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Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kojem se, kako se navodi, vidi ruski vojnik kako ručnim protivvazdušnim raketnim sistemom obara ukrajinski dron koji leti na maloj visini iznad auto-puta u Moskovskoj oblasti.

Snimak je na društvenoj mreži "Iks" objavio servis za prikupljanje i objavljivanje vesti "Visegrad 24", a navodno prikazuje ruskog vojnika kako koristi sovjetski prenosivi protivvazdušni sistem 9K38 "Igla".

"Igla" je prenosivi protivvazdušni raketni sistem (MANPADS) namenjen za dejstvo protiv aviona i drugih vazdušnih ciljeva koji lete na malim visinama. Sistem koristi infracrveni tragač koji detektuje toplotno zračenje, naročito motora letelice i usmerava raketu ka cilju.

Prema podacima koje navodi CIA, "Igla" je uvedena u upotrebu 1983. godine i koristi raketni motor na čvrsto gorivo. Sistem je težak oko 10,8 kilograma, ima operativni domet od približno 5,2 kilometra i može da gađa ciljeve na visini do oko 3,5 kilometara. Maksimalna brzina rakete iznosi približno 800 metara u sekundi.

Navodni incident dogodio se u trenutku kada je Ukrajinaintenzivirala upotrebu dronova velikog dometa protiv ciljeva unutar Rusije, uključujući područja udaljena stotinama kilometara od linije fronta.

Moskva i okolni regioni u više navrata prijavljivali su napade dronovima, dok su ruske vlasti saopštavale da su jedinice protivvazdušne odbrane presrele veliki broj bespilotnih letelica.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je u nedelju da su ruske snage izvele napade na ciljeve povezane sa ukrajinskom vojskom, uključujući područje oko Severnog mosta u Kijevu i teretne brodove u oblasti Odese.

Tokom nedavnog noćnog napada, ruske vlasti saopštile su da je oboreno više od 1.900 ukrajinskih dronova, kao i osam navođenih bombi, osam krstarećih raketa i četiri rakete.

1/9 Vidi galeriju Ruski udari na mostove u Kijevu Foto: Not supplied / WillWest News / Profimedia, screenshot X, Serhii Okunev / AFP / Profimedia

Ruski zvaničnici ranije su prijavili i žrtve i materijalnu štetu nakon još jednog napada dronovima, uključujući tri poginule osobe i oštećenja na jednoj rafineriji. Gradonačelnik Moskve, Sergej Sobjaninrekao je da je jedan od napada "očigledno planiran sa ciljem ometanja izbora".

Ukrajina je u međuvremenu u nedelju saopštila da su njeni napadi velikog dometa izbacili iz funkcije 51 odsto ruskih kapaciteta za preradu nafte, što bi potencijalno moglo da utiče na sposobnost Moskve da snabdeva svoje snage.

1/5 Vidi galeriju Ukrajinci gađali rafineriju u Sizranju Foto: Printscreen

Ukrajinsko Ministarstvo odbrane navelo je da su u nedavnim napadima gađane rafinerije u Moskvi, Jaroslavu, Ust-Lugi, Permu, Saratovu i Sizranju.