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Saudijska Arabija je danas potvrdila da su njena dva aerodroma napadnuta i da su tri osobe lakše ranjene.

Zvanični Rijad je potvrdio te napade satima pošto su jemenski pobunjenici Huti, koje podržava Iran, saopštili da su ispalili rakete i poslali dronove ka Saudijskoj Arabiji.

Uprava Saudijske Arabije za civilno vazduhoplovstvo je saopštila da su aerodromi u gradovima Nadžran i Džizan pogođeni juče i da su oba oštećena.

U saopštenju nije navedeno ko je odgovoran za napade, ali je ono usledilo nakon što su Huti objavili da su u ponedeljak izveli napade na saudijska naftna postrojenja, aerodrome i vojne baze.

1/6 Vidi galeriju Huti Foto: EPA/YAHYA ARHAB, Shutterstock, Mohammed Hamoud / AFP / Profimedia

Brigadni general Huta Jahja Sari rekao je danas da su pobunjenici gađali i treći aerodrom da bi sprečili vazdušni saobraćaj ka Saudijskoj Arabiji.

Agencija Asošiejted pres nije mogla da potvrdi da li su Hutiji pogodili Međunarodni aerodrom Abha na jugozapadu Saudijske Arabije, koja nije dala komentar u vezi sa navodnim napadom.

Saudijska Arabija i međunarodno priznata vlada Jemena pokrenule su vojnu kampanju za ponovno zauzimanje teritorije u blizini južnog ulaza u Crveno more koju kontrolišu Hutiji da bi sprečile poremećaje u transportu nafte iz tog regiona u svet.