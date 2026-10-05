BITKA ZA NAJVEĆU DRŽAVU JUŽNE AMERIKE IDE U DRUGU RUNDU! Trampov miljenik iznenadio anketare, dobio više glasova od brazilskog predsednika u prvom krugu (FOTO)
- Flavio Bolsonaro i Lula da Silva idu u drugi krug predsedničkih izbora u Brazilu 25. oktobra, pošto nijedan od 12 kandidata nije osvojio većinu.
- Sin osuđenog predsednika Žaira Bolsonara je u prvom krugu dobio 47,45 odsto glasova, više od očekivanja, dok je Lula osvojio 44,66 odsto.
- Kampanju su obeležile teme troškova života, korupcije i nesigurnosti, a oba favorita izbegla su glavne TV debate.
Brazilski senator Flavio Bolsonaro suočiće se sa predsednikom Luizom Inasijem Lulom da Silvomu drugom krugu izbora za novog šefa države koji će biti održani 25. oktobra.
Skaj njuz prenosi da je to juče saopštila izborna komisija najveće zemlje Južne Amerike.
Na više od 97 odsto prebrojanih glasova, desničarski izazivač i sin bivšeg predsednika Žaira Bolsonara osvojio je 47,45 odsto podrške u prvom krugu, što je više nego što je očekivano u predizbornim anketama, dok je još uvek aktuelni levičarski predsednik Lula dobio 44,66 odsto glasova.
Pošto nijedan od 12 kandidata nije dobio većinu glasova u prvom krugu, održaće se drugi krug između dva vodeća kandidata.
Skoro 159 miliona Brazilaca imalo je pravo glasa, u kampanji čije su glavne teme bile zabrinutost zbog sve većih troškova života, korupcije i opšte nesigurnosti.
Mlađi Bolsonaro je, kao i njegov otac, saveznik američkog predsednika Donalda Trampa.
Njegov otac Žair služi 27-godišnju zatvorsku kaznu zbog organizovanja neuspelog pokušaja puča nakon izbornog poraza od Lule pre četiri godine.
Glavni rivali izbegli TV debate
Uprkos rastućoj zabrinutosti zbog javnih finansija Brazila i sporog ekonomskog rasta, kampanja je ponudila malo prave političke debate, pošto su oba vodeća kandidata odbila učešće u glavnim TV debatama.
U prvoj reakciji na rezultate objavljene u nedelju, 80-godišnji Lula, koji se bori za četvrti nevezani predsednički mandat, nazvao je ishod prvog kruga glasanja "neočekivanim rezultatom" i kazao da će kampanju za drugi krug započeti već danas.
Njegov 45-godišnji izazivač Bolsonaro rekao je da rezultat pokazuje da Brazilci žele promene.
Ankete uoči izbora predviđale su da će Lula u prvom krugu izbora imati oko 3 odsto prednosti.
Britanska televizija navodi da činjenica da je mlađi Bolsonaro ostvario prednost u odnosu na rivala u prvom krugu pokazuje da se širi talas pobeda širom Latinske Amerike desničarskih kandidata koji su povezani sa predsednikom SAD, ali i da će drugi krug tek biti pravi test tog fenomena.
Bolsonarova Liberalna partija je dobro prošla i na izborima za Nacionalni kongres, gde se glasalo za svih 513 članova donjeg doma i dve trećine mesta u Senatu.
I maćeha postala senatorka
Izborna komisija je potvrdila da je Mišel Bolsonaro, supruga bivšeg predsednika i maćeha Flavija Bolsonara, takođe osvojila mesto u Senatu u Federalnom okrugu.
Skaj njuz navodi da je Kongres stekao veći uticaj u brazilskoj politici od impičmenta (opoziva) iz 2016. bivše predsednice Dilme Rusef, Luline saveznice.
Tokom kampanje, Lulin izborni tim tvrdio je da bi Trampova administracija mogla da odbije da prizna rezultate izbora ako on aktuelni šef države ostane na vlasti, ukazujući na neuspeli pokušaj slanja američkih zvaničnika u Brazil.
Tramp nije formalno podržao nijednog kandidata, iako je ugostio mlađeg Bolsonara u Beloj kući i javno ga pohvalio.
(Kurir.rs/Sky News/Preveo i priredio: N. V.)