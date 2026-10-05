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FLAVIO BOLSONARO I LUIZ INASIO LULA DA SILVA SE SUČELJAVAJU 25. OKTOBRA

FLAVIO BOLSONARO I LUIZ INASIO LULA DA SILVA SE SUČELJAVAJU 25. OKTOBRA

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Brazilski senator Flavio Bolsonaro suočiće se sa predsednikom Luizom Inasijem Lulom da Silvomu drugom krugu izbora za novog šefa države koji će biti održani 25. oktobra.

Skaj njuz prenosi da je to juče saopštila izborna komisija najveće zemlje Južne Amerike.

Na više od 97 odsto prebrojanih glasova, desničarski izazivač i sin bivšeg predsednika Žaira Bolsonara osvojio je 47,45 odsto podrške u prvom krugu, što je više nego što je očekivano u predizbornim anketama, dok je još uvek aktuelni levičarski predsednik Lula dobio 44,66 odsto glasova.

Pošto nijedan od 12 kandidata nije dobio većinu glasova u prvom krugu, održaće se drugi krug između dva vodeća kandidata.

Skoro 159 miliona Brazilaca imalo je pravo glasa, u kampanji čije su glavne teme bile zabrinutost zbog sve većih troškova života, korupcije i opšte nesigurnosti.

Mlađi Bolsonaro je, kao i njegov otac, saveznik američkog predsednika Donalda Trampa.

1/13 Vidi galeriju Flavio Bolsonaro ušao u drugi krug predsedničkih izbora u Brazilu, sin osuđenog predsednika Žaira Bolsonara želi nekadašnju očevu funkciju Foto: ANTONIO LACERDA/EFE, Silvia Izquierdo/AP, Lucas Landau/AP

Njegov otac Žair služi 27-godišnju zatvorsku kaznu zbog organizovanja neuspelog pokušaja puča nakon izbornog poraza od Lule pre četiri godine.

Glavni rivali izbegli TV debate

Uprkos rastućoj zabrinutosti zbog javnih finansija Brazila i sporog ekonomskog rasta, kampanja je ponudila malo prave političke debate, pošto su oba vodeća kandidata odbila učešće u glavnim TV debatama.

U prvoj reakciji na rezultate objavljene u nedelju, 80-godišnji Lula, koji se bori za četvrti nevezani predsednički mandat, nazvao je ishod prvog kruga glasanja "neočekivanim rezultatom" i kazao da će kampanju za drugi krug započeti već danas.

1/7 Vidi galeriju Luis Inasio Lula da Silva, predsednik Brazila, ušao u drugi krug izbora u pokušaju osvajanja četvrtog nevezanog predsedničkog mandata Foto: Ettore Chiereguini/AP, Andre Penner/AP

Njegov 45-godišnji izazivač Bolsonaro rekao je da rezultat pokazuje da Brazilci žele promene.

Ankete uoči izbora predviđale su da će Lula u prvom krugu izbora imati oko 3 odsto prednosti.

Britanska televizija navodi da činjenica da je mlađi Bolsonaro ostvario prednost u odnosu na rivala u prvom krugu pokazuje da se širi talas pobeda širom Latinske Amerike desničarskih kandidata koji su povezani sa predsednikom SAD, ali i da će drugi krug tek biti pravi test tog fenomena.

1/5 Vidi galeriju Bivši brazilski predsednik Žair Bolsonaro mora u zatvor Foto: Andre Borges/EFE, Eraldo Peres/AP

Bolsonarova Liberalna partija je dobro prošla i na izborima za Nacionalni kongres, gde se glasalo za svih 513 članova donjeg doma i dve trećine mesta u Senatu.

I maćeha postala senatorka

Izborna komisija je potvrdila da je Mišel Bolsonaro, supruga bivšeg predsednika i maćeha Flavija Bolsonara, takođe osvojila mesto u Senatu u Federalnom okrugu.

Skaj njuz navodi da je Kongres stekao veći uticaj u brazilskoj politici od impičmenta (opoziva) iz 2016. bivše predsednice Dilme Rusef, Luline saveznice.

1/10 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp na skupu u Las Vegasu u Nevadi Foto: BIZUAYEHU TESFAYE/EPA, Mark Schiefelbein/AP

Tokom kampanje, Lulin izborni tim tvrdio je da bi Trampova administracija mogla da odbije da prizna rezultate izbora ako on aktuelni šef države ostane na vlasti, ukazujući na neuspeli pokušaj slanja američkih zvaničnika u Brazil.