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Petnaestogodišnji učenik stručne srednje škole "Ogust Behal" u francuskom gradu Lans teško je povređen jutros oko 11 časova tokom blokade i protesta ispred škole.

Do incidenta je došlo kada je mladić podigao policijsku šok-bombu, usled čega mu je otkinuta šaka. Srednjoškolac je hospitalizovan u Lilu i nalazi se van životne opasnosti.

Prefekt departmana Pa de Kale, Fransoa-Gsavije Loh, potvrdio je težinu povreda i ocenio događaj kao veoma ozbiljan. Naveo je da je u okupljanju učestvovalo između 200 i 250 učenika, od kojih je deo gađao policiju projektilima.

Prefekt je izrazio žaljenje zbog ishoda, naglasivši da svrha održavanja javnog reda nije da dovede do ovakvih posledica, i uputio podršku učeniku koji je tek pre nekoliko nedelja krenuo u tu školu.

1/8 Vidi galeriju Nastavljaju se protesti u Fracnuskoj Foto: UGO AMEZ / Sipa Press / Profimedia, Raphael/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia, THOMAS SAMSON / AFP / Profimedia

Gradonačelnik Lana, Silven Rober, izrazio je saosećanje sa mladićem i pozvao na smirivanje strasti. Istakao je da okolnosti tragedije tek treba utvrditi i da treba preispitati način na koji policija postupa na đačkim protestima. Takođe je izrazio žaljenje što je ovaj incident bacio u drugi plan sasvim legitimne zahteve učenika i nastavnika.

Povodom ovog tragičnog događaja, škola "Ogust Behal" je saopštila da nastava odmah prelazi na daljinu i da je u ustanovi organizovan centar za psihološku podršku učenicima i zaposlenima.

1/6 Vidi galeriju Eskalirali srednjoškolski protesti u Francuskoj Foto: Jean-Francois Badias/AP

85% uhapšenih su maloletnici

Od početka protesta u Francuskoj je privedeno više od 5.000 ljudi, od čega 800 u regionu Il de Frans. U oba slučaja, 85% privedenih čine maloletnici, saznaje BFMTV iz više podudarnih izvora.

Iako značajan deo čine srednjoškolci, to nisu nužno učenici škola u čijoj se blizini događa nasilje.

Pored toga, deo ovih srednjoškolaca odranije nije poznat policiji.

Jutros zapaljen ulaz srednje škole u Parizu

Srednja škola "Voklen" u Parizu, specijalizovana za hemijsku struku, jutros je bila poprište ozbiljnog incidenta kada su demonstranti podmetnuli požar na samom ulazu u objekat, prethodno štakama razbijajući stakla na vratima.

Zbog požara na vratima, oko stotinu učenika ostalo je nakratko zarobljeno unutar zgrade.

Zaposleni u školi prvi su priskočili u pomoć i aparatima za gašenje požara obuzdavali vatru do dolaska hitnih službi. Prema izveštaju ekipe televizije BFMTV koja se nalazila u zgradi, situacija je dodatno eskalirala kada su demonstranti napali vatrogasce vatrometima dok su gasili požar.

Učenici su ubrzo bezbedno evakuisani.

Direktorka škole: Napad izvela dobro organizovana i maskirana grupa od desetak mladića u crnom

Kerol Zerbib, direktorka pariske srednje škole "Voklen", detaljno je opisala izliv nasilja kojem su bili izloženi učenici i zaposleni, ističući da kao predstavnik države svesno nosi rizik da ustanova postane meta.

Prema njenim rečima, napad je izvela dobro organizovana i maskirana grupa od desetak mladića u crnom, koja je u tri brza i sinhronizovana naleta napala sam ulaz u zgradu.

- Odmah smo shvatili da sa njima nema razgovora i da nisu došli da pregovaraju. Bilo je to izuzetno brzo i nasilno delovanje tima koji je detaljno isplanirao svoj napad - navela je direktorka za televiziju BFMTV.

Ona je dodala da su učenici i nastavnici pretrpeli velik strah zbog silovitih udaraca o vrata, izbijanja požara i jakog mirisa zapaljive tečnosti. Ipak, zahvaljujući dobroj i stalnoj koordinaciji sa policijskom stanicom 13. arondismana, preduzete su sve neophodne mere kako bi se garantovala bezbednost, pa je zgrada ubrzo potpuno i bezbedno evakuisana.

Direktorka je rekla za BFMTV da je "donela odluku da obustavi nastavu".

Kerol Zerbib smatra da "bezbednosni uslovi nisu na mestu da bi studenti i osoblje mogli mirno da rade"