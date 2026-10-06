OBUSTAVLJA SE NASTAVA U ŠKOLAMA Premijer saopštio do kada traju mere - vanredna odluka u Francuskoj
- Nastava u francuskim školama biće obustavljena od sutra ujutru do petka, saopštila je vlada.
- Premijer Sebastijen Lekorni kaže da je cilj mere da škole dobiju vreme za unutrašnji demokratski dijalog.
- Lekorni je osudio ekstremno nasilje, a od početka protesta povređeno je 215 učenika i 85 zaposlenih.
Francuska vlada odlučila je da od sutra ujutru do petka obustavi nastavu u školama zbog protesta i nemira, dok je premijer Sebastijen Lekornu saopštio da je od početka demonstracija povređeno 215 učenika i 85 zaposlenih u obrazovanju.
Francuski premijer Sebastijen Lekornu obratio se danas poslanicima u parlamentu povodom nemira koji potresaju škole širom zemlje.
Nastava će biti obustavljena od sutra ujutru do petka, saopštila je Lekornijeva vlada.
Odluka je doneta kako bi se "svakom rukovodećem timu i svakom direktoru škole omogućilo vreme za unutrašnji demokratski dijalog u srednjim školama", rekao je Lekornu poslanicima u Nacionalnoj skupštini.
Premijer je istovremeno osudio "ekstremno nasilje" za koje je rekao da "kuca na vrata srednjih škola", naglasivši da ga "bezuslovno osuđuje".
Prema Lekornujevim rečima, od početka protesta povređeno je ukupno 215 učenika i 85 zaposlenih u obrazovanju.
(Kurir.rs/SkyNews)