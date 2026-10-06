NAJVEĆE DEMONSTRACIJE OD POČETKA PROTESTA U FRANCUSKOJ, KREĆE HAOS! Policija ispalila suzavac na "ljudski lanac" u Parizu, na ulicama 200.000 ljudi (FOTO/VIDEO)
Širom Francuske danas se održavaju najmasovnije demonstracije zbog loših uslova obrazovanja u srednjim školama toj zemlji.
Protesti su ušli u treću nedelju, ali su poslednjih dana postali izuzetno nasilni.
Na današnjim demonstracijama će pored srednjoškolaca učestvovati i njihovi roditelji i članovi sindikata, kao i studenti univerziteta koji su se priključili protestu.
Policija pokušala da probije blokadu u Parizu i ispalila suzavac
Demonstracije se održavaju u 30 francuskih gradova, uključujući Marselj, Nicu, Nant, Lion i Pariz, gde bi oko 40.000 ljudi trebalo da učestvuje u protestnom maršu.
U Parizu su već zabeležene i prve čarke sa policijom kada su pripadnici snaga bezbednosti pokušali da probiju blokadu puta koju "ljudskim lancem" uspostavili demonstranti.
BFMTV navodi da je policija potom ispalila suzavac.
Dosadašnji podaci o povređenima i uhapšenima
Eduar Žefrej, francuski ministar obrazovanja, objavio je da je od početka protesta povređeno 85 obrazovnih radnika, kao i 215 učenika i 715 pripadnika snaga reda.
Generalni inspektorat nacionalne policije saopštio je da je pokrenuto deset krivičnih istraga, a da je uhapšeno 6.059 osoba i u pritvoru bilo 5.060 ljudi.
Lutka sa likom Makrona na jučerašnjem prostestu
Na jučerašnjem protestu u Parizu srednjoškolci su nosili lutku sa likom francuskog predsednika Emanuela Makrona.
Vlasti očekuju do 200.000 ljudi na ulicama
BFMTV saznaje iz bezbednosnih izvora da vlasti danas očekuju između 150.000 i 200.000 demonstranata na ulicama širom zemlje.
Navodi se da se očekuje masovni odziv na protestima pošto je veliki broj srednjih škola i fakulteta zatvoren.
Sindikati su današnji protest označili kao "Treći čin" mobilizacije demonstranata.
Iz Sindikalne unije gimnazija (USL), jednog od organizatora okupljanja, saopštili su da je 1.800 srednjih škola u blokadi ili su privremeno zatvorene odlukom Ministarstva obrazovanja.
Navedeno je da je i 90 odsto univerziteta u Francuskoj u blokadi i da je nivo mobilizacije na protest dostigao "novi rekord".
U petak je iz USL poručeno da je u štrajku više od 30 univerziteta i više od 600 srednjih škola.
Učeniku (15) šok-bomba otkinula šaku, brojni napadi na policiju
Juče je 15-godišnji učenik stručne srednje škole "Ogust Behal" u Lansu teško je povređen tokom blokade i protesta ispred škole.
Do incidenta je došlo kada je mladić podigao policijsku šok-bombu čija eksplozija mu je otkinula šaku.
Srednjoškolac je hospitalizovan u Lilu i nalazi se van životne opasnosti.
Istog dana zapaljena su ulazna vrata srednja škola "Voklen" u Parizu, a u petak su zabeleženi brutalni napadi na policajku i policajca u civilu koji je šutiran u glavu.
Policija je prethodnih dana digla helikopter i gađala suzavcem demonstrante.
Samo godinu dana ranije, dok su ulice u Srbiji bile poprište policijskih intervencija tokom protesta, međunarodna zajednica reagovala je saopštenjima o "zabrinutosti za bezbednost građana", "prekomernoj upotrebi sile" i "oštrom kršenju prava na mirno okupljanje".
Danas, kada na ulice Francuske polete policijski suzavci, a helikopteri nadleću proteste i hapse se đaci ispred škola, vlada zaglušujuća tišina.
Izgleda da francuski suzavac deluje demokratski i lekovito, dok je reakcija organa reda u Francuskoj tek "puka zaštita javnog poretka".