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Separatistička Partija Kvebeka pobedila je na jučerašnjim izborima u toj kanadskoj pokrajini, ali nije osvojila dovoljno poslaničkih mesta da bi samostalno vladala.

Ovaj rezultat vraća stranku Pola Sen-Pjera Plamondona na vlast prvi put od 2014. godine, ali će je ipak primorati da se oslanja na opozicione stranke dok pokušava da oživi debatu o nezavisnosti Kvebeka.

Kanadski mediji predviđaju da će Plamondon postati novi pokrajinski premijer i da bi to moglo da predstavlja test za kanadskog premijera Marka Karnija i potencijalnog sukoba Otave sa Kvebekom po pitanju poput imigracije i veza sa britanskom monarhijom.

Stranka se takođe obavezala da će održati referendum o nezavisnosti Kvebeka, sličan predstojećem glasanju u naftom bogatoj pokrajini Alberti kasnije ovog meseca.

Na referendumima 1980. i 1995. odbijena nezavisnost

U Kvebeku, pokrajini sa većinskim francuskim govornim područjem, održana su već dva referenduma - 1980. i 1995. - na kojima je odbijena nezavisnost, a aktuelne ankete pokazuju da samo 30 odsto stanovništva Kvebeka podržava takav potez.

Plamondon je kazao da će referendum biti održan nakon što američki predsednik Donald Tramp napusti funkciju u Beloj kući.

Karni bi tako mogao da bude suočen sa dve krize nacionalnog jedinstva u različitim delovima zemlje, u zavisnosti od ishoda glasanja o otcepljenju Alberte.

Tramp bi trebalo da napusti funkciju za oko dve godine, što znači da, ako Plamondon održi obećanje, treći plebiscit o nezavisnosti biće verovatno zakazan za 2029. ili 2030.

1/8 Vidi galeriju Partija Kvebeka, koja se zalaže za novi referendum o otcepljenju od Kanade, pobedila na pokrajinskim izborima, njen lider Pol Sen-Pjer Plamondon biće novi premijer Foto: Graham Hughes / PA Images / Profimedia, Graham Hughes/The Canadian Press

Odvojeno od teme kanadskog suvereniteta, Plamondon je jasno stavio do znanja da je spreman da se suprotstavi Otavi ukoliko oceni da ona prekoračuje nadležnosti u pitanjima od pokrajinskog interesa.

On je tokom kampanje nagovestio da će izvršiti pritisak na Otavu po pitanjima poput imigracije, obećavajući da će se boriti protiv bilo kakvih povećanja kvota koje je naložila Karnijeva vlada.

Plamondon se takođe obavezao da će "ukinuti monarhiju u Kvebeku" i preusmeriti novac koji se troši na te institucije u socijalna davanja.

- Uradićemo šta moramo da izvučemo monarhiju iz Kvebeka, povratimo ta sredstva i usmerimo ih u socijalne potrebe - rekao je on novinarima krajem prošlog meseca.

Plamondon je predložio ukidanje finansiranja kancelarije zamenika guvernera Kvebeka - zadužene za predstavljanje britanskog kralja Čarlsa Trećeg u pokrajini - najavivši da će umesto toga potrošiti novac na rešavanje problema beskućništva.

On je bio među poslanicima Kvebeka koji su odbili da se zakunu na vernost kralju 2022, otvarajući put pokrajinskom zakonu koji sada nalaže da je zakletva na vernost britanskom monarhu opciona.

Njegov plan da povuče finansijsku podršku za funkciju zamenika guvernera verovatno će se suočiti sa značajnim pravnim izazovima, s obzirom na centralnu ulogu monarhije u kanadskom ustavu.

1/9 Vidi galeriju Kralj Čarls Treći i predsednik SAD Donald Tramp u Beloj kući Foto: CRAIG HUDSON / POOL/THE WASHINGTON POST POOL, Alex Brandon/AP

Takav potez bi takođe doveo u pitanje buduće zakone Kvebeka, jer je jedna od ključnih uloga zamenika guvernera ta da izdaje kraljevski pristanak na nove zakone.

Uprkos tim preprekama, Plamondon je poručio da je spreman za pravnu bitku sa federalnom vladom u Otavi.

BBC navodi da je uspeh Partije Kvebeka na izborima u ponedeljak delimično posledica javnog zamora od prethodne vlade Koalicije za budućnost Kvebek.

Ta koalicija je učinila zaštitu identiteta i jezika Kvebeka centralnom temom tokom osam godina na vlasti, ali je njen dugogodišnji lider Fransoa Lego na kraju izgubio značajnu podršku među biračima.

Napori da se stranka oživi zamenom Legoa novim liderom, odlazećom premijerkom Kristin Frešet, bili su neuspešni.

1/8 Vidi galeriju Pristalice nezavisnosti kanadske pokrajine Alberta Foto: JASON FRANSON/The Canadian Press

Frešet je priznala poraz i u obraćanju pristalicama kazala da će sarađivati sa Plamondonom u tranziciji vlasti.

- Upravljanje Kvebekom je najveća čast koju sam ikada imala. Kvebek mi je tetoviran na srcu - rekla je ona.

Liberalna partija Kvebeka je obezbedila drugi najveći broj mesta u pokrajinskom parlamentu, a poslanike će imati i Konzervativna partija Kvebeka.

Kanadski premijer Karni, koji je na čelu federalne Liberalne partije, popularan je i dalje u Kvebeku, iako mu je podrška nedavno opala nakon što je američki predsednik Tramp uveo nove carine Kanadi u avgustu, nakon sloma trgovinskih pregovora.

Kvebek je među pokrajinama koje su najteže pogođene najnovijim američkim carinama, a analitičari firme "Oksford ekonomiks" prredviđaju udarac od dve milijarde kanadskih dolara.

1/4 Vidi galeriju Kanadski premijer Mark Karni Foto: AP, EPA Will Oliver, EPA Neil Hall

Karni je kasno sinoć čestitao Plamondonu na pobedi i obećao da će sarađivati sa njegovom strankom.