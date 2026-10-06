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Policija je danas ispalila suzavac na demonstrante ispred francuskih srednjih škola, dok su učenici, nastavnici i roditelji izašli na ulice tokom najmasovnijeg dana protesta koje je premijer Sebastijen Lekorni opisao kao najnasilnije školske proteste u poslednjih nekoliko decenija.

Protesti, tokom kojih je jedan tinejdžer u ponedeljak izgubio šaku, predstavljaju najnoviji izraz nezavodovljostva javnosti u zemlji u kojoj snage ekstremne desnice i radikalne levice jačaju uoči predsedničkih izbora na proleće, prenela je britanska agencija Rojters.

Vlada je pod pritiskom da obuzda javni dug u uslovima slabog privrednog rasta i suočava se sa teškoćama u obavljanju osnovnih zadataka, kao što je usvajanje budžeta, od kada su saveznici cdentrističkog predsednika Emanuela Makrona izgubili većinu na parlamentarnim izborima 2024. godine.

Lekorni je rekao poslanicima da je u sukobima do sada povređeno najmanje 215 učenika i 85 zaposlenih u školama, što predstavlja "najteže posledice koje je školski sistem pretrpeo u poslednjih nekoliko decenija".

Kabinet premijer je saopštio da je povređeno i više od 700 policajaca.

1/16 Vidi galeriju Francuska protesti srednje škole Foto: Printskrin, Sameer Al-DOUMY / AFP / Profimedia, Jean-Francois Badias/AP, Jean-Francois Badias/AP

U Marseju i Nantu, demonstranti su nosili transparente sa natpisom "Država je ubila nacionalno obrazovanje". U Tuluzu su se roditelji držali pod ruku na čelu kolone koja se kretala kroz grad.

U Strazburu, Lionu, Renu i Parizu demonstracije su se u pojedinim trenucima pretvorile u nasilje. Policija je koristila suzavac, dok su demonstranti palili vatru na ulicama i bacali razne predmete.

Pariska policija je saopštila da je do sukoba došlo kada je oko 300 ljudi pokušalo da se suprotstavi snagama bezbednosti, dodajući da se protest u ostalim delovima grada uglavnom odvijao mirno.

Protesti su počeli u septembru u siromašnim predgrađima Pariza, a zatim su se proširili na celu zemlju.

Foto: FIRAS ABDULLAH/EPA

Organizacije za zaštitu prava, učenici i udruženja roditelja optužili su vlasti za upotrebu nesrazmerne sile prema maloletnicima. ; Vlada tvrdi da su protestni pokret preuzele osobe koje nisu deo njega i da je na pojedinim mestima prerastao u ulično nasilje.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Francuske saopštilo je da je od početka protesta uhapšeno 6.100 ljudi, od kojih je ogromna većina maloletna.

Više od 1.800 osoba, uključujući 1.483 maloletnika, krivično se goni zbog raznih krivičnih dela, navelo je Ministarstvo pravde.

Jednom tinejdžeru je u ponedeljak razneta šaka tokom sukoba srednjoškolaca i policije za razbijanje demonstracija na severu Francuske.

Protesti se održavaju šest meseci pre predsedničkih izbora na kojima će se birati naslednik Makrona.