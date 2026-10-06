POLJSKA ŠALJE PATRIOTE NA GRANICU SA UKRAJINOM: Niču i nove vojne jedinice, ministar otkrio razlog velikog poteza
- Poljska će rasporediti baterije Patriot u Lublinskom vojvodstvu, uz aerodrom u Lublinu, kako bi pojačala zaštitu regiona i bezbednost vazdušnog saobraćaja.
- Ministar odbrane Vladislav Kosinjak-Kamiš najavio je i formiranje novih vojnih jedinica, uključujući one za bespilotne letelice, u Bilgoraju, Lukovu i Ponjatovu.
Poljska će rasporediti baterije protivvazdušnog sistema Patriot u Lublinskom vojvodstvu, koje se graniči sa Ukrajinom.
To je saopštio poljski potpredsednik vlade i ministar odbrane Vladislav Kosinjak-Kamiš, prenosi Ukrinform pozivajući se na Poljski radio.
"Ova odluka i plan raspoređivanja baterija Patriot, koji je izrađen zajedno sa komandom, imaju za cilj zaštitu Lublinskog vojvodstva. Cilj je da se ljudima pruži osećaj sigurnosti. Pored toga, važno je obezbediti što veću bezbednost vazdušnog saobraćaja, koji se ovde odvija i često se prekida zbog vazdušnih uzbuna, kako bi se u periodima kada su letovi mogući oni odvijali u što bezbednijim uslovima", rekao je poljski ministar odbrane.
Prema rečima Kosinjaka-Kamiša, sistemi protivvazdušne odbrane biće raspoređeni u okolini aerodroma u Lublinu.
On je takođe najavio formiranje novih vojnih jedinica, uključujući jedinice za bespilotne letelice. Nove jedinice biće stacionirane, između ostalog, u Bilgoraju, Lukovu i Ponjatovi.
Kako prenosi Ukrinform, Poljska priprema i "predratni zakon", čiji je cilj jačanje spremnosti zemlje za mogući oružani sukob i primena iskustava stečenih tokom rata Rusije protiv Ukrajine.
(Kurir.rs/Ukrinform)