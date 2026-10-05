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Projektil je pao u blizini graničnog prelaza Palanka-Majaki-Udobne između Moldavije i Ukrajine jutros tokom ruskog napada na ukrajinsku infrastrukturu, odbio se od zemlje i pogodio putnički autobus, saopštila je moldavska granična policija.

Jedan službenik granične policije je lakše povređen. Incident se dogodio oko 9:38 časova. Autobus je u tom trenutku bio parkiran u blizini granične kapije.

- Prema preliminarnim informacijama, projektil je oštetio autobus i kontrolnu kutiju, dok je jedan službenik Granične policije lakše povređen. Nije bilo drugih žrtava - saopštila je policija.

Još nije objavljeno o kakvoj je vrsti projektila reč niti odakle je ispaljen.

Granični prelaz zatvoren

Zajednički granični prelaz Palanka-Majaki-Udobne je privremeno obustavljen nakon incidenta.

Policija je takođe zaustavila saobraćaj prema Palanci na raskrsnici puteva R30 i R31 dok traju istraga i provere. Vozila se preusmeravaju ka graničnom prelazu Tudor.

Moldavska granična policija i carinska služba kažu da prate situaciju i održavaju kontakt sa ukrajinskim vlastima.

Građanima je rečeno da izbegavaju to područje, a ako čuju eksplozije ili zvuke dronova, da se sklone. Takođe su upozoreni da se ne približavaju ostacima aviona, municiji ili drugim nepoznatim objektima.

Ruski napadi su se više puta prelivali preko moldavske granice

Od početka ruske invazije na Ukrajinu, Moldavija se više puta suočavala sa ulaskom dronova i padom njihovih ostataka na svoju teritoriju.

Poslednji incident se dogodio u području prelaza, koje se nalazi neposredno pored ukrajinske Odeske oblasti, čija je infrastruktura česta meta ruskih napada.