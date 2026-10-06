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Sednica Narodne skupštine u Jermeniji prekinuta je nakon što je rasprava između poslanika vladajuće strannke Građanski ugovor i opozicione partije Jaka Jermenija eskalirala u fizički sukob.

Incident je počeo tokom obraćanja poslanika Jake Jermenije Edgara Gazarjana, koji je kritikovao predsednika parlamenta Rubena Rubinijana i govorio o isplati bonusa poslanicima u iznosu od 250.000 jermenskih drama.

Rubinjan mu je isključio mikrofon, uz obrazloženje da njegovo izlaganje nije povezano sa tačkom dnevnog reda o kojoj se raspravljalo. Gazarjan je potom zatražio da mu bude vraćeno vreme predviđeno za govor, nakon čega je došlo do verbalnog sukoba između poslanika vlasti i opozicije.

1/5 Vidi galeriju Tuča u parlamentu, Jermenija Foto: Патрин Александр / Zuma Press / Profimedia

Situacija je ubrzo eskalirala. Poslanik stranke Građanski ugovor Vahe Galumjan krenuo je prema Gazarjanu, ali ga je zaustavio opozicioni poslanik Vaginak Vartanov. Ubrzo su se umešali i drugi poslanici, a u glavnoj sali parlamenta izbila je tuča.

Zbog haosa u sali proglašena je pauza u radu parlamenta.

Nakon nastavka sednice, Rubinjan je upozorio Gazarjana da bi, ukoliko nastavi da ometa rad parlamenta, mogao biti udaljen iz sale, najpre na jedan, a potom i na sedam dana.