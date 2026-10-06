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Majka 14-godišnjeg Edena, koji je teško povređen kada ga je francuski policajac iz neposredne blizine pogodio u lice projektilom iz bacača granata, opisala je teške posledice koje njen sin trpi nakon incidenta ispred srednje škole u Sen-Uen-l'Omonu, severozapadno od Pariza.

"Užasno je ovo što nam se događa. Govorim sebi da moram da ostanem jaka zbog njega, ali ne mogu da ga gledam u ovakvom stanju bez suza", rekla je majka za Parizjen nekoliko dana nakon incidenta.

Eden je teško povređen 28. septembra tokom učeničkih protesta ispred srednje škole Šato d'Epluš. Zadobio je dvostruki prelom vilice, gornji zubi su mu polomljeni, a više donjih zuba mu je izbijeno. Nakon hitne operacije vilica mu je fiksirana, zbog čega ne može da govori i hrani se kroz slamku.

"Srce mi je slomljeno"

"Srce mi je slomljeno", rekla je njegova majka na konferenciji za novinare održanoj u ponedeljak.

"Vilica mu je fiksirana, više ne može da govori i hrani se kroz slamku", rekla je i dodala da su mu "svi gornji zubi polomljeni, a donji izbijeni".

Njegov otac rekao je da dečak ima napade anksioznosti i da neprestano ponovo proživljava incident. Prema navodima porodice, Eden im je nakon povređivanja rekao:

"Ubili su mi život."

Šta se vidi na snimku

Snimci incidenta, koji su se proširili društvenim mrežama, prikazuju Edena ispred škole i trojicu policajaca sa kacigama. Jedan policajac ga udara, nakon čega Eden nogom udara prema policajcima. Nedugo zatim policajac ispaljuje projektil iz bacača granata Kugar u njegovom pravcu i pogađa ga u lice, nakon čega 14-godišnjak pada na zemlju.

Upozoravamo da bi snimak nekim čitaocima mogao da bude uznemirujuć.

Mond navodi da je projektil ispaljen iz neposredne blizine. Prema pravilima upotrebe tog tipa bacača granata, ne sme se pucati direktno u osobu, već pod uglom, kako bi se izbegao direktan pogodak teškom granatom.

Edenova advokatica Elsa Marsel rekla je da je dečak mogao da pogine.

"Treba govoriti o njemu kao o čudu da je preživeo", rekla je, tvrdeći da je reč o izuzetno opasnom načinu upotrebe oružja.

Policajac pod zvaničnom istragom

Francusko tužilaštvo danas je saopštilo da je policajac koji je ispalio projektil stavljen pod zvaničnu istragu zbog nasilja koje je počinila osoba sa javnim ovlašćenjima, a koje je dovelo do sakaćenja ili trajnog invaliditeta.

Policajac je stavljen pod sudski nadzor i do daljeg mu je zabranjeno obavljanje policijskog posla. Tužilaštvo navodi da za krivično delo koje mu se stavlja na teret može biti izrečena kazna do 15 godina zatvora.

Policajac je istražiteljima rekao da je upotrebio bacač jer je Eden nastavio da se približava grupi policajaca, kao i zato što je prethodno nogom udario policajku u gornji deo noge i rukom posegnuo prema njenoj kacigi.

Međutim, tužilac iz Pontoaza Girek Le Bras naveo je da uslovi za nužnu odbranu nisu bili ispunjeni zbog "nesrazmerne upotrebe" bacača granata.

Porodica traži istragu zbog pokušaja ubistva

Edenova porodica otišla je korak dalje i podnela prijavu zbog pokušaja ubistva sa predumišljajem. Advokatica Elsa Marsel tvrdi da se mogućnost namere ne može odbaciti ukoliko je policajac pucao prema 14-godišnjaku sa udaljenosti od oko metar i po.

Najavila je i da želi da se ispita da li su ostali policajci propustili da pomognu povređenom dečaku. Prema njenim tvrdnjama, Edenu nakon pogotka nisu pomogli policajci, već učenici i nastavnici koji su ga odneli u školsku ambulantu.

Paralelno se vodi i druga istraga zbog Edenovog udarca upućenog policajki neposredno pre nego što je pogođen. Slučajem se bavi i francuski zaštitnik ljudskih prava, Defanser de drua.

Incident postao jedan od simbola protesta

Edenovo teško ranjavanje jedan je od najozbiljnijih incidenata tokom višednevnih protesta francuskih srednjoškolaca. Proteste poslednjih dana prate nasilni sukobi, povrede učenika i policajaca, paljevine i masovna hapšenja.