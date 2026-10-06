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Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da je zakazao razgovor sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom o mogućem slučaju kuge u jednom istraživačkom institutu u Sibiru, nakon smrti zaposlenog u toj ustanovi od upale pluća nepoznatog uzroka.

Tramp je, javlja AP, novinarima u Beloj kući rekao da će sa Putinom o tom slučaju razgovarati "vrlo uskoro".

Na pitanje šta američka obaveštajna zajednica govori o tom slučaju, Tramp je rekao da Sjedinjene Američke Države vode "veoma ozbiljne razgovore" o toj temi.

Zdravstvene vlasti istražuju slučaj nakon što je preminuo zaposleni u institutu za borbu protiv kuge, a nadležni su kao uzrok smrti naveli upalu pluća nepoznatog porekla.