Slušaj vest

Poljska će rasporediti baterije protivvazdušnog sistema Patriot u Lublinskom vojvodstvu, koje se graniči sa Ukrajinom.

To je saopštio poljski potpredsednik vlade i ministar odbrane Vladislav Kosinjak-Kamiš, prenosi Ukrinform pozivajući se na Poljski radio.

"Ova odluka i plan raspoređivanja baterija Patriot, koji je izrađen zajedno sa komandom, imaju za cilj zaštitu Lublinskog vojvodstva. Cilj je da se ljudima pruži osećaj sigurnosti. Pored toga, važno je obezbediti što veću bezbednost vazdušnog saobraćaja, koji se ovde odvija i često se prekida zbog vazdušnih uzbuna, kako bi se u periodima kada su letovi mogući oni odvijali u što bezbednijim uslovima", rekao je poljski ministar odbrane.

Prema rečima Kosinjaka-Kamiša, sistemi protivvazdušne odbrane biće raspoređeni u okolini aerodroma u Lublinu.

On je takođe najavio formiranje novih vojnih jedinica, uključujući jedinice za bespilotne letelice. Nove jedinice biće stacionirane, između ostalog, u Bilgoraju, Lukovu i Ponjatovi.

Kako prenosi Ukrinform, Poljska priprema i "predratni zakon", čiji je cilj jačanje spremnosti zemlje za mogući oružani sukob i primena iskustava stečenih tokom rata Rusije protiv Ukrajine.

(Kurir.rs/Ukrinform)

Ne propustitePlaneta"RUSI SE PRIPREMAJU ZA MASOVNI UDAR" Zelenski se oglasio o novim obaveštajnim podacima, Kijev u pripravnosti: "Spremamo kontramere"
HT8RXAVW0AEYfrM.jpg
PlanetaSRUČENO 650 DRONOVA NA MOSKVU, GORI VOLODARSKAJA! Kroz glavno skladište nafte prođe 3 miliona tona "crnog zlata" godišnje, ključna za rusku prestonicu (VIDEO)
Rusija Moskva napad na moskvu (12).png
PlanetaKRVOPROLIĆE U HARKOVU, RUSKE BOMBE SRUČILE SE NA STAMBENE ZGRADE: Ljudi zatrpani u ruševinama, desetine povređenih, među njima i deca (VIDEO)
Harkov.
PlanetaRUSKI VOJNIK "IGLOM" OBORIO UKRAJINSKI DRON-KAMIKAZU: Ručnim raketnim sistemom ga "skinuo" kod Moskve iznad auto-puta i vozila u pokretu (FOTO/VIDEO)
ruski vojnik