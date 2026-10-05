RUSKI PROJEKTIL POGODIO AUTOBUS U MOLDAVIJI! Incident kod graničnog prelaza sa Ukrajinom (FOTO)
- Projektil je jutros kod prelaza Palanka-Majaki-Udobne pogodio putnički autobus u Moldaviji, tokom ruskog napada na ukrajinsku infrastrukturu.
- Lakše je povređen jedan službenik granične policije, a autobus i kontrolna kutija su oštećeni.
- Granični prelaz je privremeno zatvoren, saobraćaj preusmeren ka Tudor, dok traje istraga.
Projektil je pao u blizini graničnog prelaza Palanka-Majaki-Udobne između Moldavije i Ukrajine jutros tokom ruskog napada na ukrajinsku infrastrukturu, odbio se od zemlje i pogodio putnički autobus, saopštila je moldavska granična policija.
Jedan službenik granične policije je lakše povređen. Incident se dogodio oko 9:38 časova. Autobus je u tom trenutku bio parkiran u blizini granične kapije.
- Prema preliminarnim informacijama, projektil je oštetio autobus i kontrolnu kutiju, dok je jedan službenik Granične policije lakše povređen. Nije bilo drugih žrtava - saopštila je policija.
Još nije objavljeno o kakvoj je vrsti projektila reč niti odakle je ispaljen.
Granični prelaz zatvoren
Zajednički granični prelaz Palanka-Majaki-Udobne je privremeno obustavljen nakon incidenta.
Policija je takođe zaustavila saobraćaj prema Palanci na raskrsnici puteva R30 i R31 dok traju istraga i provere. Vozila se preusmeravaju ka graničnom prelazu Tudor.
Moldavska granična policija i carinska služba kažu da prate situaciju i održavaju kontakt sa ukrajinskim vlastima.
Građanima je rečeno da izbegavaju to područje, a ako čuju eksplozije ili zvuke dronova, da se sklone. Takođe su upozoreni da se ne približavaju ostacima aviona, municiji ili drugim nepoznatim objektima.
Ruski napadi su se više puta prelivali preko moldavske granice
Od početka ruske invazije na Ukrajinu, Moldavija se više puta suočavala sa ulaskom dronova i padom njihovih ostataka na svoju teritoriju.
Poslednji incident se dogodio u području prelaza, koje se nalazi neposredno pored ukrajinske Odeske oblasti, čija je infrastruktura česta meta ruskih napada.
Moldavske vlasti još nisu objavile dodatne detalje o poreklu projektila koji je jutros pogodio autobus.