Planeta
RUSI POGODILI BOLNICU U RODNOM GRADU ZELENSKOG! Ranjeno dvoje ljudi
- Ruske snage pogodile su bolnicu u Krivom Rogu 6. oktobra, a ranjeni su muškarac i žena.
- Meta napada bio je krug lokalne bolnice, a oštećene su i garaže.
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Ruske snage pogodile su bolnicu u Krivom Rogu 6. oktobra, pri čemu su ranjeni muškarac i žena, objavio je na Telegramu načelnik Dnjepropetrovske regionalne vojne administracije Oleksandr Hanža, a preneo Ukrinform.
- U Krivom Rogu već imamo dvoje povređenih, muškarca i ženu. Ukazuje im se sva neophodna medicinska pomoć - napisao je Hanža.
On je precizirao da je meta napada bio krug lokalne bolnice, pri čemu su oštećene garaže.
Ukrinform podseća i da su ruske snage prethodnog dana, 5. oktobra, izvele gotovo 50 napada dronovima i artiljerijom na tri okruga Dnjepropetrovske oblasti, usmrtivši jednog i ranivši drugog muškarca.
(Kurir.rs/Ukrinform/Foto:Ilustracija)
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