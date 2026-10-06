HAOS U PARLAMENTU U JERMENIJI! Svađa oko novca prerasla u tuču: Predsednik skupštine isključio poslaniku mikrofon, nastala opšta makljaža usred sale! (VIDEO)
- Sednica Narodne skupštine Jermenije prekinuta je nakon sukoba poslanika vlasti i opozicije koji je prerastao u tuču u sali.
- Incident je počeo kada je predsednik parlamenta Rubenj Rubinjan isključio mikrofon Edgaru Gazarjanu zbog govora o bonusima poslanicima.
- Nakon haosa proglašena je pauza, a Rubinjan je upozorio Gazarjana da može biti udaljen iz sale ako nastavi da ometa rad.
Sednica Narodne skupštine u Jermeniji prekinuta je nakon što je rasprava između poslanika vladajuće strannke Građanski ugovor i opozicione partije Jaka Jermenija eskalirala u fizički sukob.
Incident je počeo tokom obraćanja poslanika Jake Jermenije Edgara Gazarjana, koji je kritikovao predsednika parlamenta Rubena Rubinijana i govorio o isplati bonusa poslanicima u iznosu od 250.000 jermenskih drama.
Rubinjan mu je isključio mikrofon, uz obrazloženje da njegovo izlaganje nije povezano sa tačkom dnevnog reda o kojoj se raspravljalo. Gazarjan je potom zatražio da mu bude vraćeno vreme predviđeno za govor, nakon čega je došlo do verbalnog sukoba između poslanika vlasti i opozicije.
Situacija je ubrzo eskalirala. Poslanik stranke Građanski ugovor Vahe Galumjan krenuo je prema Gazarjanu, ali ga je zaustavio opozicioni poslanik Vaginak Vartanov. Ubrzo su se umešali i drugi poslanici, a u glavnoj sali parlamenta izbila je tuča.
Zbog haosa u sali proglašena je pauza u radu parlamenta.
Nakon nastavka sednice, Rubinjan je upozorio Gazarjana da bi, ukoliko nastavi da ometa rad parlamenta, mogao biti udaljen iz sale, najpre na jedan, a potom i na sedam dana.
Na dnevnom redu sednice bilo je određivanje broja članova istražne komisije koja se bavi pitanjima vezanim za Jermensku apostolsku crkvu, kao i izmene Zakona o praznicima i danima sećanja Republike Jermenije.
(Kurir.rs/Armenia News)