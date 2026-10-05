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Još jedan incident iznad Egejskog mora zabeležen je nakon što su naoružani turski lovci F-16 ušli u područje zapadno od Kastelorizа, gde je došlo do bliskog susreta sa grčkim borbenim avionima koji su poleteli da ih presretnu.

Prema navodima grčkih medija, turski borbeni avioni izazvali su novu napetost u vazdušnom prostoru Egeja, dok su grčke oružane snage reagovale slanjem aviona u presretanje.

Do incidenta je došlo u trenutku pojačane aktivnosti turskih aviona u širem području istočnog Egeja i istočnog Mediterana. Slični incidenti, koji se u grčkim izvorima opisuju kao "vazdušne borbe" ili "dogfights", već su beleženi između grčkih i turskih borbenih aviona.

1/3 Vidi galeriju Ostrvo Kastelorizo u Grčkoj na 2km od turske obale Foto: Google Earth

Presretnuti naoružani F-16

Prema informacijama koje navodi TA NEA, u incidentu su učestvovali naoružani turski F-16, dok su grčki borbeni avioni poleteli kako bi ih presreli.

U takvim situacijama dolazi do takozvanog "involviranja", odnosno bliskog manevrisanja aviona suprotstavljenih strana. To ne znači da je došlo do stvarne razmene vatre, već da su avioni ušli u situaciju u kojoj se međusobno pozicioniraju tokom presretanja.

Grčka strana ovakve događaje smatra ozbiljnim bezbednosnim incidentima, posebno kada su u njima uključeni naoružani borbeni avioni.

Turski F-16 Foto: Profimedia / AFP

Napetosti oko Kastelorizа

Kastelorizо se nalazi na krajnjem jugoistočnom delu grčke teritorije, neposredno uz tursku obalu, zbog čega je ovo područje jedno od najosetljivijih u grčko-turskim odnosima.

Sličan incident zabeležen je i ranije tokom godine, kada su naoružani turski F-16 ušli u grčki vazdušni prostor, nakon čega su grčki lovci poleteli u presretanje. U jednom od takvih slučajeva došlo je do dve vazdušne "borbe" između aviona.

F-16 Foto: Shutterstock