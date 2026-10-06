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Francuska vlada odlučila je da od sutra ujutru do petka obustavi nastavu u školama zbog protesta i nemira, dok je premijer Sebastijen Lekornu saopštio da je od početka demonstracija povređeno 215 učenika i 85 zaposlenih u obrazovanju.



Francuski premijer Sebastijen Lekornu obratio se danas poslanicima u parlamentu povodom nemira koji potresaju škole širom zemlje.

Nastava će biti obustavljena od sutra ujutru do petka, saopštila je Lekornijeva vlada.

Odluka je doneta kako bi se "svakom rukovodećem timu i svakom direktoru škole omogućilo vreme za unutrašnji demokratski dijalog u srednjim školama", rekao je Lekornu poslanicima u Nacionalnoj skupštini.

Premijer je istovremeno osudio "ekstremno nasilje" za koje je rekao da "kuca na vrata srednjih škola", naglasivši da ga "bezuslovno osuđuje".