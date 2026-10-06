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Ukrajina "ne može da pristane" na model članstva u Evropskoj uniji kojim bi joj se trajno ograničila prodaja određenih prehrambenih proizvoda na tržištu EU, izjavio je ukrajinski ministar poljoprivrede Taras Visocki za Politiko.

Evropska komisija podržala je takav model u okviru revizije politike proširenja kojom se EU priprema za buduća proširenja.

"Za nas postoji suštinska razlika između prelaznog perioda i trajnog ograničenja. Ukrajina je spremna da prihvati ovo prvo. Ovo drugo bilo bi protivno samoj logici punopravnog članstva u Evropskoj uniji", poručio je Visocki u pisanoj izjavi.

1/3 Vidi galeriju Ursula fon der Lajen na samitu lidera EU Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP, OLIVIER HOSLET/EPA, Printkskrin

Poljoprivreda kao jedno od ključnih pitanja

Moguće pristupanje Ukrajine Evropskoj uniji otvara niz važnih pitanja povezanih sa poljoprivrednim subvencijama i uvozom hrane.

Ukrajina na svetsko tržište izvozi milione tona žitarica, dok na tržište EU trenutno plasira svoje proizvode u okviru strogog sistema kvota. Pojedine države članice, među kojima je i Poljska, u prošlosti su blokirale uvoz ukrajinskih žitarica kako bi zaštitile svoje poljoprivrednike.

Evropska komisija u svom predlogu navodi da želi da "znatno ograniči finansijsku podršku i pristup tržištu" za osetljive poljoprivredne proizvode.

Umesto da Ukrajini omogući pun pristup evropskom tržištu, Komisija bi joj radije pomogla da se ponovo pozicionira na svojim "istorijskim" izvoznim tržištima, među kojima su Afrika i Bliski istok, navodi se u nacrtu predloga.

Kijev želi da bude više od izvoznika žitarica

Visocki, međutim, smatra da Ukrajinu ne bi trebalo posmatrati "isključivo" kao pretnju evropskim poljoprivrednicima.

Prema njegovim rečima, Ukrajina bi mogla da pomogne Evropskoj uniji da smanji zavisnost od uvoza iz trećih zemalja kada je reč o proizvodima poput đubriva, soje i lizina, koji se koristi u stočnoj hrani.

Istovremeno bi ukrajinski proizvođači mogli evropskim kompanijama da omoguće bolji pristup izvoznim rutama preko Crnog mora, smatra ministar.

Ukrajina bi, dodao je, mogla da postane i važno odredište za ulaganja u postrojenja za preradu hrane.

"Naš cilj je da do članstva stignemo sa sektorom koji Evropi ne prodaje samo žitarice i druge sirovine, već i stočnu hranu, sastojke, prerađene proizvode i biogoriva", rekao je Visocki.

"Prelazni periodi su prihvatljivi, ali moraju da imaju kraj"

Ukrajinski ministar potvrdio je da je Kijev spreman da prihvati prelazne periode tokom približavanja punopravnom članstvu u EU.

Takvi periodi mogli bi da uključuju postepeno uvođenje poljoprivrednih subvencija, privremene kvote i zaštitne mehanizme za osetljive proizvode.

Ključni uslov za Ukrajinu jeste, međutim, da takve mere budu privremene i da imaju jasno definisan rok završetka.

Kijev zato prihvata mogućnost postepenog otvaranja evropskog tržišta, ali odbacuje ideju da bi ograničenja njegovog pristupa tržištu EU postala trajni deo budućeg članstva.