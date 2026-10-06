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Situacija u Francuskoj nije povezana s problemima u školstvu, već u islamu koji želi da preuzme vlast u toj zemlji, izjavio je danas predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp.

On je u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social naveo da je takva situacija posledica, kako tvrdi, "nekontrolisane masovne migracije".

"Ono što se događa u Francuskoj nije ništa manje nego nekontrolisana masovna migracija. Ovo nije pitanje škola, ovo je pitanje islama koji želi da preuzme nekada veliku zemlju", napisao je Tramp.

Masovni protesti i blokade učenika i studenata širom Francuske, izazvani, kako demonstranti navode, lošim uslovima u obrazovanju i nedostatkom profesora, prerasli su u sukobe s policijom, hiljade hapšenja i uzajamne optužbe političkih stranaka.

Kurir.rs/Agencije

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