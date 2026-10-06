"Ova odluka i plan raspoređivanja baterija Patriot, koji je izrađen zajedno sa komandom, imaju za cilj zaštitu Lublinskog vojvodstva. Cilj je da se ljudima pruži osećaj sigurnosti. Pored toga, važno je obezbediti što veću bezbednost vazdušnog saobraćaja, koji se ovde odvija i često se prekida zbog vazdušnih uzbuna, kako bi se u periodima kada su letovi mogući oni odvijali u što bezbednijim uslovima", rekao je poljski ministar odbrane.