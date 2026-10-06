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Francuska je danas izvela prvo probno lansiranje najnovije verzije balističke rakete M51.3 sa nuklearne podmornice.

Raketa je, bez nuklearne bojeve glave, ispaljena sa podmornice "Le Vigilant" kod obale Bretanje. Francuski predsednik Emanuel Makron posmatrao je lansiranje sa fregate "Auvergne".

"Da bi se bio slobodan, mora se inspirisati strah. A da bi se inspirisao strah, mora se biti jak", napisao je Makron na Iksu nakon lansiranja rakete.

Makron je istakao da je Francuska počela razvoj strateških hipersoničnih raketa i da nastavlja sa gradnjom novih nuklearnih podmornica.

(Kurir.rs/Fonet)

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