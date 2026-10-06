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Ukrajinski ppredsednik Volodimir Zelenski objavio je da se zemlja sprema za mogući novi masovni ruski napad. Nakon sastanka sa predstavnicima vlade, vojske i ključnih službi, rekao je da su ukrajinske vlasti dobile nove obaveštajne podatke o ruskim pripremama i da već sprovode kontramere.

- Dobili smo nove obaveštajne podatke o ruskim pripremama za masovni udar. Pripremamo kontramere. Postavili smo rokove za većinu zadataka, a najprioritetniji se već sprovode - rekao je Zelenski na X.

Zelenski je dodao da su vladini zvaničnici zajedno sa regionalnim vlastima razradili dodatna logistička rešenja. Cilj je smanjenje posledica ruskih napada na transportnu i snabdevačku infrastrukturu, koja je poslednjih dana ponovo bila među glavnim metama.

Rusija poslednjih dana pojačala napade

Krajem septembra, Rusija je izvršila jedan od najvećih napada na Kijev i šire područje prestonice, koristeći skoro 190 jurišnih dronova i balističkih raketa.

Zelenski je tada rekao da je glavna meta bila energetska infrastruktura Kijeva i Kijevske oblasti, a napadi su pogodili i druge delove zemlje.

Poslednjih dana, ruske snage su napale i transportnu infrastrukturu, uključujući mostove i objekte važne za ukrajinsku logistiku.

Kijev tvrdi da Moskva pokušava da otežava snabdevanje gradova i vojske i da dodatno optereti energetsku mrežu pred zimu.

Istovremeno, Ukrajina nastavlja napade na ruske rafinerije, skladišta goriva i mesta za lansiranje dronova. Zelenski je ranije rekao da će Ukrajina odgovoriti na ruske napade na svoju infrastrukturu, ali da neće namerno ciljati civile.

(Kurir.rs/Index)

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