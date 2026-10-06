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Brod gori u Crnom moru u blizini ruskog lučkog grada Sočija, objavio je 6. oktobra ruski nezavisni medij Novaja gazeta Evropa, pozivajući se na ruske Telegram kanale.

Novaja gazeta Evropa navodi da je brod možda napadnut pomorskim dronovima, dok se ruske vlasti za sada nisu oglasile o incidentu. Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama iznad grada mogu se videti vatra i gust crni dim.

Ruski Telegram kanali navode da bi moglo da bude reči o tankeru Aframax Rea, koji plovi pod zastavom Liberije. Prema podacima servisa za praćenje pomorskog saobraćaja MarineTraffic, poslednja poznata lokacija broda zabeležena je pre 23 sata u Crnom moru, u blizini granice Rusije i Gruzije, nedaleko od Nižnjeimeretinskog zaliva.

Reč je o velikom tankeru za prevoz sirove nafte koji je 12. februara 2026. godine uvršten na ukrajinsku listu sankcija kao deo ruske "flote u senci".

Soči sve češće na meti napada

Soči je tokom protekle godine sve češće bio meta ukrajinskih napada dronovima, a samo u septembru prijavljeni su udari na gradsku luku i skladište nafte.

Grad se nalazi oko 650 do 700 kilometara od ukrajinske granice, u ruskom Krasnodarskom kraju.

Ranije 6. oktobra, u ruskom napadu na trgovački brod koji je plovio pod zastavom Maršalskih Ostrva u Crnom moru poginuo je najmanje jedan član posade, dok je nekoliko ljudi povređeno, saopštio je guverner Odeske oblasti Oleh Kiper.

Brod je prevozio ulje uljane repice i oštećen je u napadu, nakon čega je izbio požar na njegovoj nadgradnji.

Ruske snage su 3. oktobra napale i civilni teretni brod pod zastavom Liberije u luci u blizini Odese, kada je poginula jedna osoba.

Dva broda pogođena i kod obale Bugarske

Odvojeno od incidenta kod Sočija, dva trgovačka broda, Alfa Watan pod zastavom Togoa i Able pod zastavom Palaua, pogođena su 6. oktobra dronovima nepoznatog porekla oko 112 kilometara od bugarske obale, objavila je bugarska televizija Nova.

Veruje se da je to prvi zabeleženi napad dronovima na komercijalne brodove unutar isključive ekonomske zone Bugarske.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je 6. oktobra u objavi na Telegramu negirao da ukrajinske snage stoje iza napada u blizini Bugarske.

Rusija je od sredine jula intenzivirala napade na luke u Odesi i okolnu infrastrukturu. Iako su luke tehnički i dalje otvorene, sve manji broj brodova odlučuje se da uplovi u područje koje je postalo nova zona visokog rizika za pomorski saobraćaj.