nije mogla ni da zamisli".

Neočekivani susret dogodio se u trenutku kada broj napada medveda raste. Prema zbirnim podacima CNN-a na osnovu izveštaja ruskih medija, najmanje 16 ljudi poginulo je u napadima medveda širom Rusije tokom septembra.

U Rusijise uobičajeno godišnje beleži između 20 i 30 napada medveda na ljude, saopštilo je Ministarstvo prirodnih resursa i životne sredine ruskoj državnoj novinskoj agenciji TASS.

1/6 Vidi galeriju Medvedi Foto: Printscreen X, RINA/Ustupljena fotografija

Ove godine medvedi su ulazili u naseljena područja u više od 40 ruskih regiona. Najveći broj žrtava zabeležen je u ogromnoj Krasnojarskoj oblasti u centralnom Sibiru, gde je poginulo sedam ljudi.

Prošle nedelje medved je u toj oblasti usmrtio 51-godišnju ženu kada je izašla iz svoje kuće. Dva dana ranije, čuvar na parkingu za kamione u šumskom području stradao je u napadu medveda. Ranije u septembru pronađena su tela dve starije žene koje su odvojeno nestale dok su brale pečurke. Na njihovim telima pronađene su povrede koje odgovaraju napadu medveda.

Smrtni slučajevi zabeleženi su i u drugim delovima Sibira. U susednoj Tivi, krajem septembra je otac ruskog NHL hokejaša Andreja Kuzmenka stradao nakon što ga je tokom pecanja napao medved. Prebačen je u bolnicu sa teškim povredama lica, ali je ubrzo preminuo, navodi TASS.

U avgustu je, u popularnom turističkom području Altajana jugu Sibira, medved rastrgao šator, izvukao 29-godišnju ženu u šumu i usmrtio je.

Zašto medvedi prilaze ljudima?

Sergej Kolčin, zoolog Ruske akademije nauka koji se bavi velikim grabljivicama, rekao je da u proseku nema povećanja učestalosti napada, ali da se ove godine situacija promenila u pojedinim delovima Sibira, posebno u Krasnojarskoj oblasti.

Konstantin Tironen, šef odseka za zoologiju Karelijskog istraživačkog centra Ruske akademije nauka, dao je nešto drugačiju procenu. On smatra da je broj napada ove godine iznad godišnjeg proseka, ali da su oni koncentrisani u određenim regionima.

Obojica stručnjaka povezuju situaciju sa izuzetno lošim rodom pinjolai bobičastog voća tokom jeseni. Kolčin je kao dodatni faktor naveo velike šumske požare koji su nekim medvedima uništili stanište.

- Pokušavajući da nadoknade nedostatak hrane, medvedi sve češće odlaze u područja koja koriste ljudi, gde su susreti neizbežni - rekao je Kolčin za CNN.

Tironen je dodao da medvedi pojačavaju potragu za hranom dok stvaraju masne rezerve pred zimski san.

- Ako u prirodi nema dovoljno hrane, tražiće je gde god mogu - objasnio je.

On je ukazao i na dostupne ostatke hrane i širenje industrije eksploatacije prirodnih resursa u nekada udaljena staništa divljih životinja kao faktore koji dovode do sve češćeg kontakta ljudi i medveda.

- Mi stvaramo privlačne izvore hrane koji ih mame. Odgovornost je na ljudima, a ne na medvedima - rekao je Tironen.

Dmitrij Sergejev, zvaničnik za prirodne resurse u Hakasiji, na jugu Sibira, ocenio je porast broja susreta kao "nenormalan".

- Populacija medveda je iznad normalnog nivoa. Snažnije životinje potiskuju slabije. Nema dovoljno prostora za njih i zato se približavaju ljudima - rekao je za rusku televiziju REN TV.

Međutim, oba stručnjaka sa kojima je CNN razgovarao upozorila su da povećanje broja napada ne treba povezivati sa rastom populacije medveda, jer ne postoje pouzdane procene njihovog ukupnog broja. Medvede je teško prebrojati zbog njihovog samotnjačkog načina života i zimskog sna, objasnio je Tironen.

Može li odstrel da reši problem?

Tokom prethodna dva meseca vlasti u najmanje 10 regiona Sibira i ruskog Dalekog istoka izdale su upozorenja stanovništvu zbog povećane aktivnosti medveda.

U pojedinim delovima Altaja i u Bajkalsku, u Irkutskoj oblasti, uvedena su i ograničenja kretanja tokom noći. Vlasti u Krasnojarsku zatvorile su nacionalni park "Krasnojarsk Stupovi" i popularnu pešačku rutu do stepenica na grebenu Torgašin.

Regionalne vlasti angažovale su i mobilne lovačke timove i ponudile novčane nagrade za odstrel medveda. U Krasnojarskoj oblasti, gde je zabeležen najveći broj smrtonosnih napada, ponuđene su nagrade veće od 35.000 rubalja, odnosno oko 420 dolara.

Ministarstvo prirodnih resursa Altaja saopštilo je da je nakon smrti turistkinje u avgustu ubijeno više od 50 medveda, dok su dozvole izdate za odstrel još 157 životinja. Ministarstvo prirodnih resursa Krasnojarske oblasti navelo je ranije ovog meseca da je ubijeno više od 180 "potencijalno problematičnih životinja".

Kolčin smatra da je ubijanje agresivnih medveda u naseljenim područjima neophodna hitna mera. Međutim, prema njegovim rečima, masovniji odstrel dugoročno neće smanjiti broj incidenata jer ne rešava njihov osnovni uzrok - nezaštićene ostatke hrane.

- Drugi medvedi će zauzeti mesto onih koji su ubijeni u blizini deponija - rekao je.

On je upozorio da bi masovni i neselektivni odstrel tokom trenutne histerije mogao dovesti do toga da ranjene životinje postanu još opasnije.

Prema Kolčinu, ranjeni medvedi teško opstaju u prirodi i veća je verovatnoća da će napasti ljude u samoodbrani. Životinje koje povežu svoje povrede sa ljudima, dodao je, mogu postati i agresivnije prema njima.

Umesto toga, on smatra da rešenje leži u tome da otpad bude nedostupan medvedima, da se stanovništvo edukuje o ponašanju u blizini divljih životinja i da se koriste sredstva odvraćanja, poput električnih ograda, kako bi se u budućnosti sprečili opasni susreti.