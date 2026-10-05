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Neuspelo pogubljenje izazvalo je burne reakcije širom Sjedinjenih Država, a istovremeno je spasilo drugog osuđenika na smrtnoj kazni, svega nekoliko nedelja pre nego što je trebalo da bude pogubljen smrtonosnom injekcijom.

Dvostruka doza pentobarbitalaostavila je Pajk da se grči na stolu za pogubljenje, dok je osećala kao da će joj ruka eksplodirati. Njen advokat apeluje na guvernera Tenesija, Bila Lijada ukine smrtnu kaznu njegovoj klijentkinji i preinači je u kaznu doživotnog zatvora.

Stiven Ferel rekao je da je Pajk patila od problema sa mentalnim zdravljem, uključujući posttraumatski stresni poremećaj (PTSP), kao i da je imala užasavajuće iskustvo seksualnog zlostavljanja u detinjstvu.

1/11 Vidi galeriju Pogubljenje Kriste Pajk: Preživela 2 smrtonosne injekcije Foto: Tennessee Department of Correction

On tvrdi da porota koja je odlučivala o kazni nije bila upoznata sa tim zlostavljanjem i da je Pajk bila premlada da bi bila osuđena na smrt.

Ona (50) je trebalo da postane prva žena pogubljena u Tenesiju za više od 200 godina, nakon što je osuđena za brutalno ubistvo 19-godišnje Kolin Slemer1995. godine.

Međutim, njeno neuspelo pogubljenje predstavlja najnoviji u nizu propusta u Tenesiju i drugi neuspešni pokušaj pogubljenja za samo četiri meseca koji je sprovela ista osoba.

Advokat Pajk, Stiven Ferel, rekao je: "Ne znamo kakvo će biti njeno fizičko stanje, ali jasno je da je pretrpela mučan pokušaj pogubljenja."

Ona se sada nalazi priključena na respirator i pod oružanom stražom, nakon što je najmanje sedam putapokušano postavljanje igle kako bi joj bile ubrizgane dve smrtonosne doze pentobarbitala.

Lekari upozoravaju da je možda pretrpela teško oštećenje mozga dok u bolnici, pod oružanom stražom, pokušavaju da je stabilizuju.

1/7 Vidi galeriju Neuspelo pogubljenje osuđenice na smrt Kriste Pajk u Tenesiju Foto: George Walker IV/AP

Drugi osuđenik izbegao pogubljenje

U međuvremenu, mučni pokušaj pogubljenja Pajk poštedeo je život Geriju Vejnu Satonu (57), koji više od tri decenije čeka na smrtnu kaznu. Saton je 1993. godine osuđen zbog ubistva svog brata i sestre 1992. godine -Tomija Grifina (24) i Koni Branam (34).

I on i njegov ujak Džejms Dalinger osuđeni su na smrt nakon što je Tomi upucan u glavu. Njegova sestra Koni pronađena je pet dana kasnije u olupini izgorelog automobila. Članovi porodice tvrdili su da je između brata i sestre pre ubistava postojao sukob.

Ipak, Saton je sve vreme tvrdio da je nevin, dok su njegovi advokati i pristalice pokušavali da obore njegovu smrtnu kaznu. Pristalice Satona navode da 57-godišnjak nije imao motiv i da ne postoje dokazi koji ga povezuju sa zločinom.

Dokazi koje je na suđenju izneo sudski lekar kasnije su proglašeni netačnim, a tom stručnjaku je oduzeta licenca.

Uprkos tome što je njegov slučaj, prema tvrdnjama advokata, bio "prepun grešaka", Saton je ostao na smrtnoj kazni, a njegovo pogubljenje bilo je zakazano za 3. decembar. Njegovo pogubljenje sada je obustavljeno nakon mučnog pokušaja pogubljenja Kriste Pajk.