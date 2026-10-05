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Još jedno krvoproliće potreslo je Ukrajinu nakon žestokog vazdušnog napada koji je Rusija u ponedeljak izvela na naseljeno područje Harkova.

Prema rečima načelnika Harkovske oblasti Oleha Sinjehubova, ruske snage ispalile su tri navođene bombe koje su pogodile različite delove grada. Bilans napada je težak: povređeno je 59 ljudi, od kojih je 30 hospitalizovano, a troje se nalazi u izuzetno kritičnom stanju. Među povređenima je i troje dece.

Spasioci su tokom čitavog dana vodili borbu sa vremenom, dok je gradonačelnik Harkova Igor Terehov potvrdio da su spasilačke ekipe izvukle tri tela iz ruševina uništenih zgrada.

Fasade i balkoni stambenih zgrada pretrpeli su ogromna oštećenja, dok su unutrašnjost stanova prekrili ruševine i razbijeno staklo.

"Izašli smo samo u odeći koju nosimo"

Svedočenja stanovnika koji su uspeli da prežive napad pokazuju razmere tragedije. Jedna stanovnica tog područja opisala je za Rojters prve trenutke užasa, dok su se iza nje čule sirene za vazdušnu opasnost.

"Videli smo dvoje povređenih komšija prekrivenih krvlju. Moja ćerka je istrčala napolje u panici, a naša mačka je nestala u metežu. Brzo sam uzela samo dokumenta i izašla na ulicu u odeći koju trenutno nosim", rekla je ona.

Za druge je ishod bio još tragičniji. Jedna od žrtava pronađena je mrtva u svom krevetu, dok je drugo telo pronađeno na ulici, prekriveno ćebetom.

U napadu su pogođeni i skladišni objekti na tom području.

Napadi i na Zaporožje i Slavjansk

Harkov, koji se nalazi svega oko 30 kilometara od ruske granice, drugi je najveći grad u Ukrajini i konstantno je na meti ruskih snaga još od početka invazije u februaru 2022. godine. Grad je tokom rata pretrpeo ogromna razaranja.

Ruski napadi nisu bili ograničeni samo na Harkov. U Zaporožju je ruski dron pogodio stambenu zgradu, izazvao požar i povredio tri osobe koje su ostale zarobljene na devetom spratu, prema rečima načelnika Zaporoške oblasti Ivana Fedorova.