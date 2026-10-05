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Bivši sveštenik Engleske crkve (Anglikanske crkve), opsednut tantričkim seksom, zlostavljao je svoje sledbenice dok je organizovao bogosluženja inspirisana rejv kulturom, koja su nazivana i "Božjom esid hausžurkom".

Vođa "kulta" Kristofer Brejn (69), koji se pojavio pred sudom u petak, 2. oktobra, proglašen je krivim za ukupno 22 seksualna krivična dela nad 13 žena.

Brejn, koji je oko sebe okupljao oskudno odevene mlade žene u likri i donjem vešu, prema navodima tužilaštva koristio je svoju poziciju i autoritet kako bi seksualno zlostavljao žene koje su pristupile hrišćanskom pokretu "Nine O'Clock Service" (NOS).

On je od 1986. do 1995. godine bio na čelu ovog evangelističkog pokreta u Šefildu, koji je bio deo Engleske crkve.

1/2 Vidi galeriju Kristofer Brejn - vođa mračnog kulta u okviru Anglikanske crkve Foto: You tube printscreen

Brejn je prethodno bio član hrišćanske rok grupe "Present Tense", a oko sebe je okupljao mlade žene obučene u likru i donji veš. Tužilaštvo je tvrdilo da je zloupotrebio svoj status i seksualno zlostavljao žrtve koje su se priključile grupi koja je, kako je navedeno, u praksi funkcionisala kao kult.

Prošlog avgusta Brejn je pred porotom Krunskog suda u Londonu proglašen krivim za 17 slučajeva nepristojnog napada na devet žena. U petak, 2. oktobra, druga porota proglasila ga je krivim za silovanje i četiri slučaja seksualnog napada.

Time je ukupan broj njegovih presuda dostigao 22 seksualna krivična dela nad 13 žena.

Jedna od žrtava izjavila je za britanski "San" da bi trebalo Brejn da se stidi zbog "maltretiranja, mentalne okrutnosti, mizoginije, bolesne opsednutosti silovanjem i manipulacije dobrim, ljubaznim ženama i muškarcima koji su samo želeli da stvore bolji svet".

Ona je kritikovala i Englesku crkvu, navodeći da ih niko iz crkve nije pitao šta se dogodilo kada su prvi put izneli optužbe, niti tokom narednih 30 godina. Brejn je blago odmahnuo glavom i izdahnuo kada je u petak izrečena presuda za silovanje.

Sudija Freja Njuberi rekla je da će žrtve imati priliku da iznesu svoje izjave o posledicama zlostavljanja na ročištu za izricanje kazne, koje bi trebalo da traje dva dana.

"Božja esid haus žurka"

NOS je osnovao Brejn u crkvi Svetog Tome u delu Krouks u Šefildu, pre nego što je pokret preseljen u oblast Paunds Fordž u centru grada.

Ime je dobio po terminu evangelističkih službi koje su održavane nedeljom u 21 sat. Bogosluženja su uključivala živu muziku i svetlosne efekte karakteristične za noćne klubove.

Uz zaglušujuću muziku, na velikom ekranu prikazivane su slike vatre, planeta i objekata nalik kuglama, dok je dubok muški glas upozoravao na uništenje planete.

Crkva, očajna u potrazi za novom generacijom vernika, u Brejnu je videla modernog spasitelja vere.

Međutim, iza kulisa, on je svoju moć koristio za seksualno zlostavljanje žena koje je vrbovao kroz veru. Većina njih mu je, kako je sud čuo, bila na raspolaganju u njegovoj kući u Šefildu.

Kada je Brejn 1991. godine postao sveštenik, primećeno je da ima "grandiozno mišljenje o sebi". Zahtevao je da se za njegovo rukopoloženje potroše velike sume novca kako bi nosio odeždu koju je u filmu "Misija" iz 1986. godine nosio glumac Robert De Niro.

Jedna od preživelih žrtava rekla je da je prošlo više od 30 godina otkako su otišli kod biskupa Šefilda da mu kažu za Brejnovo emocionalno, finansijsko, duhovno i seksualno zlostavljanje.

. To što je trebalo 30 godina da stignemo dovde trebalo bi da bude velika sramota Engleske crkve - navela je ona.

Žrtve su, prema njenim rečima, tri decenije živele sa traumom.

- Toliko smo se stidele da o tome nismo razgovarale čak ni međusobno, toliko je duboka bila prinuda i kontrola koju smo doživele. Trebalo je da i Crkva bude na optuženičkoj klupi.

Žrtve su posebno kritikovale Englesku crkvu, navodeći da je trebalo da se i ona nađe na optuženičkoj klupi zajedno sa Brejnom.

Biskup Šefilda, Pit Vilkoks izjavio je da je prošle godine uputio "bezrezervno izvinjenje" zbog zloupotrebe moći i rukovodstva koja se dogodila u okviru NOS-a. On je dodao da njegovo izvinjenje ostaje na snazi i nakon nove presude.

Nezavisna revizija načina na koji je Crkva reagovala na zlostavljanje biće pokrenuta nakon završetka ponovljenog suđenja. NOS je na vrhuncu imao oko 500 članova, uglavnom studenata i mladih odraslih ljudi.

Tužilac Tim Klark rekao je da se NOS spolja predstavljao kao "progresivna sila dobra".

- Istina je da je NOS postao zatvorena i kontrolisana grupa kojom je optuženi dominirao - rekao je on.

Prema njegovim rečima, Brejn je prvo kao vođa, a potom i kao rukopoloženi sveštenik, zloupotrebio svoj položaj kako bi seksualno napadao veliki broj žena iz svoje zajednice.

On je kontrolisao njihove živote, udaljavao ih od prijatelja i porodice, preuzimao kontrolu nad njihovim finansijama i ubeđivao ih da se takmiče za njegovu naklonost.

"Časne sestre u likri"

U okviru pokreta formiran je takozvani "homebase team", čiji je zadatak bio da se brine o Brejnu. Članice ove grupe nazivane su "Lycra Lovelies" ili "Lycra Nuns" - "Lepotice u likri" ili "časne sestre u likri".

Svedoci su naveli da su viđali Brejna okruženog atraktivnim ženama u donjem vešu u njegovoj kući, gde su se starale o njegovim potrebama. Brejn je vrbovao žene, dodirivao ih tokom masaža i nagovarao ih na seksualne radnje dok su ga spremale za odlazak u krevet. Napustio je svešteničku službu 1995. godine, kada su prvi put iznete optužbe o njegovom ponašanju.

Priznao je da je imao seksualne odnose sa sledbenicama, ali je tvrdio da je sve bilo u dogovoru sa njima. Tokom ponovljenog suđenja čulo se da je jednu od žena namamio u svoju kuću, ponudio joj viski, a zatim je silovao u sobi na tavanu.

Druga žena, koja je bila deo "homebase" tima, rekla je da su je kritikovali ako joj odeća nije bila dovoljno provokativna. Navela je i da je često stajala naga pred potpuno obučenim Brejnom, opisujući ga kao čoveka s "dva lica".

Tužioci su Brejna opisali kao "lukavog i arogantnog seksualnog predatora" koji je ženama naneo veliku štetu zloupotrebom moći i manipulacijom vere.