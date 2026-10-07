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Ruske snage pogodile su bolnicu u Krivom Rogu 6. oktobra, pri čemu su ranjeni muškarac i žena, objavio je na Telegramu načelnik Dnjepropetrovske regionalne vojne administracije Oleksandr Hanža, a preneo Ukrinform.

- U Krivom Rogu već imamo dvoje povređenih, muškarca i ženu. Ukazuje im se sva neophodna medicinska pomoć - napisao je Hanža.

On je precizirao da je meta napada bio krug lokalne bolnice, pri čemu su oštećene garaže.