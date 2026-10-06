Prvi simptomi - povišena temperatura, malaksalost i drugi nespecifični znaci bolesti - veoma podsećaju na malariju, tifus i druge česte infekcije

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Ministarstvo zdravlja Kenije danas je potvrdilo prvi slučaj ebole u toj afričkoj zemlji, koji je stigao iz Konga.

Ministar Aden Duale saopštio je da je državljanin te zemlje, koji je u subotu doputovao iz Konga preko Ugande, pozitivan na virus ebole, umro sinoć u izolaciju u bolnici u Najrobiju gde je lečen.

Zdravstvene vlasti su podigle nivo pripravnosti u celoj Keniji i zbog mogućnosti pojave još slučajeva.

Duale je rekao da je identifikovano 28 kontakata umrlog, uključujući članove porodice i zdravstvene radnike koji su brinuli o njemu, a traga se za 23 putnika koji su doputovali istim avionom iz Ugande.

Kontakti će ostati u izolaciji 21 dan i biće pušteni tek kada testovi pokažu da nisu zaraženi virusom, izjavio je zvaničnik Ministarstva zdravlja Patrik Amot.

Pacijent će biti sahranjen u roku od 24 sata, u skladu sa preporučenim protokolima za zaštitu javnog zdravlja.

Kenija je četvrta zemlja u kojoj je zabeležen slučaj ebole tokom aktuelne epidemije, proglašene sredinom maja u istočnom Kongu.

1/12 Vidi galeriju Epidemija ebole u DR Kongo Foto: Moses Sawasawa/AP

U Ugandi je zabeleženo 20 slučajeva, a u Francuskoj jedan.

Od kraja avgusta, kada je Uganda proglasila kraj epidemije u toj zemlji, van Konga nije bilo aktivnih slučajeva ebole sve do sada, kada je Kenija prijavila slučaj.

Ova epidemija ebole se najbrže širi u istoriji te bolesti.

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) je upozorila da bi mogla da postane i najsmrtonosnija, jer se virus širi brže nego što zdravstvene službe uspevaju da pronađu zaražene i obuzdaju epidemiju.

Epidemiju izaziva redak virus Bundibugjo, za koji ne postoji ni odobrena vakcina, niti terapija.

1/19 Vidi galeriju Ebola u DR Kongo, spaljeni šatori za izolaciju zaraženih Foto: Dirole Lotsima Dieudonne/AP, Moses Sawasawa/AP

U provinciji Ituri u Kongu, koja je epicentar epidemije, u toku su ispitivanja vakcina i mogućih terapija.