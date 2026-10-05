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Ruske oružane snage će intenzivirati udare na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa, kao odgovor na novu pretnju ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, saopštilo je danas rusko Ministarstvo odbrane.

- Ukrajinsko stanovništvo za ovo treba da krivi samo šefa kijevskog režima - navodi se u saopštenju, koje prenosi RIA novosti.

Ministarstvo odbrane je navelo da Zelenski, koji je ranije pretio da će pojačati napade na ruske rafinerije nafte, snosi punu ličnu i političku odgovornost za ove napade.

U saopštenju se dodaje da, kao odgovor na neprijateljske akcije, ruska vojska napada centre za donošenje odluka, fabrike i skladišta koje ukrajinski vojnici koriste zajedno sa NATO stručnjacima.

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