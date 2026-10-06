"RUSI SE PRIPREMAJU ZA MASOVNI UDAR" Zelenski se oglasio o novim obaveštajnim podacima, Kijev u pripravnosti: "Spremamo kontramere"
- Zelenski je saopštio da je Ukrajina dobila nove obaveštajne podatke o ruskim pripremama za masovni udar i da već sprovodi kontramere.
- Ukrajinske vlasti i vojska usklađuju odbranu, uključujući PVO, municiju za F-16 i dodatna logistička rešenja za zaštitu infrastrukture.
- Kijev tvrdi da Rusija poslednjih dana pojačava napade na energetsku i transportnu mrežu, dok Ukrajina nastavlja udare na ruske ciljeve.
Ukrajinski ppredsednik Volodimir Zelenski objavio je da se zemlja sprema za mogući novi masovni ruski napad. Nakon sastanka sa predstavnicima vlade, vojske i ključnih službi, rekao je da su ukrajinske vlasti dobile nove obaveštajne podatke o ruskim pripremama i da već sprovode kontramere.
- Dobili smo nove obaveštajne podatke o ruskim pripremama za masovni udar. Pripremamo kontramere. Postavili smo rokove za većinu zadataka, a najprioritetniji se već sprovode - rekao je Zelenski na X.
Zelenski je dodao da su vladini zvaničnici zajedno sa regionalnim vlastima razradili dodatna logistička rešenja. Cilj je smanjenje posledica ruskih napada na transportnu i snabdevačku infrastrukturu, koja je poslednjih dana ponovo bila među glavnim metama.
Rusija poslednjih dana pojačala napade
Krajem septembra, Rusija je izvršila jedan od najvećih napada na Kijev i šire područje prestonice, koristeći skoro 190 jurišnih dronova i balističkih raketa.
Zelenski je tada rekao da je glavna meta bila energetska infrastruktura Kijeva i Kijevske oblasti, a napadi su pogodili i druge delove zemlje.
Poslednjih dana, ruske snage su napale i transportnu infrastrukturu, uključujući mostove i objekte važne za ukrajinsku logistiku.
Kijev tvrdi da Moskva pokušava da otežava snabdevanje gradova i vojske i da dodatno optereti energetsku mrežu pred zimu.
Istovremeno, Ukrajina nastavlja napade na ruske rafinerije, skladišta goriva i mesta za lansiranje dronova. Zelenski je ranije rekao da će Ukrajina odgovoriti na ruske napade na svoju infrastrukturu, ali da neće namerno ciljati civile.
(Kurir.rs/Index)